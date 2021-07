Medien «Der Text lässt jeden Anstand vermissen»: Nach Genozidvergleich distanzieren sich Autorinnen und Autoren vom Onlineportal «Die Ostschweiz» In einem Beitrag des Magazins «Die Ostschweiz» fragt sich ein Gastautor, ob der Bundesrat mit seiner Impfkampagne gerade Genozid am eigenen Volk begeht. Mehrere prominente Schreibende sagen sich nun von der Publikation los. Janina Gehrig und Odilia Hiller 23.07.2021, 22.00 Uhr

Wollen nicht mehr auf der Autorenliste der «Ostschweiz» stehen: Der St.Galler SP-Kantonsrat Ruedi Blumer, Bundesrat Ignazio Cassis (FDP) und die St. Galler Nationalrätinnen Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP) und Barbara Gysi (SP). Bilder: Benjamin Manser/ Gian Ehrenzeller/Anthony Anex/Urs Flüeler

Ein Plattenboden. Blutverschmiert. Daneben in Kreide die Umrisse eines Körpers. Ein Mensch, der zu einem Opfer wurde. Das Bild ziert einen Beitrag, den das Ostschweizer Onlinemagazin «Die Ostschweiz» am Donnerstag aufgeschaltet hat.

Der Text des Gastautors Rolf Bolt mit dem Titel «Verbrechen gegen die Menschheit» wirft die Frage auf, ob der Bundesrat mit seiner Impfkampagne gerade einen Genozid am eigenen Volk begeht. Der Covid-19-Impfstoff sei ein «genmanipulierendes Zellgift», woran Tausende gesunde Menschen weltweit kurz nach der Injektion sterben würden, wird etwa im zweiten Satz behauptet.

Bundesrat Alain Berset wird als «schwerkranker Psychopath» bezeichnet, der es zulasse, dass Menschen krank werden oder sterben. «Wie viele Leben darf er denn noch ruinieren und auslöschen? Und wollen wir wirklich auch noch unsere Kinder und Jugendlichen opfern?», fragt der Autor, der als «Krisen- und Veränderungsbegleiter, Impulsgeber und Fachmann im Bereich Arbeitsintegration» bezeichnet wird. Weiter unten behauptet der 61-Jährige aus dem Bündnerland, auch Babys würden bereits geimpft. Der Wahn nehme immer extremere Formen an. «Mir fällt dazu nur noch das Wort ‹Völkermord› ein.» Und weiter unten: «Genozid ist ein schweres Verbrechen! Hört sofort auf damit!!!»

Ist das Onlineportal, das mit den Beiträgen seiner Gastautoren Debatten anstossen möchte, damit zu weit gegangen?

Frühere Medienpartner und Autoren distanzieren sich

Die Olma-Messen, die im Rahmen des «Offamagazins» mit der «Ostschweiz» zusammengearbeitet hatten, distanzieren sich vom Inhalt des Beitrags. Olma-Direktorin Christine Bolt, die nicht mit dem Gastautor verwandt ist, sagt, mit dem Beitrag von Rolf Bolt sei eine Linie überschritten worden. Das Magazin könne sich nicht aus der Verantwortung ziehen, wenn solche Aussagen verbreitet würden.

«Man muss sich die Frage stellen, inwieweit man extremen Meinungen Raum geben möchte.»

Christine Bolt macht einen Vergleich: «Das wäre, als würden wir die Olma-Halle einer extremistischen Gruppierung vermieten und sagen: Wir haben nichts damit zu tun, das sind nur unsere Mieter.» Bolt hält fest, dass mit der «Ostschweiz» keine fixe Partnerschaft bestehe.

Derzeit sei keine weitere Zusammenarbeit geplant. Die Olma-Messen unterstützten die Strategie des Bundes und hielten sich an dessen Vorgaben. «Wenn dieser für den Besuch von Grossveranstaltungen oder Messen das Covid-Zertifikat für Geimpfte, Getestete oder Genesene voraussetzt, dann setzen wir das so um», sagt sie.

Der St.Galler SP-Kantonsrat und VCS-Präsident Ruedi Blumer, der als Autor des Magazins genannt wird, hält den Beitrag von Rolf Bolt für eine massive Entgleisung.

«Jede anständige Zeitschrift veröffentlicht so was nicht.»

Der Inhalt sei nicht nur «entsetzlich und widerlich», sondern gegenüber Bundesrat Alain Berset auch «ehrverletzend und verleumderisch». Das Magazin sei zu einem Blatt verkommen, das zügellosen Wutbürgern eine Plattform biete.

Auch die St.Galler SP-Nationalrätin Barbara Gysi findet es «unglaublich, derartige Pamphlete zu verbreiten». Eine offizielle Onlinezeitung, die solch abstruse Aussagen publiziere, könne nicht mehr ernstgenommen werden. Man könne bezüglich Impfung verschiedene Haltungen vertreten, und sie akzeptiere, wenn sich jemand nicht impfen lassen wolle. Darum gehe es bei solchen Texten aber gar nicht mehr. Diese würden nur noch «abstruse Verschwörungstheorien» verbreiten, sagt Gysi.

Susanne Vincenz-Stauffacher, St.Galler Nationalrätin und Präsidentin der FDP Frauen Schweiz, sagt, ihr habe es beim Lesen des besagten Artikels die Sprache verschlagen.

«Das ist jenseits von Gut und Böse, die Vergleiche mit einem Genozid sind unerträglich. Dieser Text lässt jedes Geschichtsverständnis, jede Relation und jeden Anstand vermissen.»

Sie nehme zur Kenntnis, «dass die Ostschweiz einem solchem Autor und einem solchen Gedankengut Platz lassen möchte, und zwar nicht als Leserbriefschreiber, sondern als Gastautor mit wiederkehrenden Beiträgen», sagt Vincenz-Stauffacher.

Ungewollt auf der Autorenliste geblieben oder gelandet

Sowohl Barbara Gysi als auch Ruedi Blumer und Susanne Vincenz-Stauffacher zeigen sich überrascht darüber, nach einem einmaligen Beitrag noch immer auf der Autorenliste des Magazins zu erscheinen. «Es war mir gar nicht bewusst, dass ich immer noch auf der Autorenlisten der ‹Ostschweiz› stehe», sagt etwa Vincenz-Stauffacher. Daraus werde sie ihre persönlichen Schlüsse ziehen.

Gysi hat ihre Kolumnentätigkeit «per sofort» eingestellt. Und auch Blumer sagt: «Mein Beitrag vom April 2018 wird unter diesen Umständen mein einziger für ‹Die Ostschweiz› bleiben.»

Wie kommt der Bundesrat auf die Autorenliste?

Doch auf der Autorenliste der «Ostschweiz» stehen auch Namen, die noch gar nie einen Beitrag für das Portal geschrieben hatten. So wurde bis am Freitagnachmittag auch FDP-Bundesrat Ignazio Cassis aufgeführt. Ohne vorgängig darüber informiert worden zu sein, wie es aus dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) heisst. Ignazio Cassis hatte ein Vorwort für den Reiseführer «Die schönsten Schweizer Dörfer» geschrieben, das über die Website der «Ostschweiz» zu vergünstigten Preisen bezogen werden konnte. Wenige Stunden nach der Anfrage beim EDA verschwand Cassis denn auch von der Autorenliste.

Was sagt Geschäftsführer und Chefredaktor Stefan Millius zu den Vorwürfen?

Millius schlägt in dieselbe Kerbe wie sein Gastautor

Auf die Frage, welche Vorgaben für Gastautoren gelten, schreibt Millius: «Wir publizieren alles, was nicht im Widerspruch zum Strafgesetzbuch steht, weil wir an das freie Wort glauben.» Die Fassungslosigkeit über den publizierten Artikel könne er nicht nachvollziehen. Fassungslos mache ihn eher, dass die Diskriminierung von Nichtgeimpften von der breiten Masse völlig emotionslos zur Kenntnis genommen werde. Er sehe es als Aufgabe an, «kritischen Stimmen» eine Plattform zu geben.

Auch den Vorwurf, mit solchen Texten würden Verschwörungstheorien verbreitet, lässt Millius nicht gelten. «Wir verbreiten nichts, was nicht bereits Realität ist», schreibt er. Die Aussagen Rolf Bolts, Tausende seien an der Impfung bereits verstorben oder würden durch die Covid-19-Impfstoffe schwer krank werden, scheint demnach auch Millius für Aussagen zu halten, die keiner Korrektur bedürfen.

«Die Kritik am Bundesrat sollte im Rahmen des Anstands erfolgen»

In Alain Bersets Departement des Innern nimmt man den Gastartikel derweil zur Kenntnis. «Die kritische Auseinandersetzung mit der Amtsführung des Bundesrats gehört zu unserer Demokratie. Die Kritik darf hart sein, sie sollte aber im Rahmen von Anstand und innerhalb der Fakten bleiben», schreibt Mediensprecherin Ursula Eggenberger auf Anfrage.

Bei den Entscheiden von Bundesrat und Kantonen in Zusammenhang mit der Coronapandemie stehe stets im Zentrum, die Gesundheit der Menschen zu schützen und die betroffenen Wirtschaftsbranchen zu stützen. Die Impfung sei – zusammen mit den Hygiene- und Verhaltensregeln – die beste Strategie zur Eindämmung des Coronavirus, und um die Anzahl der schweren Krankheitsverläufe und Todesfälle in der Schweiz zu reduzieren.