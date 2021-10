Start-up «Leider ist das Image von Stoffmasken schlecht»: Der Dozwiler Pascal Eggmann stellt supersichere Stoffmasken her, doch keiner kennt sie Seine Stoffmasken erreichen in Tests ausgezeichnete Werte. Neben Unis zählen SBB und Schwinger zu Pascal Eggmanns Kunden. Von seinem Start-up Unrepa kann der Dozwiler aber nur knapp leben.

Ida Sandl Jetzt kommentieren 30.10.2021, 05.30 Uhr

Der Dozwiler Pascal Eggmann rettet seine Firma Unrepa mit nachhaltig hergestellten Masken durch die Coronakrise. Bild: Andrea Stalder

Gratulation, die Fachhochschule Nordwestschweiz bescheinigt Ihren Livipro-Gesichtsmasken eine Schutzwirkung von 99 Prozent.

Pascal Eggmann: Danke. Damit ist bestätigt, dass die neue Generation unserer Stoffmasken den hohen Standard von FFP2-Masken bietet. Leider ist das Image von Stoffmasken in der Bevölkerung schlecht.

Werden Ihre Produkte mit den Billigmasken in einen Topf geworfen?

Es gab einen Test im Kassensturz, bei dem Einweg-Hygienemasken besser abgeschnitten haben als Stoffmasken. Unsere Livipro-Masken wurden dabei zwar nicht getestet. Aber irgendwie hat sich das eingeprägt, seitdem sind viele Menschen gegenüber Stoffmasken skeptisch.

Ihr Unternehmen, die Unrepa, ist ein Start-up. Können Sie vom Maskenverkauf leben?

Wir haben unsere Masken schon zu Beginn der Pandemie im April 2020 auf den Markt gebracht. Inzwischen ist die zweite Generation im Verkauf. Das erste halbe Jahr haben wir nichts verdient, dann ist langsam Geld geflossen. Unser Verkaufsschlager war die Tube-Maske, die neben den Wintersportlern auch die Schwinger und Sicherheitsleute nutzen. Sie war Testsieger bei «Kassensturz». Zeitweise standen wir an mit der Produktion.

So sieht die Ski-Tube-Maske von Livipro aus. Bild: PD

Sie mussten also wieder investieren?

Ja, wir haben neue und grössere Maschinen gebraucht. Das kostet viel Geld, ebenso wie die Entwicklung der FFP2-Stoffmaske. Im Sommer ist das Geschäft dann eingebrochen.

Standen die Maschinen dann teilweise still?

Nein, wir haben zum Glück gute Aufträge. Die SBB kaufen bei uns und wir beliefern auch Unis.

Wie sieht es mit Thurgauer Unternehmen aus?

Das kommt vielleicht noch. Die Kantonalbank verwendet unsere Masken. Der Verkauf in den Läden könnte noch zulegen.

Die Livipro-Gesichtsmaske entspricht neu dem FFP2-Standard. Bild: PD

Die Livipro-Maske kostet 34 Franken, eine Hygienemaske etwa 10 Rappen. Könnte es auch am Preis liegen?

Unterm Strich kommt das nicht billiger, die Livipro-Maske kann man 50-mal waschen. Ausserdem müsste man sie von der Schutzwirkung mit einer FFP2-Maske vergleichen, die im Preis etwa bei 1,50 Franken liegt. Dazu kommt, dass Einweg-Masken sehr viel Abfall produzieren.

Dürfen Sie die Livipro-Maske als FFP2-Standard verkaufen?

Sehr bald. Die Zertifizierung macht ein Labor in Dänemark. Die Prüfung ist durch, der Bescheid müsste bald kommen. Das allein hat fast 100'000 Franken gekostet.

Die Unrepa ist in der Pandemie gewachsen. Was passiert, wenn diese Zeit zu Ende ist?

Das ist mir bewusst. Es wird zwar immer Menschen geben, die sich vor Ansteckung schützen müssen. An den bestimmten Arbeitsplätzen braucht man ebenfalls Masken. Unser Kerngebiet ist aber die Verpackung. Es gibt mehrere Projekte, zum Beispiel den Foodbag, in dem sich Brot, Gemüse und Obst lange halten. Dabei spielt Flachs eine grosse Rolle. Ich will Produkte herstellen, die umweltfreundlich sind.



Aerosol-Experte Professor Ernest Weingartner. Bild: PD

«Die feinen Aerosole kann eine Hygienemaske nicht effizient abwehren» Ernest Weingartner ist Physiker, Aerosol-Forscher und Professor an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW). Unter seiner Leitung wurden unterschiedliche Arten von Gesichtsmasken auf ihren Schutz gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet. Das Ergebnis: Nur wenige wehren mindestens 94 Prozent der virenhaltigen feinen Aerosolpartikel ab, was dem FFP2-Standard entspricht. Die Livipro der Dozwiler Firma Unrepa erzielte einen Wert von rund 99 Prozent, sie war damit eine der besten Masken. Hygiene-Einwegmasken schützen nur gegen grössere Partikel Eine solche Schutzwirkung würden gängige Hygienemasken nicht erreichen, erklärt Weingartner. Die Hygienemasken kommen aus dem medizinischen Bereich. Ihre Aufgabe sei, grössere Partikel, die beim Husten oder Niesen verbreitet werden, abzuhalten. Weingartner sagt: «Die feinen Aerosole, die stundenlang in der Luft überleben, kann die Hygienemaske nicht effizient abwehren.» Das liege auch an der Passform, Hygienemasken würden nicht gut abschliessen, das biete den Aerosolen viele Lücken, durch die sie eindringen können. Eine gute Maske müsse auf der Haut aufliegen und eine gewisse Dichte aufweisen, welche die Aerosole nicht durchdringen könnten. Der Nachteil sei, dass man durch die zuverlässigen Masken etwas schlechter atmen könne. «Die Maske der Unrepa ist in dieser Hinsicht ein guter Kompromiss», sagt Weingartner. Masken wehren auch das Grippevirus ab Soll man weiter Masken tragen, auch wenn man geimpft ist? In gewissen Situationen schon, sagt Weingartner. Wenn etwa viele Menschen auf engem Raum zusammen treffen. Auch Geimpfte könnten sich anstecken und somit zur Verbreitung beitragen. Die Impfung schütze vor allem vor einem schweren Krankheitsverlauf. Wer ein geschwächtes Immunsystem habe oder krank sei, der solle ohnehin kein Risiko eingehen. Ausserdem: Masken schützen nicht nur gegen Sars-CoV-2, sondern allgemein gegen andere Viren, Allergene und Luftverschmutzung. Auch im Bereich des Arbeitsschutzes kommen sie zum Tragen, indem sie die Lungen vor gefährlichem Feinstaub wie etwa Öldämpfen oder Rauch schützen. (san)