Mit Vorsicht sind besonders die Todeszahlen in kleineren Gemeinden zu interpretieren. «Das kann auch eine zufällige Häufung sein», sagt Nicola Egloff, wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Thurgauer Amt für Statistik. Ein gutes Beispiel dafür ist Braunau. In der Hinterthurgauer Gemeinde starben im Coronajahr neun Menschen. Im Jahr davor hatten die Braunauer lediglich einen Toten zu beklagen. Das schlägt sich in der Statistik über die Todesfälle als starker prozentualer Anstieg nieder. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus. Im 2018 wurden in Braunau nämlich sieben Menschen zu Grabe getragen. Das entspricht eher der Normalität. «Im Schnitt haben wir pro Jahr sechs bis sieben Tote», sagt Gemeindepräsident David Zimmermann. Dazu kommt, dass nicht einmal die Hälfte der Verstorbenen im 2020 mit oder an Corona gestorben sei. Sondern, wie Zimmermann sagt: «Aufgrund des schönen Alters.» Auch in Mammern ist der prozentuale Anstieg relativ hoch. In absoluten Zahlen sind das acht Tote im 2020, im Vergleich zu fünf und sechs in den Vorjahren. Das sind nicht gerade aussagekräftige Werte. (san)