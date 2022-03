Thurgau präsentiert bestes Rechnungsergebnis seiner Geschichte

Staatsrechnung Ertragsüberschuss von 131,7 Millionen Franken: Thurgau präsentiert bestes Rechnungsergebnis in der Kantonsgeschichte Die Erfolgsrechnung der Thurgauer Staatsrechnung 2021 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 131,7 Millionen Franken ab. Zum Rekordergebnis beigetragen haben höhere Steuereinnahmen, die unerwartete sechsfache Gewinnausschüttung der Schweizerischen Nationalbank sowie die Ausgabendisziplin der kantonalen Verwaltung. 24.03.2022, 15.52 Uhr

Rosige finanzielle Zeiten im Thurgau. Bild: Keystone

Zum siebten Mal in Folge schliesst die Thurgauer Staatsrechnung mit einem Ertragsüberschuss ab. «Die Budgetierung für das Jahr 2021 erfolgte im dritten Quartal 2020 bewusst vorsichtig, weil zum damaligen Zeitpunkt pandemiebedingt erhebliche Unsicherheiten bestanden. Daher kommt es unerwartet, dass der letztjährige bisherige Rekordüberschuss von 98,8 Millionen Franken noch einmal deutlich übertroffen werden konnte», sagte Finanzdirektor Urs Martin an einer Medienkonferenz.

Die Thurgauer Staatsrechnung 2021 schliesst erstmals mit einem dreistelligen Ertragsüberschuss von 131,7 Millionen Franken ab. «Erfreulich ist zudem, dass wir wie geplant antizyklisch investieren konnten, so betragen die Nettoinvestitionen 58,4 Millionen Franken», sagte Urs Martin. Gegenüber dem Vorjahr konnten damit über 40 Millionen Franken zusätzliche Investitionsausgaben getätigt werden.

Coronapandemie hat Spuren hinterlassen

Auch wenn es in der Erfolgsrechnung weniger spürbar sei als erwartet, habe die Coronapandemie sowohl in der kantonalen Verwaltung als auch in der Rechnung 2021 Spuren hinterlassen. Zum einen seien die budgetierten Ausgaben deutlich übertroffen worden, zum anderen seien aber auch die Steuereinnahmen deutlich über den Erwartungen, weil die Pandemie bei grossen Teilen der Privatpersonen und der Unternehmen keine oder gar positive Auswirkungen gezeigt habe. «Man darf sagen, dass wir gut durch die Pandemie gekommen sind. Der Einsatz unserer Angestellten und selbstverständlich des Gesundheitspersonals darf dabei nicht hoch genug gewürdigt werden», sagte Urs Martin.

Finanzdirektor Urs Martin Bild: Ralph Ribi

Das gute Ergebnis sei im Wesentlichen auf drei Faktoren zurückzuführen, lässt sich Urs Meierhans, Chef der Finanzverwaltung, in einer Medienmitteilung zitieren: deutlich höhere Steuereinnahmen, die sechsfache Gewinnausschüttung der Schweizerischen Nationalbank sowie die hohe Kostendisziplin in der kantonalen Verwaltung.

«Insbesondere die hohe Gewinnausschüttung der Nationalbank hat massgeblich zum Rekordergebnis beigetragen. Diese betrug im Jahr 2021 129,7 Millionen Franken.»

Rückstellungen für Folgen des Ukrainekriegs

Der Regierungsrat will mit der Gewinnverwendung zum einen den anstehenden Umwelt-, Klima- und gesellschaftlichen Herausforderungen aktiv begegnen und zum anderen bei grösseren Investitionen für Planungssicherheit sorgen. Er beantragt deshalb beim Grossen Rat, in den bestehenden Energiefonds und den Fonds für Biodiversität je sechs Millionen Franken an Einlagen zu tätigen, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Weiter beantragt der Regierungsrat 2 Millionen Franken für die Bewältigung der Flüchtlingsströme als Folge des Ukraine-Kriegs. Mit einer Einlage in die NFA-Schwankungsreserve (40 Millionen Franken) soll schliesslich das vom Regierungsrat definierte Minimalziel der Reserve erreicht werden.

Das gute Ergebnis solle aber auch dazu verwendet werden, um Investitionen vorzufinanzieren und damit künftige Erfolgsrechnungen zu entlasten. Daher beantragt der Regierungsrat eine Vorfinanzierung von insgesamt 73 Millionen Franken für die Erneuerung der Thurgauer Museumslandschaft (Sanierung Historisches Museum Schloss Frauenfeld, Sanierung Kunstmuseum und Neues Historisches Museum im Saurer Werk2 in Arbon). Die verbleibenden 3,9 Millionen Franken sollen dem Bilanzüberschuss zugewiesen werden.

«In einer Position der Stärke»

Der positive Abschluss in der Erfolgsrechnung hat auch das Gesamtergebnis wesentlich beeinflusst. Dieses weist bei einem Gesamtaufwand von 2,411 Milliarden Franken einen Finanzierungsüberschuss von 133,2 Millionen Franken aus, was ebenfalls einem Rekordergebnis entspreche. Mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 328 Prozent werde der budgetierte Wert von 15 Prozent deutlich übertroffen. «Wir sind finanziell für die Zukunft bereit und in einer Position der Stärke angesichts der aktuellen unsicheren Zeiten», sagte Urs Martin. (pd/red)