Staatskassen St.Gallen prescht vor und schnürt ein Sparpaket: So sieht die Finanzpolitik des Kantons im nationalen Vergleich aus Das St.Galler Kantonsparlament hat diese Woche entschieden, ein Entlastungsprogramm im Umfang von 120 Millionen Franken zu starten. Wie gehen andere Kantone mit ihren roten Zahlen um - und wie hoch sind ihre Reserven im Vergleich zu St.Gallen? Adrian Vögele 20.02.2021, 05.00 Uhr

Viele Kantone haben ein komfortables Finanzpolster – und verzichten momentan trotz roter Zahlen in der Finanzplanung auf Sparprogramme. Bild: Alessandro Crinari / KEYSTONE

Muss das wirklich sein, ausgerechnet jetzt? Diese Frage stand im Raum, als das St.Galler Kantonsparlament am Dienstag beschloss, ein Sparpaket im Umfang von 120 Millionen Franken aufzugleisen. Die Linke pochte darauf, der Staat müsse in der Krise unbedingt antizyklisch handeln, also investieren, anstatt Abbau zu betreiben. Dass St.Gallen über 1,3 Milliarden Franken Eigenkapital verfügt, änderte aber an den Bedenken der Bürgerlichen ebenso wenig wie die überraschend hohe Ausschüttung der Nationalbank: Der Kanton müsse sein Defizit in den Griff bekommen, statt es mit Reserven zu decken, fand die Ratsmehrheit. Die Sparbemühungen seien nicht aufzuschieben, Krise hin oder her.

Damit ist der Kanton St.Gallen im nationalen Vergleich forsch unterwegs. Auch wenn sich landauf, landab Defizite abzeichnen: Viele Finanzchefs, viele Kantonsparlamente wollen vorerst auf Sparprogramme verzichten. Dabei spielen auch komfortable Eigenkapitalpolster eine Rolle. Die Grossbank Credit Suisse verlieh den Kantonen im vergangenen Jahr erneut Spitzenwerte bei der Kreditwürdigkeit, einzig Baselland und Wallis wurden leicht herabgestuft.

«Keine Hysterie schüren» – trotz tiefroter Zahlen

Ernst Stocker, Zürcher FInanzchef (SVP). Bild: Alexandra Wey / KEYSTONE

Der Zürcher Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP) sagte im Sommer, dies sei nicht der Moment für ein Sparpaket. «Ich will keine Hysterie schüren.» 2021 werde ein Übergangsjahr. Zürich erwartet ein Defizit von einer halben Milliarde Franken, das Kantonsparlament nahm am Budget nur geringe Korrekturen vor.

Urs Martin, Thurgauer Finanzchef (SVP). Bild: Andrea Stalder

Auch der Thurgauer Finanzchef Urs Martin (SVP) sprach von einer Übergangsphase für die Staatsfinanzen, auf grosse Einschnitte verzichtet der Kanton – von einer Nullrunde bei den Löhnen des Staatspersonals abgesehen (siehe Zweittext).

In Luzern hat das Parlament die Regierung im Herbst beauftragt, die Finanzen für die kommenden Jahre explizit ohne Sparpaket und ohne Steuererhöhung zu planen. Für das laufende Jahr wird die Schuldenbremse vorübergehend gelöst. Der Kanton hat laut der offiziellen Statistik eigentlich viel Eigenkapital ­– vier Milliarden Franken, das sind gegen 10'000 Franken pro Einwohner – allerdings sind die Vorgaben für dessen Verwendung in Luzern sehr streng.

Thurgau und Ausserrhoden streichen Lohnerhöhung für das Personal Im Kanton Thurgau liegt das letzte Sparpaket noch nicht weit zurück: Das Programm namens «Haushaltsgleichgewicht 2020» wurde vor zwei Jahren verabschiedet und entlastet den Kanton um rund 20 Millionen Franken pro Jahr. Eine vieldiskutierte Massnahme war damals die Schliessung von Polizeiposten. Für 2021 hat der Kanton erstmals seit Jahren ein Budget mit roten Zahlen vorgelegt. Die Coronakrise hinterliess ihre Spuren, ein weiteres Sparprogramm ist derzeit dennoch kein Thema. Allerdings gibt es eine Nullrunde bei den Löhnen des Staatspersonals: Die Kantonsangestellten erhalten weder eine generelle noch eine individuelle Lohnerhöhung. Im Grossen Rat betrachteten alle Fraktionen die Massnahme angesichts der Krise zumindest für vertretbar – und zeigten sich gleichzeitig froh über die 500 Millionen Franken Nettovermögen, welche der Kanton in weiser Voraussicht geäufnet habe.

Auch in Ausserrhoden hat der Kantonsrat für 2021 eine Nullrunde für die Mitarbeitenden der Kantonsverwaltung beschlossen. Schon 2019 hatte die Regierung zudem ein Stabilisierungsprogramm angekündigt, das den Haushalt um 9 Millionen pro Jahr entlasten soll. Gestritten wird unter anderem um die Ausgaben für die Individuelle Prämienverbilligung. (av)

Setzt die Zuger Steuersenkung andere Kantone unter Druck?

Während die Mehrheit der Kantone sich darauf konzentriert, Sparpakete und Steuererhöhungen zu vermeiden, geben sich Zug und Bern noch weit grosszügiger: Sie planen mitten in der Krise eine Steuersenkung. Was insofern bemerkenswert ist, als sich Zug dies finanziell leisten kann, Bern hingegen eher nicht. Während Bern aber unbedingt seine schlechte Position im Steuerwettbewerb verbessern will, gibt es für Zug eigentlich gar keine Luft mehr nach oben: Der Kanton steht schon heute an der Spitze. Im Zuger Kantonsparlament kam denn auch Kritik von linker Seite gegen die Steuersenkung: Damit setze man die anderen Kantone unnötig unter Druck. Das dürfte die Mehrheit der Zugerinnen und Zuger wenig kümmern. Am 7. März stimmt nun das Volk über die Vorlage ab, ein Nein wäre eine Überraschung.

Prompt lobte die St.Galler SVP diese Woche den Kanton Zug, der seine Bürger in der Krise finanziell entlaste – und beantragte für St.Gallen ebenfalls eine Steuersenkung, die allerdings scheiterte. CVP und FDP ziehen (noch) nicht mit, der Zeitpunkt dafür sei schlecht. Die Linke zeigte sich aber überzeugt, dass der Moment bald kommen werde. Mit der Coronakrise als Vorwand würden die Bürgerlichen ein Sparpaket schnüren, um danach die Steuern zu senken.

Personalkosten in St.Gallen sind vergleichsweise tief

In den ersten Diskussionen um das bevorstehende St.Galler Entlastungsprogramm verlangten CVP, FDP und SVP, der Kanton müsse effizienter werden, um seine Ausgaben zu bremsen. Die Lohnpauschale für neue Stellen wurde gestrichen. Dass der Personalaufwand des Kantons St.Gallen im nationalen Vergleich besonders hoch wäre, lässt sich allerdings nicht sagen. Im Gegenteil. Gemäss den Daten der Finanzdirektorenkonferenz liegt St.Gallen mit einem Personalaufwand von rund 730 Millionen Franken im Jahr 2019 auf Platz 10 – als fünftgrösster Kanton. Umgerechnet auf die Wohnbevölkerung gibt St.Gallen pro Kopf etwa 1400 Franken für das Kantonspersonal aus. Damit ist er der drittgünstigste Kanton, nur der Thurgau und Schwyz sind noch günstiger. Auch die beiden Appenzell befinden sich im hinteren Drittel dieser Liste.

Steuert der Kanton St.Gallen auf einen neuen finanziellen Konflikt mit seinen Angestellten zu? Demonstration des St.Galler Staatspersonals im April 2017. BIld: Urs Bucher

Am höchsten ist der Personalaufwand im (reichen) Kanton Basel-Stadt: 6000 Franken pro Einwohner. Auf Platz zwei folgt mit 5000 Franken der Kanton Genf – der finanziell allerdings in Schwierigkeiten steckt: Derzeit läuft ein Sparprogramm samt Lohnkürzungen für die Staatsangestellten, was im vergangenen Herbst zu heftigen Protesten führte.

Uni Lausanne gibt dem St.Galler Staatshaushalt gute Noten

Während der Kanton Genf hoch verschuldet ist, erfreut sich der St.Galler Staatshaushalt recht guter Gesundheit. Das bestätigt eine Analyse der Universität Lausanne. Für 2019 ist der Selbstfinanzierungsgrad «ausgezeichnet», die Nettoschuld liegt unter Null. Der Aufwand ist zu 105 Prozent gedeckt – damit liegt St.Gallen im vorderen Mittelfeld der Kantone. Auch bei der Selbstfinanzierung der Investitionen erreicht der Kanton 100 Prozent – allerdings eher knapp, die Mehrheit der Kantone hat bessere Werte.

Offen ist, wo der Kanton konkret Ausgaben reduzieren soll. Dazu äusserte sich bis jetzt niemand.