Steigende Preise: Ostschweizer Politikerinnen fordern Staatshilfe

Steigende Preise «Nicht alle haben eine Bushaltestelle vor der Haustüre»: Ostschweizer Bundespolitikerinnen wollen Bevölkerung finanziell entlasten Wegen des Ukraine-Konflikts steigen vielerorts die Preise. In Bern wird über ein staatliches Entlastungspaket gestritten. Die Meinungen der Ostschweizer Parlamentsmitglieder gehen weit auseinander. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 15.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die SVP will die Treibstoffpreise rasch senken. Der Ständerat lehnt das aber ab. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Dienstagmorgen an der Migros-Kasse. «Jetzt wird ja sowieso alles teurer», sagt eine Kundin leicht verärgert. Sie ist nicht die einzige, die sich Sorgen macht wegen der wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs: In Bern streiten sich die Parteien darüber, ob der Staat jetzt eingreifen müsse, um Bevölkerung und Gewerbe finanziell zu entlasten. Von einem Konsens sind sie weit entfernt.

Besonders heiss diskutiert wird über eine Senkung der Mineralölsteuer. Die SVP hat hierzu eine ganze Reihe von Vorstössen eingereicht – die jedoch der Ständerat am Montag in einer ausserordentlichen Debatte allesamt ablehnte. Im Nationalrat, wo die Diskussion am Donnerstag stattfinden wird, bringt aber auch die FDP eine Senkung der Treibstoffpreise ins Spiel. Und die Mitte erkundigt sich zumindest danach, ob der Bundesrat sich eine solche Massnahme vorstellen könnte.

Teures Benzin: SVP will nicht länger abwarten

Esther Friedli, St.Galler SVP-Nationalrätin. Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Ostschweizer SVP-Parlamentarierinnen wollen jedoch, dass der Bund nicht länger abwartet: «Die Politik ist gefordert, die Steuern und Abgaben auf Treibstoffe rasch zu senken», sagt Esther Friedli. Die Landbevölkerung und viele Arbeitnehmende seien auf das Auto angewiesen.

«Der öffentliche Verkehr ist in der Schweiz gut ausgebaut, aber gerade im Toggenburg oder anderen Gegenden kommt man ohne Auto nicht weit. Es haben nicht alle eine Bushaltestelle in Gehdistanz vor der Haustüre.»

Auch höhere Steuerabzüge für Fahrtkosten und Krankenkassenprämien seien nötig, sagt Friedli.

Diana Gutjahr, Thurgauer SVP-Nationalrätin. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Diana Gutjahr (SVP/TG) betont, tiefere Treibstoffpreise seien auch hilfreich für das Gewerbe. Dieses kämpfe momentan unter anderem auch mit massiv steigenden Materialpreisen, die oft nicht an den Kunden weitergegeben werden könnten. «Die oft gehörte Argumentation, man solle doch einfach auf den ÖV umsteigen, ist ein Hohn. Oder wie sollen wir Stahlträger von A nach B transportieren?»

Im Ständerat forderten verschiedene SVP-Vertreter die Vergünstigung der Treibstoffe nicht zuletzt deshalb, weil das Ausland diesen Schritt schon gemacht habe. Die Schweiz brauche gleich lange Spiesse. Bereits jetzt nehme der Benzin-Einkaufstourismus im nahen Ausland zu.

Linke fordert Gutscheine und gezielte Entlastungen

Franziska Ryser, St.Galler Grünen-Nationalrätin. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

SP und Grüne wollen von einer Senkung der Treibstoffsteuern nichts wissen. Das Beispiel Deutschland zeige, dass diese Massnahme kaum etwas bewirke, so die SP: Dort seien die Spritpreise nach kurzer Zeit wieder auf dieselbe Höhe gestiegen. Franziska Ryser (Grüne/SG) sagt:

«Fossile Treib- und Brennstoffe mit dem Giesskannenprinzip zu verbilligen, ist volkswirtschaftlich nicht sinnvoll. Wieso soll jemandem, der für 60'000 Franken einen SUV kauft, das Benzin subventioniert werden?»

Wenn schon, dann brauche es gezielte Massnahmen für einkommensschwache Haushalte, sagt Ryser. Zu deren Unterstützung seien etwa Mobilitätsgutscheine oder ein «Energiegeld» denkbar.

Edith Graf-Litscher, Thurgauer SP-Nationalrätin. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Die SP schlägt währenddessen einen sogenannten «Check fédéral» vor – einen Pro-Kopf-Steuerabzug, der an 80 Prozent aller Haushalte geht. Für die reichsten 20 Prozent soll dieser degressiv ausgestaltet werden. Darüber hinaus seien angesichts der Teuerung und des erwarteten Prämienschocks auch Lohnerhöhungen notwendig, sagt Edith Graf-Litscher (SP/TG).

«Reflexartiger Ruf nach dem Staat»

Ryser weist allerdings darauf hin, dass die Teuerung in der Schweiz momentan zwar spürbar, aber noch nicht so stark ausgeprägt sei wie in Deutschland, Frankreich oder den USA. Genau dies betont auch der Bundesrat. Der Vergleich mit dem Ausland sei nicht statthaft, sagte Finanzminister Ueli Maurer (SVP) im Ständerat. Die Teuerung in der Schweiz liege bei etwa drei Prozent.

«Im Ausland beträgt die Teuerung fast das Dreifache, und insbesondere ist der Anteil der Energiekosten an den Haushaltsbudgets im Ausland wesentlich höher.»

Nicolo Paganini, St.Galler Mitte-Nationalrat. Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

Staatliche Entlastungsmassnahmen seien in der Schweiz aktuell nicht angebracht. Dieser Meinung ist auch Nicolo Paganini (Die Mitte/SG). «Die Finanzkrise von 2008 und insbesondere die Covid-19-Krise haben uns in ein neues Muster gebracht, in dem reflexartig nach dem Staat gerufen wird.» Die Schweiz müsse aber mit einer Teuerung von rund 2,5 Prozent, wie sie für 2022 und 2023 prognostiziert werde, leben können:

«Was sollen wir denn machen, wenn die Teuerung einmal auf 5 oder 7 Prozent klettert und wir das Pulver schon verschossen haben?»

Bei der Berechnung von Sozialhilfe, Ergänzungsleistungen und AHV werde die Teuerung bereits berücksichtigt, sagt Paganini. Aktivismus sei fehl am Platz.

Susanne Vincenz-Stauffacher, St.Galler FDP-Nationalrätin. Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Für Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP/SG) sind staatliche Unterstützungen denkbar, jedoch nur falls die aktuelle Krise andauert: Bei anhaltenden Marktverwerfungen könne ein befristetes Entlastungsprogramm mit gezielten Massnahmen Sinn machen.

Finanzminister Ueli Maurer (SVP). Bild: Peter Schneider / KEYSTONE

Wo würde der Bundesrat ansetzen, falls sich die Lage verschärft? «Sollte der Staat einmal eingreifen müssen, müssten wohl die tieferen Einkommen im Mittelpunkt stehen», sagte Maurer am Montag. Er mahnte jedoch, das Parlament müsse nach der Coronakrise wieder disziplinierter mit dem Staatshaushalt umgehen. «Sie können nicht einfach weiter Geld verteilen. Das ist, böse gesagt, ein Plündern der Bundeskasse.» Bezahlen müssten das die kommenden Generationen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen