Im Kanton St.Gallen sinkt die Zahl der Stellensuchenden weiter

Stellensuche Situation auf dem Arbeitsmarkt beinahe wie vor Corona: Im Kanton St.Gallen sinkt die Zahl der Arbeitslosen weiter Ende Februar 2022 waren im Kanton St.Gallen rund 23 Prozent weniger Personen zur Stellensuche auf einem RAV gemeldet als zur gleichen Zeit im Vorjahr. In der jüngsten Altersgruppe waren es sogar 43 Prozent weniger. Damit nähert sich die Zahl der Stellensuchenden dem Stand vor der Pandemie an. 07.03.2022, 09.03 Uhr

Die Zahl der beim RAV gemeldeten Stellensuchenden nimmt weiter ab. Bild: Benjamin Manser

Ende Februar 2022 waren im Kanton St.Gallen 11’033 Stellensuchende bei einem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) gemeldet. Das teilt der Kanton in einem Communiqué mit. Das sind 403 Personen oder 3,5 Prozent weniger als Ende Januar 2022. Dies entspricht einem für diese Jahreszeit üblichen Rückgang. Im Vergleich zum Februar 2021 seien 3225 Personen oder 22,6 Prozent weniger auf Stellensuche. Diese Abnahme entspreche jener in der Gesamtschweiz (Minus 22,3 Prozent).

Die aktuellen Stellensuchendenzahlen liegen noch immer etwas höher als vor der Pandemie. Ende Februar 2020 betrug die Zahl der Stellensuchenden im Kanton St.Gallen 10’414. Der aktuelle Wert liege 619 Personen oder sechs Prozent darüber.

Starker Rückgang bei den jüngeren Stellensuchenden

Die Zahl der Stellensuchenden zwischen 15 und 24 Jahren liege Ende Februar 2022 um über 43 Prozent und damit am deutlichsten von allen Altersgruppen unter dem Vorjahreswert, bei 948 Personen. Ende Februar 2021 waren es noch 1671 Personen.

Bei den 25- bis 49-Jährigen wird der Vorjahresstand laut Mitteilung um über 1800 Personen oder rund 22 Prozent unterschritten. Die Zahl der 50-jährigen und älteren Stellensuchenden sei gegenüber dem Vorjahresmonat um 696 Personen oder 16 Prozent gesunken.

Alle Wahlkreise weit unter dem Vorjahreswert

Die Arbeitslosigkeit sei in allen Wahlkreisen im kurzfristigen Vergleich wie auch gegenüber dem Vorjahr gesunken. Am stärksten ist die Abnahme im Monatsvergleich im Wahlkreis Werdenberg (Minus 5,7 Prozent), heisst es weiter. Gegenüber dem Vorjahresmonat weise der Wahlkreis Wil einen Rückgang von 19 Prozent auf, gegen 30 Prozent seien es im Sarganserland und in See-Gaster. Die überdurchschnittliche Abnahme in diesen beiden Wahlkreisen hänge auch mit der vergleichsweise stärkeren Zunahme im Vorjahr zusammen.

Fast alle Branchen verzeichnen Rückgang

Gegenüber dem Januar 2022 zeige sich in der Industrie und im produzierenden Gewerbe eine Abnahme der Zahl der Stellensuchenden um 4 Prozent oder 181 Personen, wobei keine der beschäftigungsstarken Branchen auffalle. Bei den Dienstleistungen beträgt die kurzfristige Änderung laut Communiqué drei Prozent. Im Jahresvergleich sei die Abnahme mit 26,5 Prozent im produzierenden Sektor stärker als bei den Dienstleistungen (Minus 19,4 Prozent). Dies sei ein Hinweis darauf, dass der Rückgang mit der konjunkturellen Situation zusammenhängt und nicht nur saisonal bedingt sei.

7600 Voranmeldungen für Kurzarbeit im März

Die Zahl der für Kurzarbeit vorangemeldeten Mitarbeitenden sei per Ende Februar 2022 auf rund 7600 aus 580 Betrieben gesunken, den tiefsten Stand seit Beginn der Pandemie vor zwei Jahren. Das ist jede vierzigste beschäftigte Person im Kanton St.Gallen, schreibt die Staatskanzlei weiter. Besonders hoch liege der Anteil noch immer im Gastgewerbe und in der Hotellerie mit 21,0 Prozent sowie in der Textilindustrie (15 Prozent), in der Metallindustrie und im Automobil- und Fahrzeugbau (je 12,5 Prozent). (stm/sk)