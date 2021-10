St.Gallen: Der 11 Tonnen schwere Olma-Deckel ist fertig

Stadt St.Gallen Der Olma-Deckel ist fertig: Wie der Föhn zweimal die Arbeiten mit dem 1300-Tonnen-Kran zum Erliegen brachte Ein riesiger Kran, tonnenschwere Betonelemente und höchste Präzision: Auf dem Ostportal des Rosenberg-Autobahntunnels wurden in 22 Nächten Betonelemente mit einem Gesamtgewicht von 11'700 Tonnen verbaut. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 28.10.2021, 05.00 Uhr

Der Olma-Deckel über der Stadtautobahn ist fertig: 186 Spannbetonelemente wurden über dem Ostportal des Rosenbergtunnels montiert. Bild: Ralph Ribi

(27. Oktober 2021)

Es ist eine Baustelle der Superlative: Ein 1300 Tonnen schwerer Raupenkran – der grösste der Schweiz –, 186 im Schnitt 65 Tonnen schwere Betonträger, dazu 434 weitere Deckenelemente. Die Überdeckung der Stadtautobahn in St.Fiden imponiert wegen ihrer Ausmasse. Seit Ende September wurden auf der Grossbaustelle beim Ostportal des Rosenbergtunnels Betonelemente mit einem Gesamtgewicht von 11’713 Tonnen verbaut.

Jetzt ist die Überdeckung fertig. In der Nacht auf heute Donnerstag wurden die letzten neun Betonträger platziert. Die Stadtautobahn hat also einen Deckel bekommen. Auf der massiven Konstruktion bauen die Olma-Messen bis ins Jahr 2023 die neue Halle 1. Für 12'000 Personen ist die neue Messe- und Veranstaltungshalle ausgelegt.

Oskar Seger, Chefbauleiter Überdeckung Rosenberg Ost.

Bild: Benjamin Manser (24. September 2021)

Oskar Seger, Chefbauleiter der Überdeckung Rosenberg Ost, ist müde aber zufrieden.

«Die Arbeiten verliefen reibungslos und ohne besondere Vorkommnisse.»

Die monatelange und minutiöse Planung habe sich bezahlt gemacht. In insgesamt 22 Nächten wurde die Stadtautobahn jeweils teilweise gesperrt. Dann brachten Schwertransporter die vorgefertigten Träger einen um den anderen zur Baustelle, wo der 1300-Tonnen-Kran sie auf ihre Endposition hievte.

Viele Zaungäste entlang der Splügenstrasse

Einzig das Wetter hat den Ingenieuren in den vergangenen vier Wochen zweimal einen Strich durch die Planung gemacht. Wegen starkem Föhn mussten die Arbeiten in zwei Nächten unterbrochen werden. Denn bei Windgeschwindigkeiten von 50 km/h oder mehr musste der 144 Meter lange Ausleger des Raupenkrans aus Sicherheitsgründen in die Quartierstrasse neben der Baustelle abgesenkt werden – die Montagearbeiten waren blockiert. Aufgrund dieser Verzögerungen dauerten die Arbeiten zwei Nächte länger als geplant.

Bei starken Winden wurde der 144-Meter-Arm des Raupenkrans in die Aeplistrasse abgesenkt. Bild: Sandro Büchler

(24. September 2021)

Gross war nicht nur der Kran, gross war auch das Interesse daran. Spielte das Wetter mit, drängten sich Abend für Abend immer wieder Schaulustige am Zaun um das Bauareal, um den Raupenkran in Aktion zu sehen. Laut Chefbauleiter Seger seien an einigen Abenden über hundert Personen an die Splügenstrasse gepilgert oder hätten das Geschehen von der Autobahnbrücke aus verfolgt. Trotz des Publikumsaufmarsches gab es laut Dionys Widmer, Mediensprecher der St.Galler Stadtpolizei, keine Probleme oder Verkehrsbehinderungen.

Wer dem 1300-Tonnen-Koloss noch näher kommen wollte, konnte an einer der zahlreichen Führungen über die Baustelle teilnehmen. «Das war in den vergangenen Wochen der Renner, viele Vereine aber auch Private kamen», sagt Seger. Nahezu 100 Führungen mit insgesamt rund 1300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern führte die Bauleitung durch.

«Dass die Baustellenführungen auf grosses Interesse stossen würde, war uns klar. Doch das Ausmass hat uns dann doch überrascht.»

Blick auf die Olma-Baustelle und den Osten der Stadt St.Gallen. Links oben ist das Stadion Espenmoos erleuchtet. Bild: PD

Die letzten Betonelemente werden bis März eingesetzt

Der grösste und leistungsfähigste Raupenkran der Schweiz wird nun bis Ende der kommenden Woche demontiert. Ganz fertig ist die Überdeckung jedoch noch nicht. In der Mitte der beiden Fahrbahnen fehlen noch einige Deckenelemente. Der Chefbauleiter erklärt:

«Zuerst müssen die Tunnelinstallationen erstellt werden, bis dann der Tunnel wie geplant komplett geschlossen werden kann.»

Die letzten Elemente werden von Januar bis März 2022 eingesetzt. Für das Einpassen der rund vier Tonnen schweren Betonplatten genügt dann aber ein «handelsüblicher» Hochbaukran.