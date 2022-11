Hick-hack um Ostschweizer Italienischschule geht weiter

Sprache und Kultur Hick-hack um Italienischschule: Präsident der Ostschweizer Auslanditaliener weist Vorwürfe des Botschafters zurück Der italienische Botschafter in Bern sagt, dass «inhaltliche Gründe» dazu führten, dass der Trägerverein der freiwilligen Italienischkurse in der Ostschweiz Beiträge nicht erhalten hat und die Lektionen eingestellt werden mussten. Der Präsident des Ostschweizer Komitees der Italiener im Ausland weist die Vorwürfe des Botschafters zurück. Rossella Blattmann Jetzt kommentieren 10.11.2022, 15.44 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wann und ob die Italienischkurse für heimatliche Sprache und Kultur in der Ostschweiz jemals wieder stattfinden, ist unklar. Bild: Benjamin Manser

«Das ist Blödsinn», sagt Paolo De Simeis. Der Goldacher ist wütend. Der Grund für den Ärger des Präsidenten des Ostschweizer Komitees der Italiener im Ausland (Comites St.Gallen): Aussagen, die Silvio Mignano, der italienische Botschafter in Bern, in dieser Zeitung zum Ende der freiwilligen Italienischkurse für heimatliche Sprache und Kultur in der Ostschweiz machte.

800 Kinder zwischen sechs und 16 Jahren aus den Kantonen St.Gallen, Thurgau, beiden Appenzell, Graubünden sowie dem Fürstentum Liechtenstein sind betroffen. Zudem arbeiteten rund 20 Lehrpersonen mehrere Monate lang, ohne dafür einen Lohn zu erhalten.

Paolo De Simeis, Präsident des Ostschweizer Komitees der Italiener im Ausland (Comites St.Gallen). Bild: PD

Der Trägerverein der freiwilligen und kostenlosen Italienischkurse in der Ostschweiz – der LCI St.Gallen – steckte laut De Simeis aufgrund ausbleibender Gelder aus Rom so tief in den roten Zahlen, dass er Ende September 2022 liquidiert und die Italienischstunden eingestellt werden mussten.

Botschafter Mignano wiederum sagte, wenn Beiträge oder ein Teil davon «trotz aller Bemühungen» nicht ausbezahlt würden, geschehe dies «aus ernsthaften, inhaltlichen Gründen», die allein von bestimmten Trägereinrichtungen zu verantworten seien und die den Verwaltern dieser Trägereinrichtungen selbst wohl bekannt seien.

Der Beitrag des italienischen Staates ersetze nicht die Eigenmittel der Trägereinrichtung, es bestehe kein vollständiger Anspruch auf die beantragte Finanzhilfe, so der Botschafter in Bern.

Kontaktversuche blieben erfolglos

De Simeis wiederholt:

«Blödsinn.»

Der LCI sei ein Schweizer Verein, der ausschliesslich vom italienischen Staat sowie von unregelmässigen, freiwilligen Zahlungen der Eltern der Schülerinnen und Schüler finanziert werde. Die finanziellen Probleme des LCI seien nichts Neues, sagt der 54-Jährige. «In der Vergangenheit kam es mehrmals vor, dass der LCI aufgrund zugesprochener Beiträge, die Rom nicht zahlte, in eine finanzielle Notlage kam und Schulden anhäufte», sagt De Simeis.

Dass der LCI, wie der Botschafter behaupte, selbst Schuld an der Misere sein soll, will De Simeis nicht gelten lassen. «Das ist eine Frechheit und schlicht und ergreifend falsch», sagt der 54-jährige Finanzspezialist und Unternehmer. Er hält fest:

«Die Schuld am vorläufigen Aus der Ostschweizer Italienischschule trägt alleine der italienische Staat.»

Bei den «ernsthaften, inhaltlichen Gründen», die laut Mignano allein von bestimmten Trägereinrichtungen zu verantworten sind und den Verwaltern dieser Trägereinrichtungen selbst wohl bekannt sein sollen, handelt es sich laut De Simeis um «eventuelle bilanztechnische Unklarheiten». Was heisst das konkret?

Ein Beispiel betrifft laut De Simeis Uneinigkeiten zwischen dem LCI und italienischem Staat, wer die Kursdifferenz zwischen Euro und Franken übernehmen soll. Der LCI erhalte die Beiträge in Euro, die Ausgaben würden in Franken getätigt.

Er habe wiederholt das Gespräch mit der Verwaltung des Ministeriums gesucht, um diese Unklarheiten zu klären, betont De Simeis. «Diese Kontaktversuche wurden jedes Mal unbegründet abgewiesen.» In der letzten Comites-Sitzung habe der Generalkonsul von Zürich die «sehr gute Arbeit des LCI» gelobt. Jetzt plötzlich diese widersprüchlichen Aussagen vonseiten des Botschafters zu hören, sei «höchst verwirrend».

Botschafter kann keine weiteren Angaben machen

Silvio Mignano, italienischer Botschafter in Bern. Bild: Patrick Hürlimann

Botschafter Silvio Mignano sagt derweil, es sei «nicht ganz korrekt», dass der LCI in St.Gallen ein vom italienischen Staat finanzierter Schweizer Verein sei. Mignano:

«Der Verein kann Beiträge vom Staat erhalten, dies bedeutet jedoch nicht, regelmässig ‹finanziert› zu werden.»

Es handle sich auch nicht um versprochenes Geld, so Mignano. Dies, weil die Beiträge nie dauerhaft seien, sondern von Fall zu Fall geprüft werden müssten.

Aus Gründen des Datenschutzes könne er selbst keine Einzelheiten über die ernsthaften inhaltlichen Gründe nennen, hält Mignano weiter fest. Er betont:

«Die Verantwortlichen sind sich derer jedoch durchaus bewusst.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen