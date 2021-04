Sprache Diese Ostschweizer Dialektwörter sind vom Aussterben bedroht – welche verwenden Sie noch? Hääs, Struuche oder Chucher: Diese Begriffe waren früher in der Ostschweiz rege in Gebrauch. Heute aber kennt sie kaum mehr jemand. Wie sieht es bei Ihnen aus? Sheila Eggmann 19.04.2021, 11.30 Uhr

Illustration: Stefan Bogner

Hüt scho Zelte oder Häslibeeri gesse?

«Hä?», denken Sie sich? Dann sind Sie wahrscheinlich entweder nicht aus der Ostschweiz oder etwas jünger. «Zelte», so nennen Personen aus Appenzell Innerrhoden Wähen (also ein mit Früchten belegtes Gebäck). Und «Häslibeeri» sind Heidelbeeren, zumindest im nördlichen Teil von St.Gallen sowie in Appenzell Inner- und Ausserrhoden. Die beiden Begriffe waren früher rege in Gebrauch, heute werden sie jedoch kaum mehr verwendet. Sie sind Teil einer Liste von aussterbenden Wörtern der Ostschweiz, die uns Martin Graf zusammengestellt hat. Graf arbeitet für das Idiotikon, das schweizerdeutsche Wörterbuch.

Der Ostschweizer Dialekt – gibt es das überhaupt? Der Ostschweizer Mundartraum unterscheidet sich stark vom weiter westlich gelegenen Schweizerdeutschen. «Er hat letztlich mehr gemeinsam mit dem weiteren Raum nördlich und östlich des Bodenseeraums», sagt Graf. Eine der wohl stärksten Sprachgrenzen innerhalb des Schweizerdeutschen überhaupt verläuft ziemlich exakt entlang der Westgrenze des Thurgaus und zieht sich dann weiter süd- und ostwärts bis ins Bündner Rheintal. Die Mundarten des erweiterten Bodenseeraums gehören historisch und linguistisch eng zusammen. Ein letzter Rest des älteren Bodenseealemannischen ist noch in der sehr archaischen Mundart von Ermatingen und Triboltingen am Thurgauer Unterseeufer fassbar, allerdings nur noch in der ganz alteingesessenen Bevölkerung.

Welches dieser sieben Wörter, die am Verschwinden sind, verwenden Sie noch? Oder welche kennen Sie vielleicht von Ihren Eltern oder Grosseltern? Sind Sie über- oder unterdurchschnittlich? Machen Sie bei der Umfrage mit.

Schmalz: bedeutet «Butter» (Grundbedeutung: «ausgelassenes Fett»). Ursprünglich war der Begriff in einem grossen Raum zwischen Schaffhausen und dem Bündner Rheintal gebräuchlich, heute ist er jedoch wohl von Butter mehr oder weniger komplett verdrängt.

Hääs(s): sehr typisches Ostschweizer Wort für «Kleidung, Wäsche» (und was damit zusammenhängt). Der Begriff ist im Rest der Deutschschweiz kaum bekannt, aber heute noch gebräuchlich in Vorarlberg und wohl auch im schwäbischen Raum. In der Ostschweiz wurde er dagegen weitestgehend verdrängt durch Kleider.

Struuch, Struuche: «Schnupfen, Husten, Grippe», war vor allem im südlichen Raum der Ostschweiz (St.Galler Rheintal, Graubünden) verbreitet, ist heute aber von Pfnüsel und allerlei standardsprachlich geprägten Wörtern verdrängt.

Chucher: bedeutet «Papiersack (für Mehl, Zucker, Obst usw.)». Chucher ist ein typisches Thurgauer Wort (fast nur nördlich der Thur), etymologisch identisch mit dem neuhochdeutschen Wort Köcher, in der Bedeutung «Papiersack» aber ausschliesslich thurgauisch. Heute ist das Wort grösstenteils von Sack, Seckli usw. verdrängt.

Glu(u)fe: «Stecknadel», ist in dieser Form nur im östlichen Thurgau, in St.Gallen, den beiden Appenzell und Graubünden verbreitet. Sonst benützt man in der Deutschschweiz in der Regel Gu(u)fe (also ohne -l-). Heute ist der Begriff aber wohl mehrheitlich von (Steck-)Naadle verdrängt.

Teppich, Teppech: mit der Bedeutung «Wolldecke» war nur im nördlichen Aargau und vor allem von Schaffhausen bis Appenzell verbreitet. Heute ist der Begriff wohl fast ausschliesslich durch Wul(l)(e)decki ersetzt. Das Wort ist entlehnt vom lateinischen tapetia «Tapete, Wandteppich».

Ausserhalb der Schweiz ist der Begriff in derselben Bedeutung («Bettdecke, Wolldecke») bis ins Pfälzische verbreitet. Über den Ursprung und die Motivik des Bedeutungswandels von «Wandteppich/Fussbodenteppich» zu «Bettdecke» ist nichts bekannt.

fürben: «mit Besen säubern, kehren» ist ein typisches Wort in Appenzell Inner- und Ausserrhoden, im St.Galler Rheintal sowie im Toggenburg (hier teilweise noch bekannt, aber wohl stark «bedroht»). «Fürben» ist ein germanisches Wort (vgl. ahd. furpan, mhd. vürben «reinigen, fegen, putzen»), das nur in den hochdeutschen Dialekten (und in engl. to furbish «glätten, aufputzen») noch überlebt hat.

Baum statt Bomm – wie sich unsere Sprache sonst noch verändert

Nebst Wörtern, die langsam aus unserem Sprachgebrauch verschwinden, gibt es auch Formen der Verwendung, die kaum mehr gebraucht werden. Martin Graf erwähnt fünf in seiner Aufzählung.