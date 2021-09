Pro Natura: Er war 21 Jahre lang der "Anwalt für die Natur"

Stabübergabe «Die Landwirtschaft muss umgebaut werden»: Pro-Natura-Geschäftsführer Christian Meienberger zieht nach 21 Jahren Bilanz Der St.Galler Zoologe Christian Meienberger hat sich über zwei Jahrzehnte für die Natur eingesetzt. Jetzt geht der Geschäftsführer von Pro Natura St.Gallen-Appenzell in Pension. Eine Bilanz über die Schwarz-Peter-Rolle, die Stacheldraht-Initiative und eine unvergessene Kleinbauzone für Formel-1-Pilot Michael Schumacher. Christoph Zweili Jetzt kommentieren 07.09.2021, 05.00 Uhr

Christian Meienberg: «Mit Schildkröte Kurt hat alles angefangen.» Bild: Ralph Ribi

21 Jahre in der Rolle des «Schwarzen Peters»: Das tun sich nicht viele an. Sie gehen nun vorzeitig in Pension – sind Sie berufsmüde geworden?

Christian Meienberger: Nein, bin ich nicht. Ich habe sehr gerne Projekte geplant und umgesetzt – und da waren wir nicht der Schwarze Peter. Viele hatten Freude an unseren Projekten.

Der Ruf des Spielverderbers haftet der ältesten Umweltorganisation der Schweiz aber noch immer an.

Natürlich sind wir im Umweltrecht da und dort angestossen, vielleicht weil wir so erfolgreich sind. Pro Natura hat in den 21 Jahren nicht einmal in fünf Prozent der Gerichtsfälle verloren.

Das Recht war auf Ihrer Seite?

Ja, wir prüfen die Fälle seriös, auch die Gerichtsentscheide dazu. Wir dehnen das Recht also nicht aus, wie uns immer vorgeworfen wird: Unsere Einsprachen helfen nur, dass der Staat das bestehende Umweltrecht konsequent durchsetzen kann.

Pro-Natura-Geschäftsführer Christian Meienberger auf der neuen Beobachtungsplattform im Naturschutzgebiet Espel bei Gossau. Bild: Ralph Ribi

Wie viele Male zogen Sie tatsächlich vor Gericht?

Nur wenige Male. Der überwiegende Teil der Fälle konnte im Einspracheverfahren erledigt werden. Wenn wir nicht auf dieser ersten Stufe intervenieren, haben wir hinterher nichts mehr zu sagen.

Das waren Dutzende von Fällen?

Es waren mehrere hundert – rund 450 in den 21 Jahren.

Christian Meienberger – Anwalt der Natur. Bild: Pro Natura

Und was haben Sie bemängelt?

Vor allem Mängel in der Berücksichtigung des Natur- und Heimatschutzgesetzes und des Gewässerschutzgesetzes: Die Gemeinden beraten die Bauherren bei der Auflage zu wenig. In den kleinen Gemeinden fehlt oft die Erfahrung.

Wie viele Rechtsfälle sind nach Ihrer Pensionierung noch pendent?

Rund 40.

Guggenbühl ob Wolfhalden: Hierhin wollte Formel-1-Rennfahrer Michael Schumacher umziehen. Bild: Michael Freisager

Blättern wir in den Annalen: Der Formel-1-Pilot Michael Schumacher wollte 2002 in Wolfhalden eine Villa mit Pferdestall und Reithalle bauen und dazu Land abseits des übrigen Baugebietes einzonen. Die Umweltverbände haben erfolgreich interveniert. 2010 rollte der Kanton Thurgau den roten Teppich für Rennfahrer Sebastian Vettel aus. Wurmen Sie solche Vorzugsbehandlungen?

Nein, das tun sie nicht. Wenn das Recht eingehalten wird, ist alles bestens. Man kann aber keine Kleinbauzonen gründen, um das Raumplanungsgesetz zu umgehen. Basta. Das hat damals der Kanton Appenzell Ausserrhoden nicht eingesehen.

Sie haben sich zum Anwalt der Natur gemacht – war das Teil Ihres Selbstverständnisses?

Dass die rechtlichen Prozesse korrekt ablaufen, ist eine wichtige Arbeit der Naturschutzverbände. Wenn wir das nicht machen, macht es niemand. Dass wir nur in einzelnen Fällen den Richter angerufen haben, zeigt auch, dass der Kanton oft gut entscheidet. Der Steinbruch Campiun war aber so ein Fall – da mussten wir bis vor Bundesgericht: Und wir haben recht erhalten.

Im Steinbruch Campiun in Rans wurde der Abbau von Hartschotter verboten. Bild: Corinne Hanselmann

Wie oft haben Sie das Bundesgericht angerufen?

Wir selber nur dieses eine Mal – aber wir wurden mehrere Male von den Gegnern vor das höchste Gericht zitiert, haben aber meist obsiegt.

Haben Sie in den 21 Jahren das Beste für die Natur herausgeholt?

Unsere Rolle wird massiv überschätzt: Als Umweltverband sind wir ein kleines Rädchen der Gesellschaft, das die Interessen der Natur vertritt. Wir tun das Beste für den Naturschutz – mit den Ressourcen, die wir haben.

Das heisst?

Christian Meienberger mit einer Ringelnatter in der aufgewerteten Kiesgrube Espel. Bild: Pro Natura

Ein wichtiger Teil ist der rechtliche Umweltschutz – das sind nicht nur Einsprachen, sondern auch die Mitwirkung in Kommissionen, das Gespräch mit Verwaltung und Politik, um auf Probleme aufmerksam zu machen. Der zweite Schwerpunkt ist der Unterhalt unserer Schutzgebiete: Eines der wichtigsten Projekte war zuletzt die Aufwertung der ehemaligen Kiesgrube Espel in Gossau, die in einem Naherholungsgebiet liegt. Das war eine dankbare und spannende Aufgabe. Dazu kommen Naturschutzprojekte ausserhalb unserer Schutzgebiete: Wir hatten einen Riesen-Chrampf mit einem grossen Amphibien-Förderprojekt entlang der Thur und der Glatt. Da haben wir an 38 Standorten über 80 neue Weiher gebaut und zudem viele bestehende Laichgewässer aufgewertet – eigentlich eine Aufgabe, die der Kanton machen müsste. Dieser hat aber die personellen Ressourcen nicht.

Es gibt Weggefährten, die Ihnen einen «Biss für mehr Natur» attestieren. Wie bissig werden Sie, wenn es um den sauberen Bodensee geht …?

Der Bodensee ist sauber, auch was die Mikroverunreinigungen angeht. Das soll so bleiben.

… und beim Hochwasserschutz-Projekt Rhesi?

So verändert sich der Rhein: Luftaufnahme von 2015 vom Abschnitt beim Grenzübergang Kriessern-Mäder – gelb der aktuelle Verlauf. Bild: Visualisierung Planergemeinschaft Zukunft Alpenrhein.

Für den Hochwasserschutz ist Rhesi eines der wichtigsten Projekte in der Schweiz. Käme es im Rheintal jetzt zu einem Hochwasser wie kürzlich in Deutschland, würde ein Riesendesaster für die gesamte Schweiz drohen. Für die Fische entsteht ein gutes Projekt; es ist aber absehbar, dass die auf Auenlebensräume angewiesenen Amphibien keinen Platz im Grossprojekt haben werden. Der ehemalige Alpenfluss würde für diese Bewohner mehr Raum brauchen, als ihm gemäss Projekt jetzt zugestanden wird.

Sind Sie in diesem Fall so unzufrieden, dass Sie vor Gericht ziehen werden?

Wir prüfen das bei der öffentlichen Auflage. So, wie wir das jetzt beurteilen, ist Rhesi nicht bewilligungsfähig.

… und bei den Siedlungsflächen?

In der Gemeinde Neckertal haben wir den ersten Fall, wo Bauland zurückgezont werden muss. Mit weit über 40 Jahren Baulandreserve wird die Vorgabe des Raumplanungsgesetzes nicht eingehalten: Erlaubt ist ein 15-Jahre-Bedarf an offenen Bauzonen. Dafür setzen wir uns ein.

… Stichwort Vergrösserung Ski-Arena Flumserberg?

Wir haben uns damals früh eingebracht und die Gefahr abgewendet, dass die Variantenskifahrer ins Murgtal durch das Reservat mit den seltenen Auerhühnern fahren können. Wir waren nicht allein: Die übergeordnete Behörde hat das gleich gesehen. Das sind aber Tempi passati: Man hat sich mit den Bergbahnen Flumserberg gefunden.

… und bei der Einwanderung des Wolfs?

Wir haben bei der letzten Abstimmung über das Jagdgesetz, welche die Umweltverbände gewonnen haben, eine erneute Revision gefordert, um die anstehenden Probleme zu lösen. Dazu stehen wir nach wie vor. Man muss die geschützten Arten besser fördern, aber auch ihr Management überdenken – also, wie man mit ihnen umgeht: Dazu gehört auch der Wolf. Da die Kantone vor allem politisch entscheiden, muss die Kompetenz zur Regulierung beim Bund bleiben. Es braucht zudem einen besser verankerten Herdenschutz und eine bessere finanzielle Unterstützung der Alpwirtschaft.

Trügt der Eindruck oder ist es heute selbstverständlicher, dass die Umweltverbände bei grossen Projekten eingebunden werden?

Nicht immer, aber immer öfter. Da die Mitwirkung der Bevölkerung bei verschiedenen Planungen gesetzlich vorgeschrieben ist, dürfte sich die Einbindung weiter verbessern.

Das heisst?

Wenn wir angefragt wurden, haben wir immer gerne geholfen, die Projekte zu optimieren, zum Beispiel bei Abbau- oder Deponievorhaben. Wir sind so etwas wie ein Beratungsbüro. Wir zeigen auf, wo die kritischen Punkte sind.

Da hat also ein Kulturwandel stattgefunden.

Viele Unternehmer kommen mit den Planern zu uns. Sie profitieren von unserem Know-how und wir haben bei der Kontrolle der Auflage weniger Arbeit. Wir versuchen auch immer wieder konstruktive Vorschläge zu unterbreiten – beispielsweise, als die Deponie im Steinach-Tobel angestanden ist. Wir haben nicht einfach Nein gesagt zu diesem Projekt, obwohl es mit dem Naturschutzgesetz im Widerspruch steht. Wir haben nach alternativen Standorten gesucht – und sie auch gefunden.

Sie waren Mitinitiant der «Stopp-Tierleid»-Initiative, haben im April aber dem Stacheldraht-Kompromiss zugestimmt. Damit war die Volksabstimmung vom Tisch. Was hat Sie zu diesem Umschwung bewogen?

Ein Umschwung war das nicht. Der Stacheldraht wird im ganzen Kanton verboten, ausser zur Einzäunung von Rinderweiden im Alpgebiet. Die Regelung, die jetzt am 1. Oktober in Kraft tritt, ist lediglich liberaler als der von uns unterstützte Gegenvorschlag der Regierung. Die Entscheidungskompetenz, ob auf einer Rinderweide ein Stacheldraht notwendig ist, liegt nun beim verantwortlichen Älpler und nicht beim Staat. Da der Stacheldraht aber ausserhalb der Sömmerungszeit abgelegt werden muss, nimmt ein Älpler einen grossen Mehraufwand im Vergleich zu einem Elektrozaun in Kauf. Wir sind daher zuversichtlich, dass auf vielen Rinderalpen freiwillig auf Stacheldrahtzäune verzichtet wird.

Was hat Sie in den 21 Jahren angetrieben?

Ich war schon als Kind ein Fan der Natur. Die Liebe zu den Tieren ist in mir tief verankert. Am Anfang stand «Kurt», eine Schildkröte, die ich heiss geliebt habe. Wenn ich im Freien Viecher beobachten kann – Amphibien und Reptilien sind meine Lieblingstiere –, geht mir das Herz auf.

Christian Meienberger 2019 beim Auftakt zur Initiativsammlung «Stopp Tierleid». Bild: Mareycke Frehner

Was war Ihr grösster Erfolg?

«Stopp Tierleid» ist ein ganz grosser politischer Erfolg. Zusammen mit den Jägern unter alt Nationalrat Peter Weigelt und dem WWF ist es gelungen, eine breit abgestützte Allianz zu schmieden und eine Gesetzesrevision auszulösen. Das ist ein Paradebeispiel, wie man in Sachen Umweltschutz vorgehen muss.

… und Ihre bitterste Niederlage?

Dass wir 2007 den Kampf um das kantonale Beschwerderecht nach einem polemischen Wahlkampf so deutlich verloren haben. Die damalige Regierungsrätin Karin Keller-Sutter war unsere grösste Gegnerin – sie hat nicht eingesehen, dass die Natur einen Anwalt braucht. Als es dann aber ein Jahr später um die Abschaffung des nationalen Verbandsbeschwerderechts ging, hat die gleiche Stimmbevölkerung die Initiative mit 62 Prozent Nein-Anteil abgelehnt.

Baumkronen von oben sehen: der Baumwipfelpfad Neckertal in Mogelsberg. Bild: Gian Ehrenzeller/KEY

In Sachen Naturparks ist die Ostschweiz noch immer ein weisser Fleck auf der Landkarte: Vom Naturpark Neckertal ist einzig der Baumwipfelpfad geblieben. Braucht es diese «Käseglocken», damit die Natur in ihrer ureigenen Form überleben kann?

Naturparks sind eher unter dem Titel regionale Wirtschaftsförderung anzusiedeln, also keine klassischen Naturschutzprojekte. Als Pro-Natura-Sektion hätten wir mehr Interesse am angedachten Biosphären-Reservat im Toggenburg nach dem Beispiel des Entlebuchs gehabt.

Corina Del Fabbro. Bild: PD

Anwalt der Natur Mit der Liebe zu einer Schildkröte hat alles angefangen. Jetzt geht Christian Meienberger (64), ehemaliger Primarlehrer und Zoologe, etwas früher in den Ruhestand: 21 Jahre lang, seit dem Jahr 2000, hat Meienberger die Geschäftsstelle von Pro Natura St.Gallen-Appenzell geführt. In dieser Zeit hat er unter anderem den Bestand an Schutzgebieten sukzessive ausgebaut – die Sektion mit aktuell 8600 Mitgliedern gehört heute in dieser Beziehung zu den Top zwei in der Schweiz: Er war auch Mentor für Dutzende von Praktikanten, die er bei der Planung und Entwicklung von Naturschutzprojekten angeleitet hat. In die Fussstapfen des naturbegeisterten verheirateten Familienvaters aus St.Gallen tritt als neue Geschäftsführerin ab sofort die 38-jährige, promovierte Pflanzenökologin Corina Del Fabbro. (cz)

Pro-Natura-Geschäftsführer Pierre Walz übergibt die Geschäfte im Jahr 2000 an seinen Nachfolger Christian Meienberger (rechts). Bild: Regina Kühne

Die 23 Pro-Natura-Sektionen betreuen zusammen 700 Naturschutzgebiete – davon liegen allein 105 im Einzugsgebiet Ihrer Sektion. Sie und Ihre Vorgänger haben den Bestand sukzessive erweitert, ein ausserordentliches Verdienst.

Schutzgebiete sind der Ursprung von Pro Natura, ihre Gründung geht nämlich auf den Erhalt und die Finanzierung des Nationalparks zurück. Die Sektion St.Gallen-Appenzell betreut tatsächlich viele Schutzgebiete, anzahlmässig gehören wir bei den Sektionen zu den Top 2.

Wo steht die Sektion bezüglich Mitglieder?

Da sind wir im Mittelfeld. Es waren 5600, als ich begonnen habe. Aktuell sind es gerade 8600 – eine Zahl, die sich mittelfristig wohl bei 7000 einpendeln wird. Wir leben von diesen Mitgliedern, von Spenden oder ab und zu einem Legat. Nur so können wir unsere Schutzgebiete unterhalten.

Sie haben schon vor Jahren von einer «alarmierenden Situation» in Sachen Biodiversität im Kanton St.Gallen gesprochen. Wie schlimm ist es heute?

Die Situation ist immer noch die gleiche, ausgenommen beim Wald. Hier gibt es wirkungsvolle Instrumente – Waldreservate oder Verträge für Altholz-Inseln –, die langsam greifen. Wir haben heute mehr oder weniger im ganzen Kanton eine vernünftige Waldpolitik. Anders bei der Landwirtschaft: Im Landwirtschaftsgebiet war in den letzten Jahrzehnten eine gewaltige Intensivierung zu verzeichnen: Die Bauern schneiden zum Beispiel die Wiesen viel häufiger und düngen viel häufiger. Da rund die Hälfte der Kantonsfläche von der Landwirtschaft bewirtschaftet wird, trägt sie auch die Hauptverantwortung für den aktuellen Verlust der Biodiversität.

Immerhin hat der Kanton heute eine Biodiversitätsstrategie …

Das kann aber nur ein Anfang sein. Die Landwirtschaft muss schweizweit umgebaut werden. Wenn man mit dieser Intensivbewirtschaftung fortfährt, ist die Biodiversität nicht zu retten.