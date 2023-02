Ukrainer finden in der Ostschweiz leichter Arbeit

Stellensuche Die Ostschweiz in der Vorreiterrolle: Ukrainische Geflüchtete finden hier besonders leicht einen Job Für Ukrainerinnen und Ukrainer gestaltet sich die Arbeitssuche schwierig: Schweizweit haben bislang nur 14,7 Prozent eine Anstellung gefunden. In der Ostschweiz sind es deutlich mehr. Jochen Tempelmann Jetzt kommentieren 15.02.2023, 05.00 Uhr

Erntehelfer bei der Arbeit im Thurgau – eines von vielen Berufsfeldern, in denen ukrainische Geflüchtete Stellen gefunden haben. Bild: Andrea Stalder

Bald ist es ein Jahr her, seit Russland die Ukraine angegriffen hat. Millionen Ukrainer und vor allem Ukrainerinnen sind geflohen, über 60’000 kamen in die Schweiz. Mittlerweile haben sich die Hoffnungen auf ein schnelles Ende des Kriegs und eine baldige Rückkehr zerschlagen. Anstelle der kurzzeitigen Aufnahme rückt immer mehr die Frage der Integration ins Zentrum: Eine wichtige Säule ist dabei die Eingliederung in den Arbeitsmarkt.

Doch die Stellenvermittlung gestaltet sich schwierig. Schweizweit sind gemäss Staatssekretariat für Migration (SEM) bislang 14,7 Prozent aller Geflüchteten in einem Arbeitsverhältnis.

Ostschweizer Kantone auf Spitzenplätzen

Karin Jung, Leiterin Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Der Thurgau sorgte früh mit einer verhältnismässig hohen Erwerbstätigenquote für Schlagzeilen. Bereits im Juli 2022 hatte der Kanton 236 Arbeitsbewilligungen erteilt – ein Wert, der «schweizweit nach oben ausschwingt», wie der Kanton kommunizierte. Bis heute wurden 431 Arbeitsbewilligungen bei einer Zahl von insgesamt 1071 Geflüchteten im Erwerbsalter ausgesprochen. Rechnerisch käme man so auf eine Beschäftigungsquote von rund 40 Prozent.

«Auch im Kanton St.Gallen verläuft die Integration von Personen mit Schutzstatus S in den Arbeitsmarkt sehr zufriedenstellend», sagt Karin Jung, Leiterin des Amts für Wirtschaft und Arbeit in St.Gallen. Genaue Daten liegen ebenfalls nicht vor, der Kanton gehöre jedoch zu den fünf erfolgreichsten.

Daniel Lehmann, Leiter Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Appenzell Ausserrhoden. Bild: PD

Insgesamt ist die Arbeitsvermittlung in der Ostschweiz erfolgreich: Der Anteil der Menschen mit Schutzstatus S im erwerbstätigen Alter, die einem Job nachgehen, beträgt in Appenzell Ausserrhoden 39,2 Prozent. «Ob alle diese Personen mit Schutzstatus S noch in einem Arbeitsverhältnis stehen, ist uns nicht bekannt, da nicht alle Austritte zeitnah gemeldet werden», gibt Daniel Lehmann, Leiter des Amts für Wirtschaft und Arbeit in Ausserrhoden, zu bedenken. Ende 2022 kamen über 97 Prozent aller Personen mit Schutzstatus S aus der Ukraine.

Jobsuche hat nicht oberste Priorität

Daniel Wessner, Leiter Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Thurgau. Bild: Reto Martin

Damit gehören alle drei Kantone schweizweit zur Spitzengruppe. Der kantonale Vergleich sei mit Vorsicht zu geniessen, betont Daniel Wessner, Leiter des Amts für Wirtschaft und Arbeit im Kanton Thurgau.

So hätten im Thurgau im vergangenen Sommer beispielsweise viele Geflüchtete als Mitarbeitende in der Landwirtschaft eingesetzt werden können. «Im Vergleich dazu hat der Kanton Genf weniger Arbeitsplätze, die eine schnelle Integration im Arbeitsmarkt ermöglichen», sagt Wessner. Angesichts der zahlreichen Herausforderungen, auf die ukrainische Flüchtlinge stossen, seien auch knapp 15 Prozent im Vergleich mit anderen Gruppen von Flüchtlingen schon ein gewisser Erfolg.

Offensichtlich hat die Arbeitssuche bei den Geflüchteten zu Beginn nicht oberste Priorität: Unter ihnen befinden sich viele Frauen mit Kindern. «Unterbringung, Gesundheitsversorgung und Kinderbetreuung waren die ersten wichtigen Themen, erst danach kommt die Frage, wie man Geld verdient», sagt Wessner. Die grösste Hürde stellt aber nach wie vor die Sprache dar.

Auch wenn 80 Prozent der Geflüchteten Sprachkurse belegen, braucht das Lernen seine Zeit. Gerade bei Personen mit höherer Bildung seien gute Deutschkenntnisse im Beruf oft unumgänglich. «Fachkompetenz hin oder her, eine ukrainische Ärztin kann ohne Sprachkenntnisse nicht einfach Patienten behandeln», gibt Wessner zu bedenken. Angesichts der zahlreichen Herausforderungen habe man sich im Thurgau aktiv um die Integration bemüht, führt der Amtsleiter aus.

Drängende Fragen klären

«Wir haben uns früh mit englischsprachigen Geflüchteten ausgetauscht», erklärt Wessner. Dabei stellte das Amt für Wirtschaft und Arbeit fest, dass die Geflüchteten zwar mit Basisinformationen zu Themen wie Wohnen und Schule versorgt wurden, nicht aber mit Informationen zum Arbeitsmarkt – «Und der funktioniert in der Ukraine ganz anders.»

So ist die Festanstellung, wie wir sie in der Schweiz kennen, in der Ukraine deutlich seltener. Demnach funktionieren auch Sozialabgaben und Einkommensbesteuerung anders. «Wir haben daraufhin rasch einfache Informationen zum hiesigen Arbeitsmarkt in ukrainischer Sprache zur Verfügung gestellt. Das hat sicherlich zur erfolgreichen Vermittlung beigetragen.»

«Bei der Installation des Schutzstatus S haben wir als Amt für Wirtschaft und Arbeit die Unternehmen bei der Besetzung von freien Stellen aktiv unterstützt», ergänzt Daniel Lehman, Amtsleiter in Appenzell Ausserrhoden. So habe man im Vergleich zu anderen Kantonen mehr Menschen im verarbeitenden Gewerbe unterbringen können.

Es gibt noch Luft nach oben

Angesichts dessen zeigt sich der Thurgauer Amtsleiter optimistisch, dass die Zahl der Erwerbstätigen weiter steigt. Man merke die kulturelle Nähe der Geflüchteten aus Europa auch am Arbeitsplatz. «Die Betriebe, mit denen wir im Austausch stehen, sind mit den ukrainischen Mitarbeitenden sehr zufrieden», sagt Wessner. Diese Botschaft verbreitet sich in den Betrieben – und auch die ukrainischen Geflüchteten sind untereinander in regem Austausch. So entstehen auf beiden Seiten Netzwerke, die die berufliche Integration fördern.

«Ich gehe persönlich davon aus, dass der Arbeitskräftemangel ein Thema bleiben wird», sagt Daniel Wessner. Damit steigen die Chancen für jene, die bei einer grösseren Auswahl an Bewerbenden das Nachsehen hätten. Mittelfristig steht dann die Frage einer dauerhaften Integration im Raum: Wie lange dauert der Krieg? Was passiert mit dem Schutzstatus S, der auf die Rückkehr der Geflüchteten abzielt, wenn der Krieg endet? «Da kommen spannende politische und rechtliche Fragen auf uns zu», sagt Wessner, der selbst in einer Arbeitsgruppe des Bundes mitwirkt. «Man macht sich bereits jetzt Gedanken.»

