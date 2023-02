Wahlkampf: Ritter und der Bauernverband unterstützen Friedli

Ständeratswahl Markus Ritter und der St.Galler Bauernverband unterstützen SVP-Kandidatin Esther Friedli Die St.Galler SVP hat in Nesslau ihr Wahljahr eingeläutet. Im Rennen um den Ständeratssitz hat sie jetzt Verbündete aus der Landwirtschaft – mit Bauernpräsident und Mitte-Nationalrat Markus Ritter an der Spitze. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 02.02.2023, 15.39 Uhr

Esther Friedli an der Delegiertenversammlung der SVP Kanton St.Gallen am Mittwoch in Nesslau. Bild: Arthur Gamsa

Im Frühling den Ständerat erobern, im Herbst den fünften Nationalratssitz zurückholen: Das sind die Ziele der SVP Kanton St.Gallen für dieses Wahljahr. An der Delegiertenversammlung am Mittwochabend in Nesslau schwor die Parteispitze ihre Basis auf den Wahlkampf ein. Im Zentrum: Ständeratskandidatin Esther Friedli. Sie brachte Lebenspartner Toni Brunner und ein Auto voller Wahlkampfmaterial mit: Zückerchen, Dosen mit Pfefferminzbonbons, Postkarten, Plakate mit dem Slogan «Bodenständig und bürgernah» – auf dem Foto Esther Friedli als Gastronomin, mit Serviertablett.

«Es ist mir eine Ehre, dass so viele für mich herumrennen», sagt Friedli an Rednerpult. «Wir schaffen das nur gemeinsam.» Sie selber ist ebenfalls ständig unterwegs – teils auch mit Unterstützung von weit oben: Am Donnerstag kommt Bundesrat Guy Parmelin an einen SVP-Anlass in Berneck.

Bauernverband: Neutral, aber...

Walter Gartmann, Präsident SVP Kanton St.Gallen. Bild: Arthur Gamsa

Parteipräsident Walter Gartmann macht an der Versammlung einen aufgeräumten Eindruck. Sein Ärger darüber, dass die IHK St.Gallen-Appenzell, der grösste Ostschweizer Wirtschaftsverband, die SVP-Kandidatin nicht zur Wahl empfiehlt, scheint verflogen zu sein. Friedli hat dafür jetzt den Support des St.Galler Bauernverbandes, wie es bei der Partei heisst.

Mathias Rüesch, Geschäftsführer des St.Galler Bauernverbands, bestätigt auf Anfrage: «Der Vorstand und der Landwirtschaftsrat haben beschlossen, Esther Friedli als Ständeratskandidatin zu unterstützen.» Rüesch betont, der Verband sei parteipolitisch neutral. «Wir unterstützen Esther Friedli, weil sie im aktuellen Ständeratswahlkampf die einzige bäuerliche Kandidatin ist. Sie ist ein engagiertes Mitglied unseres Verbands, der Entscheid war also naheliegend.»

An wen gehen die Stimmen der Mitte?

Bauernpräsident und Mitte-Nationalrat Markus Ritter. Bild: Michel Canonica

Auf Friedlis Wahlkampfagenda ist Landwirtschaft ein dominierendes Thema. Mehrere Anlässe drehen sich um Versorgungs- und Ernährungssicherheit. Dabei fällt auf: Markus Ritter, Mitte-Nationalrat und Präsident des nationalen Bauernverbandes, ist zweimal als prominenter Gast und Redner aufgeführt. Gartmann hebt das in seiner Ansprache am Mittwoch lobend hervor. «Der Bauernverband mit Markus Ritter an der Spitze unterstützt Esther Friedli mit Volldampf.» Die Mitte-Partei hat Stimmfreigabe beschlossen, «Kompliment», sagt Gartmann – er wertet das als gutes Zeichen für die SVP.

Sicher ist: Weil die Mitte am 12. März nicht selber zur Wahl antritt - Benedikt Würth muss seinen Ständeratssitz erst bei der Erneuerungswahl im Herbst verteidigen - sind die Stimmen aus der Mitte-Basis besonders umkämpft. Dass Ritter an SVP-Wahlkampfanlässen auftritt, fällt darum ins Gewicht.

Migrationsfachleute befragt

Jürg Eberle, Leiter Migrationsamt Kanton St.Gallen. Bild: Arthur Gamsa

Nebst dem Wahlkampf 2023 nimmt die SVP an der Delegiertenversammlung eines ihrer bewährtesten Kernthemen unter die Lupe: die Migration. Eingeladen sind hierzu Jürg Eberle, Leiter des St.Galler Migrationsamts, und Markus Kobler, Chef Grenzregion Ost beim Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit. Die SVP will aus erster Hand wissen, wie die Situation an der Ostgrenze aussieht, insbesondere am Bahnhof Buchs.

Kobler und Eberle schildern vieles, was in den letzten Monaten bereits bekannt wurde: Die Migranten, die in Buchs ankommen, sind fast ausschliesslich junge Männer, die meisten aus Afghanistan, ohne Pass, aber mit Handy und gültigem Bahnbillett. Viele sind kaum gebildet, können kein Englisch. Nach wie vor sei es so, dass praktisch alle diese Personen sofort weiterreisen würden, vor allem mit Ziel Frankreich und England. Sie festzuhalten, sei nicht möglich. Dem widerspricht Kantonsrat Sascha Schmid in der anschliessenden Fragerunde: Illegale Grenzübertritte seien strafbar. Eberle entgegnet: «Diese Personen einzusperren, wäre völlig unverhältnismässig. Die Gerichte würden dieses Vorgehen niemals schützen.»

Asylnotlage? «Wir haben es immer geschafft»

Markus Kobler, Chef Grenzregion Ost, Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit. Bild: Arthur Gamsa

Auch eine Grenzschliessung kommt im Saal zur Sprache - und Nationalrat Lukas Reimann will wissen, ob die Experten einen Armeeeinsatz an der Grenze begrüssen würden. Kobler äussert sich zurückhaltend. An der österreichischen Grenze zu Slowenien seien solche Massnahmen getroffen worden - die Transitmigranten kämen aber trotzdem durch. Das Problem liege in den rechtlichen Vorgaben: «Die Regelungen sind untauglich.» Das Dublin-System funktioniere nicht wie gewünscht, und an einer Änderung der Praxis bei den Rückführungen habe Österreich weiterhin kein Interesse. Immerhin zeige die Intervention der Schweiz und weiterer Staaten wegen der Visumspolitik Serbiens eine gewisse Wirkung.

Auch wenn viele Migranten sogleich weiterreisen: Das Asylsystem in der Schweiz ist aktuell stark ausgelastet, Aargau und Luzern haben die Notlage ausgerufen. Esther Friedli will wissen, ob das auch in St.Gallen droht. Eberle sagt: «Was eine Notlage ist, ist eine Frage der Definition. Wir haben es zusammen mit den Gemeinden immer geschafft, alle Personen unterzubringen.»

Die Belastung des Asylsystems im Kanton hat laut Eberle seit dem vergangenen Dezember nicht mehr unbedingt zugenommen, ist aber weiterhin hoch.

