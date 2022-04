Verkauf Spital Walenstadt: Konkurrenz auf eigenem Boden?

Spitalverkauf Das Spital Walenstadt soll nach Graubünden verkauft werden – schafft der Kanton St.Gallen damit auf eigenem Boden eine Konkurrenz fürs Spital Grabs? Stimmt das Kantonsparlament den Plänen der St.Galler Regierung zu, ist das Spital Walenstadt ab Januar 2023 bündnerisch. Betrieben wird es dannzumal vom Kantonsspital Graubünden. Patientinnen und Patienten aus dem Sarganserland werden deswegen kaum nach Grabs ins Spital fahren. Gesundheitschef Bruno Damann äussert sich zu den Auswirkungen eines Verkaufs. Regula Weik Jetzt kommentieren 27.04.2022, 17.00 Uhr

Im Untergrund des Spitals Walenstadt: Die Bündner übernehmen die geschützte Operationsstelle (GOPS) mit. Bild: Claudio Thoma / freshfocus (Walenstadt, August 2020)

Flawil und Wattwil sind bereits verkauft, nun soll auch das Spital Walenstadt in neue Hände übergehen. Das Kantonsspital Graubünden ist am Sarganserländer Spital interessiert. Die Bündner sind bereit, acht Millionen Franken für die Immobilie zu bezahlen – und die St.Galler Regierung ist bereit, Walenstadt für diesen Preis zu veräussern. Stimmt das Kantonsparlament dem Verkauf zu, ist das Sarganserländer Spital ab Januar 2023 bündnerisch. Es soll zwar einen Leistungsauftrag des Kantons St.Gallen erhalten und auf der Spitalliste aufgeführt werden, aber: Walenstadt wird kein St.Galler Spital mehr sein; es wäre künftig ein dezentraler Standort das Kantonsspitals Graubünden. Holt sich St.Gallen damit im südlichen Kantonsteil die Konkurrenz ins Haus? Das Spital Grabs dürfte diese zu spüren bekommen.

Bruno Damann, St.Galler Gesundheitschef. Bild: Benjamin Manser

Damit konfrontiert, antwortet der St.Galler Gesundheitschef Bruno Damann:

«Als Kanton darf man heute nicht mehr so denken.»

Oberstes Ziel müsse sein, eine gute Gesundheitsversorgung für die Bevölkerung sicherzustellen – wer sie erbringe, sei zweitrangig. Und weiter: Bereits heute bestehe der Wettbewerb über die Kantonsgrenzen hinaus.

Ein Blick auf die Patientenströme im Sarganserland zeigt: Wer sich heute nicht im Spital Walenstadt behandeln lässt, den zieht es sehr viel stärker nach Chur als nach Grabs. Das Interesse der Bündner am Sarganserländer Spital kommt denn auch nicht von ungefähr. An der kürzlichen Jahresmedienkonferenz des Kantonsspitals Graubünden meinte Stiftungsratspräsident Martin Schmid: «Wir rüsten mit dem Entscheid, am Standort Walenstadt eine stationäre und medizinische Versorgung anzubieten, unser Spital für die Zukunft.» Die Bündner wollen mit rund 40 Betten in Walenstadt starten.

Der Kanton St.Gallen hat sich ein auf 25 Jahre befristetes Vorkaufsrecht gesichert, sollten sich die Bündner dereinst wieder aus Walenstadt zurückziehen wollen.

Diese Fragen muss das Parlament beantworten

Noch ist der Verkauf nicht über die Bühne. Nun ist das Kantonsparlament am Zug. Es berät in der Junisession über die Zukunft des Sarganserländer Spitals. Es entscheidet, ob Walenstadt als St.Galler Spital aufgeben wird – und es kann dies abschliessend tun.

Ganz aus dem Schneider ist der Kanton St.Gallen aber auch nach einem Verkauf in Walenstadt nicht: Er unterstützt den dortigen 24-Stunden-Notfallbetrieb mit jährlich einer Million Franken. Auch dazu wird sich das Kantonsparlament äussern.

Das Spital Grabs in einer Archivaufnahme. Mareycke Frehner (Grabs, 24. Juli 2018)

Verkäufe kommen teuer zu stehen

Es ist kein Geheimnis: Das Spital Walenstadt ist heute nur noch schwach ausgelastet und belastet die gesamte Spitalregion Rheintal-Werdenberg-Sarganserland. Sie schrieb vergangenes Jahr einen Verlust von etwas über 16 Millionen Franken. Und anders wie in den anderen Spitalregionen des Kantons werden die Anpassungen an die neue Spitalstrategie erst gestartet. So rechnet die Region auch im laufenden Jahr mit über 15 Millionen Franken Defizit. Der Verkauf von Walenstadt würde zwar acht Millionen Franken in die Kasse spülen, gleichzeitig muss aber ein gleich hoher Betrag abgeschrieben werden.

Bislang sind die St.Galler Spitalverkäufe – Flawil, Wattwil und nun geplant Walenstadt – ein «Verlustgeschäft». Damann dementiert nicht:

«Wir müssen hohe Beträge abschreiben.»

Langfristig werde es für den Kanton aber günstiger kommen. Die Verantwortlichen rechnen mit Einsparungen von 30 bis 40 Millionen Franken jährlich – wenn die vom Kantonsparlament beschlossenen Spitalschliessungen in Rorschach, Flawil, Wattwil und Altstätten dereinst umgesetzt sind. Besonders hart traf die Wertberichtigung vergangenes Jahr die Spitalregion Fürstenland-Toggenburg. Sie musste nach dem Verkauf des Spitals Wattwil über 50 Millionen abschreiben.

Zum ohnehin geplanten Sanierungspaket für die defizitären Spitalverbunde gehört auch die Übernahme solcher Buchverluste. Die Vorlage der Regierung wird mit Spannung erwartet. Insgesamt dürfte es sich um einen dreistelligen Millionenbetrag handeln. Das Kantonsparlament wird die Vorlage voraussichtlich in der September- und Novembersession beraten. Das letzte Wort wird 2023 das Volk an der Urne haben.

Die SP fragt: «Was machen die Bündner besser?»

Bettina Surber, Präsidentin der SP-Fraktion im St.Galler Kantonsparlament. Bild: Tobias Garcia

Die SP-Fraktion hat noch am Mittwoch auf den Plan der Regierung, das Spital Walenstadt zu verkaufen, reagiert. Sie werde sich für den Erhalt des Sarganserländer Spitals einsetzen. Die SP fragt sich denn auch:

«Warum ist in St.Gallen nicht möglich, was das Bündner Kantonsspital sich zutraut? Den finanziell tragbaren Betrieb eines Regionalspitals in Walenstadt.»

Ganz offensichtlich werde in Graubünden anders gerechnet als in St.Gallen. Die SP hat sich von Beginn weg gegen die neue Spitalstrategie und die Schliessung von Landspitälern gewehrt.

Was geschieht, wenn die Mehrheit des Parlaments die Streichung von Walenstadt von der Liste der Spitalstandorte ablehnt und den Verkauf nach Graubünden ablehnt? Dann würde wohl die ursprüngliche Idee, Walenstadt in ein Gesundheits- und Notfallzentrum umzuwandeln, zeitlich forciert angegangen. Doch auch bei diesem Schritt müsste der Beschluss über die Spitalstandorte angepasst werden; denn dort ist neben St.Gallen, Grabs, Uznach und Wil heute auch noch Walenstadt aufgeführt.

