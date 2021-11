St.Gallen: Debatte über politische Dauerbrenner im Stadtparlament

Stadtparlament St.Gallen Jetzt live: Hitzige Debatte zum Stadtklima und der Mobilitätszukunft St.Gallens erwartet +++ Sonntagsverkauf in der Innenstadt: ja oder nein? +++ Haufenweise Interpellation Das St.Galler Stadtparlament diskutiert heute intensiv über Verkehr, Ladenöffnungszeiten, günstigen Wohnraum und Tempo 30. Vor allem die beiden Umverkehr-Initiativen sind umstritten. Das Plenum diskutiert gleich über mehrere Gegenvorschläge. Für Gesprächsstoff ist also gesorgt. Die Debatte im Ticker. Sandro Büchler und Julia Nehmiz 02.11.2021, 15.50 Uhr

16:12 Uhr

Ivo Liechti, Präsident der Mitte-Stadtpartei St.Gallen. Bild: Donato Caspari (10.06.2021)

Ivo Liechti übernimmt das Wort für die Liegenschaften- und Baukommission (LBK) - er ist Krankheitsvertretung von Kommissionspräsidentin Jaqueline Gasser-Beck.

Kritisch hinterfragt wurde, ob die angefallenen Kosten für vergleichbare Projekte in der Vergangenheit als Referenz dienen sollen, einige der LBK waren der Meinung, dies ginge auch günstiger. Einige Mitglieder der Kommission konnten sich weder für Initiative noch für die zahnlosen Gegenvorschläge des Stadtrates erwärmen. Doch die LBK stimmte überein, dass die Anwohnerinnen und Anwohner von der Umsetzung profitieren würden. Einige der LBK befürchteten allerdings eine Verschlechterung des Verkehrsflusses.

Eine Flächenumwandlung soll einen Mehrwert für die Bevölkerung, vor allem die Quartierbewohnerinnen und Bewohner, haben. Bei der Flächenumwandlung sei ein ambitionierteres Ergebnis nötig, als der Stadtrat vorgeschlagen hat. Deswegen der Abänderungsantrag der LBK: Die Stadt wandelt während zehn Jahren 120'000 Quadratmeter Strassenfläche in Flächen für den Langsamverkehr um. Zudem muss der Stadtrat jährlich über den Stand der Umsetzung informieren.

16:03 Uhr

Traktandum 1: Initiativbegehren «für eine zukunftsfähige Mobilität (Zukunfts-Initiative)»; Bericht und Antrag des Stadtrats

Die ersten beiden Traktanden behandeln die beiden Umverkehr-Initiativen «für eine zukunftsfähige Mobilität» und «für ein gesundes Stadtklima». Beide wurden vom Verein Umverkehr eingereicht, der für beide Klima-Initiativen auch in anderen Schweizer Städten Unterschriften sammelt. In St.Gallen war das Initiativ-Komitee als Erstes erfolgreich.

Die Zukunfts-Initiative will Strassenfläche in Fläche für Velo- und Fussverkehr umwandeln. Die Stadt St.Gallen soll die Bevölkerung vor negativen Auswirkungen des Verkehrs schützen. Dies soll erreicht werden, indem die Stadt während zehn Jahren jährlich 0,5 Prozent der gesamten Strassenflächen in Fläche für Velo- und Fussverkehr umwandelt. Zudem soll sie für ein attraktives Angebot im öffentlichen Nahverkehr sowie Fuss- und Veloverkehr sorgen.

So wurden die beiden Initiativen auf dem Bahnhofplatz St.Gallen im Jahr 2008 lanciert. Bild: Urs Jaudas

Der Stadtrat kritisierte in seiner Antwort auf die Initiative die Kosten. Die Zielvorgabe der Zukunfts-Initiative sei nur mit ausserordentlichem finanziellem Aufwand umsetzbar. Und die Umsetzung würde einer Reduktion der Strassenfläche für den übrigen Verkehr um rund die Hälfte gleichkommen. Gemäss Gegenvorschlag sollen in den nächsten zehn Jahren insgesamt 95'000 Quadratmeter Gemeindestrassenflächen zu Gunsten von Fuss- und Veloverkehr sowie zur Bevorzugung des öffentlichen Verkehrs umgewandelt werden. Dies entspreche 0,5 Prozent der Gemeindestrassenfläche.

Die Liegenschaftes- und Baukommission LBK beantragt einen Gegenvorschlag. Die Stadt soll während zehn Jahren 120'000 Quadratmeter Strassenfläche in Flächen für Fuss-, Veloverkehr sowie zur Bevorzugung des ÖV umwandeln.

16:00 Uhr

Stadtparlamentspräsidentin Alexandra Akeret ist bereit. Bild: Benjamin Manser (12. Januar 2021)

Um 16 Uhr ist der Anpfiff zur Sitzung, wie man im Fussballjargon sagen würde. Diskutiert wird heute bis um 20 Uhr. Die letzten Parlamentsmitglieder treffen ein, richten sich ein. Nach und nach senkt sich der Geräuschpegel. Stadtparlamentspräsidentin Alexandra Akeret eröffnet die Sitzung.

15:53 Uhr

Weniger umstritten dürfte der Zusatzkredit für weitere, coronabedingte Sitzungen des Stadtparlaments in den Olma-Hallen und die ebenfalls coronabedingte Reduktion von Gebühren für die Nutzung von Schul- und Sportanlagen sein. Weiter geht's dann um den Kredit zur Überarbeitung des Inventars schützenswerter Bauten in der Altstadt, um neue Prioritäten in der Stadtentwässerung sowie um die Umsetzung der Kinderrechtskonvention in der Stadt.

Das Stadtparlament tagt heute wieder in der Olma-Halle 2.1. Bild: Ralph Ribi

(8. Dezember 2020)

16:03 Uhr

Zwischen linksgrünem und bürgerlichem Block im Stadtparlament heftig zu reden geben könnte die Motion von SP, Juso, PFG, Grünen, Jungen Grünen, Grünliberalen und Jungen Grünliberalen für die Abschöpfung von Gewinnen, die durch Um- oder Aufzonungen vor allem von Bauland entstehen. Weiter traktandiert sind die stadträtlichen Antworten auf acht Interpellationen aus dem Parlament; sie können diskutiert werden, wenn sich dafür eine Mehrheit findet. Beschlossen wird dabei aber nichts.

15:37 Uhr

Die Parlamentsmitglieder erwartet eine reichbefrachtete Sitzung. Die Traktandenliste der zehnten Sitzung der Amtszeit 2021 bis 2024 umfasst nicht weniger als 18 Geschäfte – zwei weniger als ursprünglich vorgesehen. Nicht behandlungsreif sind die Beiträge für St.Gallen-Bodensee-Tourismus sowie die Strategie Alter und Gesundheit.

Gestartet wird die Sitzung mit der Beschlussfassung über gleich drei städtische Volksinitiativen. Zu allen liegen ein bis drei Gegenvorschläge vor. Über alle drei Themen wurde vor und hinter den Kulissen auch schon ausgiebig diskutiert. Erstens geht's um die Umverkehr-Initiativen «für zukunftsfähige Mobilität» und «ein gesundes Stadtklima». Drittes Geschäft – mit langer Vorgeschichte – ist die Verlängerung der Ladenöffnungszeiten; dabei zeichnet sich jetzt offenbar tatsächlich ein Kompromiss ab.

15:32 Uhr

Herzlich willkommen zum Liveticker aus dem Stadtparlament St.Gallen. Die Stadtparlamentarierinnen und Stadtparlamentarier treffen nach und nach in der Olma-Halle 2.1 ein. Dort wird aufgrund der Coronapandemie weiterhin getagt. Im Sitzungssaal ist Publikum zugelassen, doch gilt eine konsequente Maskenpflicht. Ausgenommen davon sind nur Votantinnen und Votanten.

Einzelne Parlamentsmitglieder vor der Halle diskutieren darüber, wann sie wieder ins Waaghaus zurückkehren, wo das Stadtparlament bis vor der Pandemie jeweils tagte.