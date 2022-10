Statistik Nach St.Galler Nein zum Wil-West-Kredit: Schafft es die Ostschweiz eigentlich, neue Unternehmen anzulocken? Die Frage, ob die Kantone St.Gallen, Thurgau sowie Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden attraktiv für neue Firmen sind, wird unterschiedlich beantwortet – und ist auch eine Frage der Perspektive. Renato Schatz Jetzt kommentieren 01.10.2022, 05.00 Uhr

Im Jahr 2021 zogen gesamthaft 1013 Unternehmen nach St.Gallen, Thurgau sowie Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden. 868 Firmen verliessen die vier Kantone in dieser Zeit. Bild: Getty

Ziel des Wil-West-Projekts ist es unter anderem, neue Unternehmen in die Region zu bringen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Ob das in der Ostschweiz gelingt, darüber scheiden sich die Geister.

Remo Daguati ist FDP-Kantonsrat, Geschäftsführer des Hauseigentümerverbandes Kanton und Stadt St.Gallen sowie Berater von Standortförderungen und Unternehmen auf Standortsuche. Er nennt den Kanton St.Gallen eine «Ansiedlungswüste». Ob er das wirklich ist, ist eine Frage der Perspektive. Daguati meint die Ansiedlung ausländischer Unternehmen. Und begründet, dass sich die Zahl der ausländischen Firmen, die sich im vergangenen Jahr in St.Gallen niedergelassen hätten, an einer Hand abzählen liesse, «vielleicht noch mit zwei Fingern mehr».

So genau lässt sich das nämlich nicht benennen. Zwar teilte die Konferenz der kantonalen Volkswirtschaftsdirektoren im April mit, dass im vergangenen Jahr insgesamt 282 neue ausländische Unternehmen in die Schweiz gekommen waren. Doch manche Kantone verbuchen so, manche so. Hinzu kommt, dass die Kantone die Veröffentlichung der Zahlen unterschiedlich handhaben. St.Gallen zum Beispiel informiert die Öffentlichkeit nur alle paar Jahre über die Anzahl Firmenansiedlungen aus dem Ausland. Für Daguati ein Indiz für die Erfolglosigkeit der kantonalen Ansiedlungspolitik.

Thurgau weit vorne, Zürich Schlusslicht

Eine andere Perspektive: die landesinterne. Diese hat Crif, ein Unternehmen, das sich mit Kreditrisikomanagement befasst, erforscht. Indem es das Handelsregister auf Umzüge in andere Kantone untersuchte. In St.Gallen haben sich 2021 insgesamt 422 Firmen niedergelassen, 408 haben den Kanton im selben Zeitraum verlassen. Das macht einen Nettozuwachs von immerhin 14. Zur Einordnung: Der Kanton Zürich belegt mit -347 den letzten Rang.

Herausragend schneidet Appenzell Ausserrhoden ab, mit einem Nettozuwachs von 83 Firmen reiht er sich auf Platz 3 ein im nationalen Vergleich. Noch besser ist der Kanton Thurgau mit 87. Er wird nur übertrumpft vom Wallis mit 127.

Daguati nennt die Bewegungen im Handelsregister jedoch «Kaffeesatzleserei». Und tatsächlich sind die Zahlen mit Vorsicht zu geniessen. Ein Beispiel: Appenzell Innerrhoden kommt auf eine Nettoabnahme von 39 Firmen. Das ist ein schwacher Wert. Allerdings bietet der Kanton Dienstleistungsunternehmen kostenlose Firmengründungen an. Nach den Gründungen ziehen dann viele weg, was sich in der Statistik niederschlägt. Nicht berücksichtigt wird überdies die Grösse der Unternehmen, meist handelt es sich um kleinere.

Auch hier ein Problem: der Fachkräftemangel

Roland Scherer befasst sich an der HSG mit dem Standortmanagement. Bild: Tobias Garcia

Roland Scherer ist Direktor des Instituts für systematisches Management und Public Governance der Universität St.Gallen. Einer seiner Schwerpunkte: Standortmanagement.

Scherer will den Zahlen nicht zu viel Bedeutung beimessen. In der Interpretation, vor allem aber in der Gewichtung: «Die Zuzüge von Unternehmen, ob nun innerhalb der Schweiz oder aus dem Ausland, ist nur eine von sehr vielen Grössen, um die wirtschaftliche Attraktivität eines Standortes zu beurteilen.» Die wirtschaftliche Entwicklung eines Standortes hänge «primär am Bestand», an den bereits dort ansässigen Unternehmen.

Daguati kritisiert aber, dass in der Region zu wenig für die Ansiedlung ausländischer Unternehmen gemacht werde. Bereits ansässigen Firmen Sorge tragen und gleichzeitig neue in die Ostschweiz holen, das ginge. Nur: Ist das so einfach, wie es klingt? Vorarlberg etwa verzichtet auf eine proaktive Ansiedlungspolitik für Unternehmen aus dem Ausland. Unter anderem, weil es an Fachkräften mangelt. Scherer sagt:

«In der Ostschweiz herrscht heute quasi Vollbeschäftigung. Folglich müssen die Arbeitskräfte woanders herkommen. Das ist ein Problem.»

«Sie ist völlig wirkungsfrei»

Remo Daguati ist seit Juni 2022 Kantonsrat in St.Gallen. Bild: PD

Es ist eine Huhn-oder-Ei-Frage. Was kommt zuerst, die Firmen oder die Fachkräfte? Nach Daguati die Firmen: «Gehe ich als Fachkraft in eine Region mit 50 internationalen High-End-Arbeitgebern oder in eine Region mit keinen?» Ausserdem reiche es nicht, «einfach eine grüne Wiese» zu bieten. «Die grossen Unternehmen erwarten fertiggebaute Businesscenter, mit Büro- oder Laborräumen – in Bahnhofsnähe.» Daguati nennt das Businesscenter D4 in Luzern als Beispiel.

St.Gallen-Bodensee Area (SGBA) vermarktet den Wirtschaftsstandort Ostschweiz. Es ist ein Zusammenschluss der Kantone St.Gallen, Thurgau und Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden. Daguati sagt über die Organisation, die sich für Firmenansiedlungen zwischen Zürichsee und Bodensee einsetzt:

«Sie ist völlig wirkungsfrei. Man könnte sie auch auflösen.»

Die SGBA verweist, mit den Vorwürfen konfrontiert, auf das Mehrjahresprogramm der Standortförderung für die Jahre 2023 bis 2027, das der Kantonsrat in der Septembersession erstmals beriet und im November in zweiter Lesung diskutieren wird. Das Geschäft sieht einen Sonderkredit in Höhe von 11,8 Millionen Franken vor, um den Wirtschaftsstandort attraktiver zu machen.

