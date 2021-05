Italiens van Gogh verbrachte seine Jugend im Thurgau

Spurensuche Das tragische Leben von Italiens van Gogh spielte sich lange im Thurgau ab Der grosse Maler Antonio Ligabue hat viele Jahre seiner Jugend in Egnach und Romanshorn verbracht. Ein neuer Film über den psychisch angeschlagenen Künstler läuft diesen Sonntag im Cinema Luna in Frauenfeld. Danilo Clematide 28.05.2021, 05.15 Uhr

Antonio Ligabue posiert neben seinem Lieblingstöff, einer Moto Guzzi 500, er besass 15 Stück davon. Das Foto entstand 1961. Bild: Sergio Del Grande/Mondadori

Auf die Spur von Antonio Ligabue, dem bekannten Maler, brachte mich ein Zufall. Seit 35 Jahren bin ich einmal jährlich auf Besuch bei der Verwandtschaft meiner Frau nahe Parma. Erst vor etwa zehn Jahren erfuhr ich, dass der mir wohlbekannte Künstler nur 15 Kilometer vom Wohnort meiner Verwandten gelebt und gearbeitet hatte. Ich war sehr erstaunt, da diese Gegend Italiens mir eher durch intensive Landwirtschaft und zahlreiche Industriebetriebe aufgefallen war und weniger als Schaffensort weltbekannter Künstler.

Vor gut fünf Jahren besuchte ich die «Casa Museo Ligabue» in Gualtieri, wo Antonio Ligabue am Ende seines Lebens bescheiden mit zahlreichen Tieren gewohnt und auch sein Atelier gehabt hatte. Er starb 1965. Im Gespräch mit dem Präsidenten des dortigen Fördervereins, Guiseppe Caleffi, der mich nach meiner Herkunft fragte, stellte sich erstmals heraus, dass Antonio Ligabue wie ich vom Bodensee stamme und zuletzt mit seinen Pflegeeltern in Egnach gewohnt habe. Da der Künstler in Italien als Maler der Po-Ebene wahrgenommen wird, war ich mehr als nur erstaunt über seine Thurgauer Wurzeln.

Der Gemeinderat Romanshorn ordnete die Ausweisung an

Nun war mein Interesse endgültig geweckt. 2018 fand im Museum Lagerhaus in St.Gallen eine von Monika Jagfeld kuratierte Einzelausstellung von Antonio Ligabue statt, die erste in der Schweiz. Nicht nur die prächtige Auswahl an Kunstwerken, sondern auch die sorgfältige Dokumentation seines Lebens zogen mich in ihren Bann. Auf einer Schautafel entdeckte ich denn auch den Beschluss des Gemeinderates Romanshorn, meiner Wohngemeinde, aus dem Jahre 1919, mit welchem Antonio Ligabue aus der Schweiz ausgewiesen wurde. In weiteren Gesprächen erfuhr ich, dass er kurz zuvor im Romanshorner Quartier Wiesental, etwa 200 Meter von meinem heutigen Wohnort entfernt, als Taglöhner beschäftigt gewesen war.

Allenfalls waren die Behörden nicht unglücklich darüber, den schwierigen jungen Mann los zu sein

Flüchtender Fuchs mit Beute: Gemälde von Antonio Ligabue. Bild: Shirlee Klasson

Zum Ausweisungsbeschluss war es gekommen, weil sich die Pflegemutter von Toni, wie er später auch in Italien genannt wurde, um Hilfe an den Romanshorner Gemeindeammann gewandt hatte. Sie sei mit ihrem Pflegesohn überfordert und er habe sie, wohl nicht zum ersten Mal, tätlich angegriffen. Die Hilfe bestand in der Folge aus der Wegweisung in das Heimatland seines Stiefvaters. Es heisst, die Pflegemutter habe diese behördliche Anordnung später rückgängig machen wollen, da sie nicht mit der Ausschaffung von Toni gerechnet hatte. Ein Widerruf durch die Schweizer Behörden unterblieb dann aber, war man doch allenfalls nicht unglücklich darüber, in den damaligen Krisenzeiten einen im Umgang schwierigen jungen Mann loszuwerden.

Schon als Baby kam er zu Pflegeeltern

Antonio Laccabue, wie er anfänglich nach seinem Stiefvater hiess, kam 1899 in der Zürcher Frauenklinik als Sohn der unverheirateten, als Hausangestellte tätigen Maria Elisabetta Costa zur Welt. Der Vater von Toni ist unbekannt. 1901 heiratete seine leibliche Mutter den italienischen Staatsbürger Bonfiglio Laccabue, der Toni als sein Kind anerkannte. Schon als Baby wurde Toni seiner Mutter aber weggenommen und der Pflege des kinderlosen Paares Elise Hanselmann und Johannes Valentin Göbel anvertraut, bei welchen er auch zeit seines Schweizer Lebens geblieben ist. Bekannt ist, dass Toni drei jüngere Halbgeschwister hatte, welche zusammen mit der Mutter im st.gallischen Widnau wohnten und dort kurz vor der Ausweisung von Toni an einer Lebensmittelvergiftung gestorben sind. Sie hatten verdorbenes Fleisch gegessen, das Bonfiglio Laccabue, der nach dem Todesfall in Polizeigewahrsam genommen wurde, beschafft hatte.

Als Kind fiel er vom Baum und hatte zeit seines Lebens starke Kopfschmerzen

Ein Bauer beim Pflügen: Gemälde von Antonio Ligabue. Bild: Mondadori

Mit seinen Pflegeeltern wohnte Toni zuerst in Tablat, westlich von St.Gallen. Als Kind sei er, so erklärte er später den Psychiatern in Italien, einmal vom Baum gefallen und habe sich dabei am Kopf verletzt. Antonio Ligabue berichtete, dass er zeit seines Lebens unter starken Kopfschmerzen gelitten hat. Dieser Unfall mag mit ein Grund dafür gewesen sein, dass er immer wieder schon als Kind cholerische Anfälle hatte und gegenüber Menschen in seinem Umfeld körperlich übergriffig wurde. Der Baumsturz mag auch ein Grund dafür gewesen sein, dass Toni in der Schule als sehr lernschwach verzeichnet wurde. Er kam ins Institut Marbach, damals ein Ort für lernschwache Kinder, wo er durch sein zeichnerisches Talent, aber auch durch sein «bösartiges Verhalten» aufgefallen sei. Noch als Kind war er auch für kurze Zeit in der psychiatrischen Klinik Pfäfers untergebracht.

Die Häuser auf seinen Bildern erinnern mehr an Appenzell als an die Po-Ebene

Betrachtet man die Werke von Antonio Ligabue, in welchen vor allem Tiere, aber auch Landschaften und Gebäude vorkommen, erkennt man das Appenzellerland und die Bodenseeregion wieder. Auch die Häuser sehen nicht so aus wie jene in der Po-Ebene, sondern wie Ostschweizer Gebäude. Ligabue hat dies alles wohl aus der Erinnerung an seine Ostschweizer Heimat gemalt. Überliefert ist, dass Toni als Schüler ein Buch über Schweizer Künstler geschenkt erhalten und auch in St.Gallen eine Kunstausstellung besucht habe. Auf einzelnen seiner späteren Bilder haben Kunstsachverständige Anlehnungen an Adolf Dietrich, den Maler vom Untersee, und an die «Gotthardpost» von Rudolf Koller erkannt.

Hätte er nicht «einer von uns» bleiben können?

Ein Falke hält einen Vogel in seinen Krallen. Gemälde von Antonio Ligabue. Bild: Mondadori Portfolio

Der neue Film «Volevo nascondermi» (Ich wollte mich verstecken) des italienischen Filmemachers Giorgio Diritti ist weit mehr als eine beliebige Künstler-Biografie. Die filmische Darstellung des von Tragödien gezeichneten Lebens von Antonio Ligabue, einem der bedeutendsten Art-brut-Vertreter Italiens, hat einen starken Bezug zur Schweiz, da Ligabue die ersten 18 Jahre seines Lebens in St.Gallen und im Thurgau verbrachte. Der Film warf bei mir die Frage auf, ob Antonio Ligabue nicht «einer von uns» hätte bleiben können, wäre er nicht des Landes verwiesen worden. Könnte er heute nicht als einer der berühmtesten Thurgauer oder St.Galler Maler gelten, hätte man damals seine künstlerische Begabung erkannt und gefördert. Eine schlüssige Antwort darauf ist unmöglich.

Selbstbildnis von Antonio Ligabue. Bild: Centro Studi

Seine Ausschaffung in das ihm fremde Italien war sicher aus Sicht von Antonio Ligabue eine menschliche Tragödie. Er startete sein zweites Leben, welches alles andere als geradlinig verlief, aber in einer Umgebung, in der trotz ländlichen Gepräges die Kultur seit Jahrhunderten überall omnipräsent und tief in der Bevölkerung verwurzelt ist. Es ist somit fraglich, ob das künstlerische Genie von Antonio Ligabue sich auch in der Schweiz der Zwischenkriegszeit hätte ausbilden können.

Danilo Clematide ist im Vorstand des Vereins Feines Kino in Romanshorn.