Statistik Ostschweizer Sommertourismus schneidet besser ab als vor Corona – das gelingt längst nicht allen Regionen Der Sommertourismus hat wegen der Pandemie schwierige Jahre hinter sich. Nun scheint sich die Situation zu entspannen, zumindest in der Ostschweiz. 06.10.2022

Zwei Drittel der Logiernächte in der Ostschweiz in diesem Sommer gehen auf Schweizerinnen und Schweizern zurück. Bild: Jeronimo Vilaplana/Hotelfotograf

Während der Coronakrise hat der Sommertourismus in der Schweiz stark gelitten. Wegen Covid-19 wurden im Juni, Juli und August 2020 nur gerade 8’164’261 Logiernächte gezählt, also Übernachtungen in Unterkünften wie Hotels oder Jugendherbergen. 2019 waren es im selben Zeitraum noch 12’874’184 Logiernächte.

Gestern Nachmittag hat das Bundesamt für Statistik (BfS) die neuesten Zahlen veröffentlicht. Sie weisen 12'580'529 Logiernächte für den diesjährigen Sommer aus, was einem Minus von 2,28 Prozent im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 entspricht. Die Situation hat sich folglich entspannt.

Luzern verliert 6,6 Prozent, St.Gallen gewinnt 16,28

In der Ostschweiz sogar mehr als das: Die Anzahl Ankünfte, das heisst die Menge anreisender Gäste, ist so hoch wie noch nie. Seit 2005, seitdem das BfS diese Daten erhebt.

Die Anzahl Logiernächte ist in den Kantonen Thurgau (1 Prozent), St.Gallen (16), Appenzell Innerrhoden (6) und Appenzell Ausserrhoden (7) überdies gestiegen im Vergleich zu 2019. Die prozentual höchste Zunahme hat Neuenburg mit 27 Prozent. Derweil hinken Kantone wie Aargau (-3,3 Prozent), Luzern (-6,6 Prozent) oder Zürich (-7,3 Prozent) deutlich hinterher. Schlusslicht ist Obwalden, wo es in diesem Sommer 28 Prozent weniger Logiernächte gab als 2019.

Michael Vogt, Präsident des Verbands Hotels St.Gallen-Bodensee und General Manager des Hotels Einstein. Bild: PD

Warum hat sich die Ostschweizer Hotellerie offenbar besser von der Krise erholt als andere Regionen? Michael Vogt präsidiert den Verband Hotels St.Gallen-Bodensee. Er sagt: «Vor allem der Kanton St.Gallen hat sich gut erholt, weil der Businessgast wieder da ist.» Gemäss Vogt seien während der Pandemie plötzlich mehr Freizeitgäste als Businessgäste in St.Gallen gewesen. «Und das Bild nach der Pandemie: Die Businessgäste sind zurück und die Freizeitgäste noch immer da.»

So kommt es, dass sich St.Gallen auch im Vergleich zum starken Vorjahr verbessert hat. Zwischen Januar und August verzeichnete der Kanton insgesamt 712'879 Logiernächte, wohingegen es 2021 im selben Zeitraum noch 565'976 waren.

Ferien in der Schweiz

Die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr ist nicht selbstverständlich. Der Kanton Thurgau verzeichnet im bisherigen Jahr ein Minus von 7,5 Prozent. Rolf Müller, Geschäftsführer von Thurgau Tourismus, sagt:

«2021 haben wir ein sehr erfolgreiches Jahr verzeichnen dürfen. Notabene war es das erfolgreichste Jahr überhaupt.»

Denselben Grund führt auch Simone Kölbener von Appenzellerland Tourismus Innerrhoden an. Ihr Kanton verzeichnet im laufenden Jahr ebenfalls ein Minus, was Logiernächte angeht – um 5,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Sie sagt, dass 2021 «ein super Jahr» war, «weil viele Schweizer in der Schweiz Ferien machten».

Es gibt Indizien dafür, dass dieser Effekt noch anhält. Im Juni, Juli und August 2019 machten die Schweizerinnen und Schweizer gut 63 Prozent der Logiernächte in der Ostschweiz aus. In diesem Sommer sind es knapp 67 Prozent, zwei von drei Übernachtungen also. Gesamtschweizerisch ging in diesem Sommer nur knapp 52 Prozent der Logiernächte auf das Konto von Schweizerinnen und Schweizern, jede zweite nur.

Logiernächte wirklich aussagekräftig?

Andreas Frey, Geschäftsführer der Appenzellerland Tourismus AG. Bild: PD

Ob Logiernächte den Tourismuszustand einer Region adäquat abbilden, wird dann und wann angezweifelt. Andreas Frey ist Geschäftsführer der Appenzellerland Tourismus AG. Er sagt: «Es gäbe viel wertvollere Indikatoren als Logiernächte. Das Reka-Feriendorf Urnäsch wird beispielsweise nicht berücksichtigt in den Zahlen. Wert-Gutscheine, die bei allen touristischen Betrieben eingelöst werden können, auch nicht. Wir haben in diesem Jahr 25 Prozent mehr davon verkauft als im Vorjahr.»

Auch die Logiernächte in Appenzell Ausserrhoden wurden weniger im Vorjahresvergleich: um 12,7 Prozent. Auch Frey führt das auf Schliessungen zurück: «Das Hotel Heiden und das Hotel Linden Heiden waren wegen Umbau im ersten Halbjahr geschlossen. Durchschnittlich 20 Prozent der kantonalen Logiernächte werden sonst durch diese beiden Häuser verbucht.» Ähnliches berichtet auch Kölbener aus dem Kanton Appenzell Innerrhoden:

«Wir führen das Minus auch darauf zurück, dass das Hotel Weissbad renoviert wurde und teilweise geschlossen war. Das Weissbad generiert mit die meisten Logiernächte in unserem Kanton.»

