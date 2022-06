Sterbehilfe in Altersheimen: Das sagen Ostschweizer Institutionen

Sterbehilfe Zürcher Pflegeheime müssen Sterbehilfe zulassen – in der Ostschweiz hält man wenig von einer gesetzlichen Pflicht Im Kanton Zürich müssen künftig alle Alters- und Pflegeheime, auch solche mit religiöser Trägerschaft, Sterbehilfe zulassen. In der Ostschweiz wollen Heimorganisationen frei entscheiden. Rossella Blattmann Jetzt kommentieren 01.06.2022, 05.00 Uhr

Die Sterbehilfe in den Ostschweizer Alters- und Pflegeheimen ist individuell geregelt. Bild: Keystone

Müssen alle Altersheime Sterbehilfe zulassen? Im Nachbarkanton Zürich könnte dies bald der Fall sein. Der Zürcher Kantonsrat hat vergangene Woche entschieden, dass alle Alters- und Pflegeheime im Kanton Zürich neu Sterbehilfe zulassen müssen. Auch solche mit religiöser Trägerschaft.

Vor der Abstimmung kam es im Zürcher Kantonsparlament zu einer hitzigen Diskussion, wie die «NZZ» berichtet. Das letzte Wort hat wohl die Stimmbevölkerung, denn gegen den Beschluss dürfte das Referendum ergriffen werden.

Wie ist der begleitete Suizid in den Ostschweizer Alters- und Pflegeheimen geregelt? Und was sagen Branchenvertreter zur Zürcher Debatte?

«Nicht alles, was in Zürich entschieden wird, ist zur Nachahmung empfohlen»

Daniel Thoma, Vizepräsident Curaviva St.Gallen und Geschäftsführer Alters- und Pflegeheime Ebnat-Kappel. Bild: Sabine Camedda

Im Kanton St.Gallen gibt es keine einheitliche Richtlinien zur Sterbehilfe in Alters- und Pflegeheimen. Daniel Thoma, Vizepräsident von Curaviva St.Gallen, sagt:

«Jede Institution hat ihre eigene Regelung.»

Auch in den beiden Appenzell entscheidet jedes Heim, ob es seine Tore für Sterbehilfeorganisationen wie Exit oder Dignitas öffnet oder nicht, teilt Jakob Egli, Präsident von Curaviva Appenzellerland und Pflegeheimleiter in Reute, mit.

Bisher sei man ohne staatlich verordnete Regelung gut gefahren, sagt der St.Galler Thoma weiter. Bezüglich einheitlichen Richtlinien hat der Vizepräsident von Curaviva St.Gallen Bedenken. Thoma sagt:

«Eine kantonale Regelung hätte Signalwirkung. Dadurch würden womöglich vermehrt Menschen den begleiteten Suizid wählen.»

Der Vizepräsident von Curaviva St.Gallen ist auch Geschäftsführer der Alters- und Pflegeheime Ebnat-Kappel. Dazu gehören das Alters- und Pflegeheim Wier und das Wohnheim Speer. Laut Thoma kommt es äusserst selten vor, dass deren Bewohnende assistierten Suizid in Anspruch nehmen. Die überwiegende Mehrheit schätze die Möglichkeiten der Palliative Care und nutze diese auch.

Wie läuft ein begleiteter Suizid in den Alters- und Pflegeheimen Ebnat-Kappel ab? «Das ist grundsätzlich individuell», sagt Thoma. Auf jeden Fall gehe einem assistierten Suizid Gespräche mit der sterbewilligen Person voraus. Auch werde dabei geprüft, ob das persönliche Umfeld der sterbewilligen Person davon bereits Kenntnis habe und wie diese Personen in den Sterbeprozess miteinbezogen werden können. Es seien alle gesetzlichen Vorgaben strikte einzuhalten, wie etwa der Beizug von zwei unabhängigen Ärzten. Doch Thoma sagt auch: «Aktuell erlauben wir den assistierten Suizid in den Räumlichkeiten unserer Heime in der Regel nicht.»

Zur Debatte im Nachbarkanton Zürich sagt Thoma: «Ich finde es gut, dass über das Thema diskutiert wird.» Wichtig sei es, Fachpersonen wie Pflegefachkräfte, Ärzte, Seelsorgende und Institutionsleitungen miteinzubeziehen und das Thema differenziert zu diskutieren. Doch Thoma sagt auch:

«Erlauben Sie mir die Aussage als St.Galler: Nicht alles, was in Zürich entschieden wird, ist zur Nachahmung empfohlen».

Jedes Heim entscheidet selbst

Cornelia Rüther, Pflegeexpertin Curaviva Thurgau. Bild: PD

Auch im Thurgau sind begleitete Suizide in Heimen nicht einheitlich geregelt, wie Cornelia Rüther, Pflegeexpertin von Curaviva Thurgau, sagt.

«Ob Sterbehilfe zugelassen wird oder nicht, entscheidet im Thurgau jede Institution selbst.»

Welche Heime begleiteten Suizid erlauben und welche nicht, werde nicht erfasst. Ist der Umgang mit assistiertem Suizid in den Leitbildern der Thurgauer Alters- und Pflegeheime festgehalten? «Auch das ist unterschiedlich», sagt Rüther. Dagegen sei Palliative Care – das heisst, die Betreuung und Pflege von unheilbar kranken Menschen – in allen Leitbildern festgehalten. Der Kanton Thurgau biete durch das kantonale Konzept Unterstützung in verschiedenen Formen an.

Würde Curaviva Thurgau eine einheitliche Regelung der Sterbehilfe begrüssen? «Wichtig ist, dass Institutionen transparent machen, welche Möglichkeiten sie in Bezug auf die Sterbehilfe anbieten oder auch nicht. Es gibt verschiedene Gründe, warum Institutionen eine Sterbehilfeorganisation nicht zulassen möchten», sagt Rüther. Laut der Pflegeexpertin wird im Rahmen des Eintritts eines Bewohnenden das Thema Patientenverfügung besprochen und in dem Zusammenhang auch eine mögliche Mitgliedschaft in einer Sterbehilfeorganisation. «So können potenzielle Konflikte zwischen Bewohnenden, Angehörigen und Heimen vermieden werden.» Rüther ergänzt:

«Das Thema ist sehr emotional.»

Bild: Urs Bucher

Zwar seien die Institutionen das Zuhause der Bewohnenden und sie sollten dort selbst entscheiden können, betont Rüther. «Sie wohnen aber auch in einer Gemeinschaft, in der sich weitere Personen wie Mitbewohnende und Personal befinden.» Nimmt eine sterbende Person bei sich zuhause die Hilfe einer Organisation wie Exit oder Dignitas in Anspruch, wird laut Rüther das nahe Umfeld eng in den Prozess involviert. «Dies ist in einem Alters- oder Pflegeheim in der Art wie es zuhause läuft nur eingeschränkt möglich.» Rüther sagt: «Wenn Sterbehilfe in allen Institutionen zugelassen werden müsste, gibt es keine Möglichkeit für Bewohnende, die nicht in einem Heim leben möchten, in dem Sterbehilfe praktiziert werden darf, auszuweichen.»

Ein schwieriges und heikles Thema

Religiöse Institutionen im Kanton Zürich dürften besonders Mühe mit einer «Lex Exit» haben. In St.Gallen sieht es ähnlich aus. «Wir hatten noch nie eine Anfrage für den Vollzug eines Freitods im Heim», sagt Urs Meier-Zwingli, Leiter des Pflegeheims Heiligkreuz in St.Gallen, dessen Trägerschaft der Verein Evangelische Pflegeheime St.Gallen ist. «Wir begleiten die Bewohnerinnen, Bewohner und Angehörigen im Erleben von Gesundheit, Krankheit und Tod. Dabei lassen wir uns von den Grundsätzen der Palliativmedizin leiten», heisst es in dessen Leitbild. Und:

«Beihilfe zum Suizid wird in unseren Heimen nicht unterstützt.»

Dass ein Kantonsrat eine Regelung für alle Heime beschliesst, hält Meier-Zwingli für übertrieben. Er plädiert für eine liberale Lösung.

Die Trägerschaften von Alterseinrichtungen sollen laut dem Heiligkreuzer Heimleiter selbst entscheiden können, ob sie aktive Sterbehilfe in ihren Heimen zulassen wollen oder nicht. Den Heimen seien in den letzten Jahren genügend Aufgaben und Vorgaben aufgebürdet worden. Laut Meier-Zwingli sollten Heime eine gewisse unternehmerische Freiheit besitzen. «Dieses schwierige und heikle Thema kann nicht einfach durch einen zufälligen Mehrheitsentscheid eines Parlamentes punktuell beschlossen werden», sagt der St.Galler Heimleiter.

