Waffenexporte: So haben die Ostschweizer Ständeräte abgestimmt

Ukraine-krieg Schicksalsentscheid des Ständerats zu Waffenlieferungen: So haben die Ostschweizer abgestimmt Der Ständerat hat am Montag entschieden, die Regeln für die Weitergabe von Schweizer Waffen und Munition nicht zu lockern. Die Abstimmung fiel knapp aus – auch die Ostschweizer waren uneins. Adrian Vögele 06.03.2023, 20.27 Uhr

Deutschland darf keine Schweizer Munition für seine Gepard-Panzer an die Ukraine ausführen. Nach dem Willen des Ständerats werden sich diese Regeln nicht ändern. Bild: Joerg Sarbach / AP

Daniel Fässler sagt es am Montagnachmittag im Ständeratsvorzimmer ganz direkt: «Ich weiss noch nicht, wie ich abstimmen werde.» Einen Entscheid darüber zu fällen, ob die Schweiz ihre Vorgaben für die Weitergabe von Schweizer Kriegsmaterial unter ausländischen Staaten ändern solle, sei höchst anspruchsvoll, sagt der Innerrhoder Mitte-Ständerat. «Ich habe zwei Herzen in der Brust.»

Daniel Fässler, Innerrhoder Mitte-Ständerat. Bild: Alessandro Della Valle / Keystone

Die Neutralität habe die Schweiz in der Vergangenheit vor vielem bewahrt. «Aber können wir sagen: Wir verweigern dem Ausland die Weitergabe von Waffen an einen Staat wie die Ukraine, der kämpft – und hoffentlich Russland von uns fernhält?»

Jakob Stark, Thurgauer SVP-Ständerat. Bild: Alessandro Della Valle / Keystone

Fässler ist nicht der Einzige, der zweifelt. Jakob Stark (SVP/TG) ist ebenfalls noch unentschlossen – obwohl seine Partei sich im Grundsatz gegen eine Lockerung der Wiederausfuhr-Regeln stellt. «Ich schwanke zwischen einem Nein und einer Enthaltung.» Es gehe ja auch um den Erhalt von Arbeitsplätzen in der Schweizer Rüstungsindustrie. «Und als Privatmann würde ich der Ukraine sofort Waffen schicken. Aber als Staat müssen wir das anders betrachten. Neutralitätsrechtlich ist es einfach schwierig.»

Ein lauter Ruf nach dem Bundesrat

Stundenlang diskutiert die kleine Kammer danach über die Motion von FDP-Präsident Thierry Burkart, die verlangt, «dass die Schweiz jenen Staaten, die unseren Werten verpflichtet sind und über ein Exportkontrollregime verfügen, das dem unsern vergleichbar ist», die Weitergabe von Schweizer Kriegsmaterial nicht mehr verbietet. Ein Ja würde vor allem bedeuten: Der Bundesrat – der bisher alle Anträge für eine solche Lockerung ablehnt – muss einen Lösungsvorschlag vorlegen.

Es ist zwar nur einer von vielen Vorstössen, die die Weitergabe von Waffen vor dem Hintergrund des Ukrainekriegs ermöglichen wollen – doch Burkarts Motion kommt als erste dran, sie richtet sich direkt an den Bundesrat, und der Entscheid des Ständerats hat Signalwirkung. Scheitert die Motion, so wird es noch unwahrscheinlicher, dass Bundesbern sich in der strittigen Frage der Waffenlieferungen bewegt.

Benedikt Würth, St. Galler Mitte-Ständerat. Bild: Alessandro Della Valle / Keystone

Zwei Ja und zwei Nein aus der Ostschweiz

Die Mitglieder des Ständerats sind gespalten. Besonders die Mitte steht während der Debatte im Rampenlicht. Der St. Galler Benedikt Würth fordert den Rat eindringlich dazu auf, Ja zu sagen. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine sei eine Zeitenwende für Europa. «Es geht nicht, einfach abzuwarten, bis das schlechte Wetter vorbei ist.» Die Neutralität sei kein Dogma, sondern müsse immer wieder neu justiert werden. «Unsere Sicherheit und Unabhängigkeit stehen in direktem Zusammenhang mit der Sicherheit und Unabhängigkeit des ganzen Kontinents – das kann man doch nicht trennen!» Im benachbarten Ausland werde die Schweiz nicht mehr verstanden – und Russland habe ihr die Neutralität ohnehin bereits abgesprochen.

Andrea Caroni, Ausserrhoder FDP-Ständerat. Bild: Anthony Anex / Keystone

Am Ende aber entscheidet sich der Ständerat gegen eine Lockerung – mit 23 zu 18 Stimmen bei 2 Enthaltungen. Aus der Ostschweiz gibt es diesmal nur vier statt sechs Stimmen, weil Brigitte Häberli (Mitte/TG) Ständeratspräsidentin ist und der Sitz des zurückgetretenen Paul Rechsteiner (SP/SG) noch nicht besetzt ist. Würth stimmt Ja, ebenso Andrea Caroni (FDP/AR), der die Motion Burkart schon früh unterstützt hatte. Auf der Seite der Gegner stehen Daniel Fässler und Jakob Stark.

