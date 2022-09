Teuerung: Was Ostschweizer Parlamentsmitglieder jetzt fordern

Steigende Kosten «Bundesrat verschliesst die Augen vor der Realität»: Ostschweizer Parlamentsmitglieder wollen Bevölkerung finanziell entlasten – doch es gibt Widerstand Diese Woche diskutiert der Nationalrat über finanzielle Entlastungsmassnahmen für die Bevölkerung wegen der Teuerung: Was Ostschweizer Parlamentarierinnen und Parlamentarier von den Vorschlägen halten. Adrian Vögele aus Bern Jetzt kommentieren 20.09.2022, 05.00 Uhr

Kann sich das Parlament auf eine Entlastungsmassnahme für die Bürgerinnen und Bürger einigen? Die Haltungen der Parteien gehen auseinander. Bild: Christian Beutler / Keystone

Die Preise steigen. Über den Sommer hat die Teuerung in der Schweiz weiter zugenommen, im August lag sie bei 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zugleich wachsen die Energiekosten und Krankenkassenprämien an. Muss der Staat der Bevölkerung jetzt finanziell unter die Arme greifen? Nein, sagt der Bundesrat – und verweist aufs Ausland: Dort sei die Inflation weit stärker, die Entwicklung in der Schweiz vergleichsweise moderat. Finanzminister Ueli Maurer (SVP) warnte vergangene Woche vor neuen Hilfsmassnahmen: «Wir haben nicht Gelder für alle.»