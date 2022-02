Gefährlich: Ostschweizer Stacheldrähte müssen weichen

Weidezäune Die Stacheldrähte müssen weichen: Der Verein St.Galler Wanderwege hilft, die gefährlichen Zäune zu demontieren Im vergangenen Jahr einigte sich der St.Galler Kantonsrat in letzter Minute auf einen Kompromiss zur Stopp-Tierleid-Initiative. Nun packt der Verein St.Galler Wanderwege bei der Umsetzung mit an. Meret Bannwart 05.02.2022, 05.00 Uhr

Ein Anblick, der bald der Vergangenheit angehören soll: ein Stacheldraht entlang eines Wanderweges. Bild: PD

Der Rückbau von Stacheldrähten im Kanton St.Gallen erhält Unterstützung: Der Verein St.Galler Wanderwege will mit der Aktion «Stacheldraht weg» Bauern und Grundeigentümern beim Rückbau helfen. Mit dem Projekt sollen entlang von Wanderwegen und Weidedurchgängen Stacheldrähte ersetzt werden. Der Verein erklärt in einer Medienmitteilung:

«Stacheldrähte sind nicht nur gefährlich für Wildtiere, sondern auch für Menschen.»

Sei ein Stacheldraht entlang eines Wanderweges oder als Weidedurchgang angebracht, könnten sich Wanderer daran verletzten. Der Verein investiere 40'000 Franken in die Aktion.

Projekt soll von Landwirten und freiwilligen Helfern umgesetzt werden

Das kantonale Forstamt unterstützt den Rückbau und die Entsorgung von Stacheldraht im Wald und unmittelbar am Waldrand. Der Verein der St.Galler Wanderwege hat die Weidedurchgänge und die Wanderwege im Fokus. Die Umsetzung soll in einzelnen kleinen Projekten erfolgen, die vor Ort von Landwirten und freiwilligen Helfern ausgeführt werden. Der Verein will Projekte unterstützen, bei denen der Stacheldraht maximal 15 Meter entfernt entlang dem Wanderweg verlaufe. Gesuche werden ab dem 1. März bearbeitet, letztmögliche Eingabefrist ist der 1. Oktober 2022.

Seit dem 1. Oktober 2021 ist das neue Gesetz in Kraft, wonach Stacheldraht im Kanton St.Gallen weitgehend verboten ist. Neuanlagen mit Stacheldraht sind nicht mehr erlaubt. Ebenfalls verboten ist Stacheldraht ausserhalb des Sömmerungsgebietes, der bereits bestehende muss bis zum 30. September 2025 zurückgebaut werden. Im Sömmerungsgebiet ist Stacheldraht weiterhin zugelassen, er muss jedoch ausserhalb der Sömmerungszeit abgelegt werden.

Heikler Volksentscheid vermieden

Zu Stande kam das Gesetz letztes Jahr im Kantonsrat, um eine mutmasslich konfliktreiche Volksabstimmung zur Initiative «Stopp Tierleid» zu verhindern. Das Anliegen der Initiative war populär: Mit drastischen Bildern hatten die Initianten für ein Verbot von Stacheldraht und anderen Zäunen von Anfang an die Oberhand. Rasch brachten sie die Unterschriften zusammen, kaum jemand zweifelte an einem Ja an der Urne.

Der St.Galler Kantonsrat einigte sich schliesslich auf den geschärften Gegenvorschlag. Der Kompromiss wurde von den Initianten und von Bauernverbandsvertretern hinter den Kulissen geschmiedet. Mit diesem im «stillen Kämmerlein» errungenen Kompromiss waren ausser einige landwirtschaftsnahe SVP-Ratsmitgliedern alle einverstanden.