Sarganserland: Die verschwundenen Millionen des Malermeisters

Geldwäscherei Die verschwundenen Millionen des Malermeisters: Wie seine Nichte und ein korrupter Bankier die Sarganserländer Behörden täuschten Ein Malermeister aus dem Sarganserland hatte bei seinem Tod 3,5 Millionen Franken auf einem Schwarzgeldkonto bei der Raiffeisenbank in Mels. Seine Nichte und der Geschäftsleiter wussten davon und versteckten das Geld über ein Jahrzehnt vor dem Fiskus und den gesetzlichen Erben. Doch dann wurde der kriminelle Bankier wegen anderer Delikte festgenommen und gestand alles.

Das verbliebene Geld liegt noch in Liechtenstein: der Bankenplatz dem mit Schloss Vaduz im Hintergrund. Bild: Arno Balzarini / KEYSTONE

Ende 2001, in den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr, tauchte ein pensionierter Malermeister aus dem Sarganserland am Schalter der Raiffeisenbank in Mels auf. Man möge ihm sein Vermögen von 3,1 Millionen Franken auszahlen – und zwar bitte in bar. Daraufhin verliess er die Filiale mit einem Aktenkoffer voller Geld. Was mit den Millionen danach geschah, weiss niemand.

So zumindest schilderte es der damalige Geschäftsleiter der Raiffeisenbank (RB) Mels drei Jahre später einem Beamten des Amtsnotariats. Anfang 2004 war der Malermeister unverheiratet und kinderlos im Alter von 76 Jahren verstorben. Seither suchten der Beamte sowie ein gesetzlicher Erbe des Malermeisters nach den verschwundenen Millionen. Doch der Schatz blieb vorerst verschollen.

Bis der erwähnte Raiffeisen-Bankier 2012 verhaftet und drei Jahre später zu fünf Jahren Haft verurteilt wurde. Der damals 57-Jährige hatte während eines Jahrzehnts rund zehn Millionen Franken veruntreut und auserlesenen Kundinnen und Kunden dazu verholfen, Steuerbetrug zu begehen. Gemäss einem Strafbefehl gegen dessen heute 74-jährige Nichte, gehörte auch der Malermeister aus dem Sarganserland dazu.

Auf 37 Seiten zeigt die St.Galler Staatsanwaltschaft penibel auf, wie der Bankier dem Malermeister und dessen Nichte dabei half, das Vermögen vor dem Fiskus und sonstigen Anspruchsberechtigten zu verbergen.

Wer Anzeige erstattet, bekommt nichts

Mit der persönlichen Beratung und Betreuung des Bankiers hielt der Malermeister zunächst ein steuerlich nie deklariertes Schwarzvermögen von rund 3,5 Millionen Franken auf anonymen Nummern-Konti bei der Raiffeisen in Mels.

Um den Inhaber noch besser zu verschleiern, gründete man im Oktober 2001 mit der Hilfe zweier Liechtensteiner Treuhänder überdies eine Stiftung, auf welche die besagten Konten eingetragen waren. Im Stiftungsreglement wurde unter anderem festgehalten, an wen und auf welche Weise das Schwarzvermögen nach dem Ableben des Malermeisters verteilt werden sollte. Der Plan war, dass 16 Begünstigte vom Schwarzgeld profitieren, die anderen gesetzlichen Erben leer ausgehen sollten. Ausserdem dürfe ein Begünstigter «keinen Anteil an diesem Vermögen erhalten, sofern er Anzeige bei der Steuerbehörde erstattet», wie aus dem Strafbefehl hervorgeht.

Nebst dem Malermeister wusste nur ein kleiner Kreis von Eingeweihten über den Verbleib der versteckten Millionen bescheid: Die Treuhänder, der Bankier, die drei noch lebenden aber betagten Schwestern des Malermeisters und seine Nichte. Der Löwenanteil des Millionenerbes sollte denn auch an jene vier Damen gehen.

Zu eifrige Ermittlungen

Der Malermeister hatte insgesamt zehn Geschwister, von denen ihn aber letztlich nur die drei Schwestern überlebten. Eine von ihnen unterstützte ihren alleinstehenden Bruder in seinen letzten Lebensjahren in seinen Alltagsbelangen, unterstützt von ihrer Tochter, seiner Nichte. Bereits während dieser Zeit machte er ihnen Geschenke aus seinem Schwarzvermögen.

Nach dem Ableben des Malermeisters im Januar 2004, veranlasste ausgerechnet seine Nichte beim Amtsnotariat Rheintal-Werdenberg-Sarganserland das amtliche Erbteilungsverfahren unter den 28 gesetzlichen Erben. Sie war überzeugt, die 3,5 Millionen seien durch die zahlreichen Verschleierungsbemühungen für die Behörden unauffindbar. Allerdings hatte sie nicht mit dem besonderen Eifer des Beamten des Amtsnotariats gerechnet.

Dieser hatte gemäss dem Strafbefehl «aus anderer Quelle» vom angeblichen Millionenvermögen des Malermeisters erfahren und leitete daraufhin umfassende Ermittlungen ein. Diese führten ihn bald zum Raiffeisen-Bankier und der Nichte des Verstorbenen. Beide tischten ihm das zuvor erwähnte Märchen des Aktenkoffers auf, in dem der Malermeister seine Millionen verstaut haben soll, bevor diese spurlos verschwanden.

Durch die Nachforschungen des Beamten alarmiert, veranlasste die Nichte zusammen mit dem Bankier und den Liechtensteiner Treuhändern im Juni 2004 den heimlichen Transfer des Vermögens von der RB in Mels auf eine Bank in Liechtenstein. Und zwar auf ein Konto, dass zu einer eigens gegründeten Briefkastenfirma gehörte, mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln. Um die Spur noch weiter zu verwischen, wurde das Geld dann umgehend auf ein weiteres Liechtensteiner Konto überschrieben, dass auf eine ebenfalls eigens dafür gegründete zweite Stiftung lautete.

Per «Rückwärtswaschgang» zurück in die Schweiz

Der Plan ging zunächst auf. Die Ermittlungen des Beamten liefen ins Leere und zwischen 2004 und Ende 2013 brachte die Nichte mehrere Millionen Franken in bar im «Rückwärtswaschgang» von Liechtenstein in die Schweiz und verteilte es an die 16 heimlich begünstigten Erbinnen und Erben. Wobei sie einen beträchtlichen Teil direkt in die eigene Tasche steckte.

Sie wäre wohl damit davongekommen, wäre der RB-Filialleiter wegen seiner weiteren ausgiebigen kriminellen Machenschaften nicht gefasst worden. Der Bankier war nach seiner Festnahme geständig und erzählte den Behörden auch vom verschwundenen Schatz des Malermeisters, der nun seit acht Jahren auf einer Liechtensteiner Bank versteckt lag und stetig schrumpfte.

Im Januar 2014 konfrontierte man die Nichte mit den Ermittlungen gegen sie. Doch es dauerte acht Jahre, bis die Staatsanwaltschaft die 74-Jährige nun wegen Geldwäscherei zu einer bedingten viermonatigen Freiheitsstrafe und einer Geldstrafe verurteilt hat. Die Einspruchsfrist für die Beschuldigte ist allerdings noch nicht abgelaufen, das Urteil somit noch nicht rechtskräftig.

Die lange Verfahrensdauer wird im Strafbefehl mit der Komplexität des Falls begründet und damit, dass das «inkriminierte Vermögen» im Fürstentum Liechtenstein verweilt, und damit ausserhalb der Hoheitsgewalt der Schweizer Strafbehörden.

Von den über drei Millionen Franken des Malermeisters waren 2017 noch 430’000 Franken übrig. Die St.Galler Staatsanwaltschaft reichte damals beim Fürstlichen Landgericht ein Rechtshilfegesuch zur Rücküberweisung des Geldes ein. Die Liechtensteiner Behörden haben bis heute nur 150’000 davon zurückgegeben. Eine Begründung dafür findet sich im Strafbefehl nicht.

