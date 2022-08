Teuerung: St.Galler Staatspersonal erhält wohl mehr Lohn

Steigende Preise St.Galler Regierung plant Lohnerhöhung für das Staatspersonal wegen der Teuerung Aufgrund der Inflation sollen die St.Galler Kantonsangestellten mehr Lohn erhalten: Dies wird die Regierung voraussichtlich dem Kantonsparlament beantragen. Den Rekordverlust der Nationalbank nimmt man beim Kanton derweil gelassen. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 12.08.2022, 11.53 Uhr

Die St.Galler Staatsangestellten werden voraussichtlich mehr Lohn erhalten. Bild: Christian Beutler / Keystone

Drei Prozent? Vier Prozent? Die grossen Gewerkschaften der Schweiz verlangen in diesem Jahr deutliche Lohnerhöhungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Der Grund ist die Inflation. Die Konsumentenpreise waren im Juli über drei Prozent höher gegenüber dem Vorjahr. Auch Staatsangestellte wollen, dass die Teuerung ausgeglichen wird: So fordert die Konferenz der Aargauischen Staatspersonalverbände eine Lohnerhöhung – dies nach mehreren Nullrunden in den vergangenen Jahren.