St.Galler Touristiker blicken zuversichtlich auf die Sommerferien

Stadt St.Gallen «Noch werden wir nicht mit Buchungen überrannt»: Warum St.Galler Touristiker trotzdem optimistisch auf die Sommerferien schauen Zieht der Tourismus in Stadt und Region in den Sommerwochen an? Entdecken auch im zweiten Pandemiesommer Gäste aus dem Inland die Ostschweiz als Feriendestination? Die Zahlen steigen wieder, sind aber noch nicht auf Vor-Corona-Niveau. Julia Nehmiz 22.06.2021, 12.23 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wohin zieht es Gäste in den Sommerferien? Touristiker befürchten, die geweckte Fernreiselust könnte sich hemmend auf die St.Galler Zahlen auswirken. Bild: Urs Bucher (7.August 2018)

Die Welt steht einem wieder offen! Zumindest fast überall. Und zumindest, wenn man die drei Gs erfüllt: geimpft, getestet oder genesen. Vergangenes Jahr entdeckten viele Schweizerinnen und Schweizer, vor allem aus der Romandie, die Ostschweiz als Feriendestination. Wie sieht es im zweiten Pandemiesommer aus? Zieht es die Urlauber vermehrt in südliche Gefilde, wie St.Galler Reisebüros berichten? Oder bleiben Ferien in der Schweiz attraktiv? Was erwarten oder erhoffen St.Galler Hoteliers, Touristiker und Kulturinstitutionen von den Sommerwochen?

Michael Vogt, General Manager Hotel Einstein und Präsident Hotelierverein St.Gallen-Bodensee. Bild: PD

Anruf bei Michael Vogt: Er ist nicht nur General Manager im Hotel Einstein, sondern auch Präsident des Hoteliervereins St.Gallen-Bodensee. Waren die Hotels bis Ende Mai an den Wochenenden gut ausgelastet und unter der Woche leer, so habe sich das mit den neuesten Lockerungen der Coronamassnahmen gedreht, sagt Vogt. Denn: Bis Ende Mai war die Gastronomie geschlossen, wer auswärts essen gehen wollte, gönnte sich ein Abendessen mit Übernachtung im Hotel ­– und teils auch mit Wellness-Besuch.

«Jetzt im Juni sind die Wochenenden ruhiger geworden», sagt Michael Vogt. Dafür seien die Businessgäste zurück. Meetings mit 50 Personen, Bankette mit 100 Personen seien wieder erlaubt. «Viele haben auf diesen Startschuss gewartet», sagt Vogt. Es habe in allen Hotels in der Stadt wieder angezogen.

Der Juni sei klassischerweise der Hauptmonat für Weiterbildungen, Events, Anlässe, bevor ab Mitte Juli alle in die Ferien verschwinden. Bis 2019 konnte man die Sommermonate mit Touristengruppen kompensieren. Doch die Gruppen aus Asien, Europa und den USA würden fehlen, sie buchen noch nicht. Individualreisende buchen, aber das seien natürlich weniger.

Ab Juni gingen die Übernachtungszahlen steil bergauf

Vogt sagt, er sei gespannt, was geschieht, wenn sich die Grenzen wieder öffnen. Vergangenes Jahr hatte auch sein Haus viele Gäste aus der Romandie. Dazu Gäste aus Deutschland, Velofahrer oder Motorradreisende. Vogt sagt:

«Ich denke, der Sommer 2021 wird ähnlich wie 2020, aber nicht wie vor Corona.»

Ab Mitte August würden dann Businessgäste wieder kommen.

Alles anzeigen

Was ihm aufgefallen ist: 2020 wurde sehr kurzfristig gebucht, vielleicht auch bedingt durch die kurzfristigen Änderungen der Coronamassnahmen. Vogt vermutet, dass es auch in diesem Sommer so sein wird; kurzfristig, spontan buchen für einen Städtetrip. Er sagt:

«Noch werden wir nicht mit Buchungen überrannt.»

Aber die Ferien beginnen ja auch erst in drei Wochen.

Im April und Mai dieses Jahres wurde noch sehr zurückhaltend gebucht, sagt er. Im Mai hätten die Hotels in der Stadt durchschnittlich eine Auslastung von 40 Prozent erreicht. «Der Juni wird um einiges besser.» Vom 1. Juni an seien die Zahlen schnell bergauf gegangen, weil viele noch schnell vor dem Sommer Meetings, Versammlungen, Weiterbildungen durchführen wollen. Vogt schätzt die Auslastung auf 50 Prozent.

Das Leben geniessen, ausgehen und flanieren: Im Juni 2021 steigen die Hotelbuchungen in der Stadt steil an, meist buchen aber Businessgäste.

Bild: Michel Canonica (18.Juni 2021)

Juli und August seien schwierig zu prognostizieren, er vermutet, dass die jetzt 18 Hotels in der Stadt ähnliche Zahlen verbuchen werden wie vergangenen Sommer, also eine Auslastung von 30 bis 40 Prozent. «Ich hoffe, dass die, die bereits in St.Gallen waren, vielleicht einmal wieder kommen», sagt er.

40 Prozent weniger Gäste im Weltkulturerbe

Einen starken Anstieg der Besucherinnen und Besucher spürt der Stiftsbezirk. «Seit den letzten Lockerungen melden sich viel mehr Gruppen an», sagt Mandana Roozpeikar, Leiterin Betrieb Ausstellungen und Vermittlung des Stiftsbezirks. Sehr kurzfristig buchen auch etliche Schulklassen Führungen durch das Weltkulturerbe. Man werde von Schulklassen fast schon überrannt, sagt Roozpeikar.

Mandana Roozpeikar, Leiterin Betrieb Ausstellungen und Vermittlung des Stiftsbezirks. Bild: Ralph Ribi

Zudem würde nun auch wieder langfristiger geplant. Erste Gruppen melden sich an für Führungen im September und Oktober. Roozpeikar sagt:

«Es kommt langsam, aber es scheint zu kommen. Aber wir sind nie auf den Zahlen von 2019.»

Im Mai 2021 verzeichnete der Stiftsbezirk knapp 10'000 Gäste. Im Mai 2019 waren es 16'000. Auch die Klientel habe sich geändert. Die asiatischen Gruppen, die früher rund 20 Prozent des Besucheraufkommens ausmachten, kommen noch immer nicht. Dafür habe es viele treue Schweizer Besucherinnen und Besucher, vor allem aus der Romandie. Für die sei man noch immer ein Geheimtipp. Aber auch Gäste aus Deutschland, Österreich und Frankreich kämen langsam wieder.

Trotzdem rechnet Mandana Roozpeikar mit einem Einbruch im Ticketverkauf um 40 Prozent. 2019 verkaufte der Stiftsbezirk 156'000 Tickets. Stand 15. Juni 2021 sind es 26'708 Tickets.

«Die Leute sind interessiert, aber zögerlich.»

Die Lust aufs Mittelmeer hat Auswirkungen auf die Ostschweiz

Thomas Kirchhofer, Direktor St.Gallen-Bodensee-Tourismus.

Bild: Michel Canonica

Thomas Kirchhofer, Direktor St.Gallen-Bodensee-Tourismus, blickt mit gedämpftem Optimismus auf die Sommerwochen. Die geweckte Fernreiselust könnte sich hemmend auf die Ostschweizer Zahlen auswirken. Er sagt:

«Die Lust aufs Mittelmeer ist eine ernstzunehmende Situation.»

Und was noch immer ganz wegfallen wird: Gäste aus fernen Ländern. Mit Reisenden aus USA rechnet er frühestens im Herbst. Gäste aus Asien werde man wohl erst wieder ab 2022 erwarten dürfen. Generell sei der Städtetourismus stärker von wegbleibenden Touristen betroffen.

Doch: St.Gallen habe als Stadt eine Attraktivität. Die Nähe zum Bodensee und zum Alpstein, das grosse kulturelle Angebot, die Ausstrahlung als kleinere Boutique-Stadt, genau dieser Typ Stadt sei gefragt.

Ja, es gebe Einbussen, sagt Kirchhofer. Die Branche hinke noch immer hinter den Zahlen vom Vorjahr her. «Aber die aktuellen Entwicklungen machen zuversichtlich.» Die Aussichten, gerade auch was den Businesssektor angehe, stimmen ihn verhalten optimistisch. Einzig: Gross bewerben kann er die Destination St.Gallen-Bodensee nicht.

«Uns fehlen die Mittel, um auf uns aufmerksam zu machen.»

Durch die rückläufigen Logiernächte bleiben Gästetaxen aus. Diese finanzieren St.Gallen-Bodensee-Tourismus. Der Rückgang an Logiernächten hat ein Loch von einer Million Franken in die Jahreskasse gerissen. Dank rigidem Kostenmanagement habe man das wettmachen können. Und sei in Gesprächen mit dem Kanton wegen finanzieller Unterstützung. Das Geld, das Kirchhofer zur Verfügung steht, investiert er lieber in den Ausbau der Angebote als in teure Imagekampagnen.