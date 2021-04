Spitalstrategie Spital Flawil schliesst im Juni und wird abgebrochen – das ist der Fahrplan für die Spitäler im Kanton St.Gallen Die Nachfolgelösungen für die Spitäler Flawil und Wattwil nehmen Gestalt an. Das Pflegezentrum in Flawil erhält einen Neubau. Die St.Galler Spitalstrategie in der Übersicht. Marcel Elsener 27.04.2021, 18.48 Uhr

Am Montag informiert Ausserrhoden über die Schliessung des Spitals Heiden, am Dienstag skizziert der Kanton St.Gallen die Nachfolgelösungen für seine zu schliessenden Landspitäler. Das Timing ist wohl zufällig, doch belegt es die rasch fortschreitende Neugestaltung der Ostschweizer Spitallandschaft.

Die vom Kantonsrat im Dezember verabschiedete Spitalstrategie führt zur Aufhebung der bisherigen Spitäler Rorschach, Altstätten, Wattwil und Flawil respektive zur deren Umwandlung in regionale Gesundheits- und Notfallzentren. Umstritten ist speziell Wattwil: Am 13. Juni entscheidet die Kantonsbevölkerung an der Urne, in welche Richtung es dort geht. Über den Stand der Nachfolgeprojekte informiert das Gesundheitsdepartement neuerdings auf jeweils eigenen Websites, beispielsweise unter www.gesundheit-flawil.ch.

Die hauptsächlichen News betreffen Flawil: Das heutige Spital schliesst Mitte Juni. Es wird abgebrochen und bis 2024 von der Solviva AG durch einen Neubau für ein Kompetenzzentrum Gesundheit, Therapie und spezialisierte Langzeitpflege ersetzt. Abklärungen hätten ergeben, dass der Bau für die Neuausrichtung ungeeignet sei, heisst es in der Mitteilung der Staatskanzlei. In der Übergangszeit führt das Kantonsspital St.Gallen sein Sprechstundenangebot weiter und mietet sich hierfür im Ärztezentrum Flawil ein. Die Notfallversorgung werde von der niedergelassenen Ärzteschaft sichergestellt, die dafür neu mit dem Spital Wil zusammenarbeitet, heisst es weiter.

Das schweizweit auf Spezialpflegeeinrichtungen spezialisierte Unternehmen Solviva plant im Neubau 70 Betten für die Langzeitpflege. Dazu führe es Verhandlungen mit einer landesweit tätigen Organisation, die im Bereich Hirn-Schädel-Verletzungen tätig ist. Ausserdem plant das Paraplegiker-Zentrum Nottwil in Flawil seinen dritten Aussenstandort (neben Bellinzona und Lausanne) für die ambulante Betreuung von querschnittgelähmten Personen sowie Personen mit komplexen neurologischen Erkrankungen. Das Kantonsspital beabsichtigt im Neubau weiterhin ambulante Dienstleistungen anzubieten.

Nicht abgebrochen wird der Trakt mit Küche und Restaurant, der vom Wohn- und Pflegeheim Flawil übernommen wird. Nach dem auf Herbst 2022 geplanten Abbruch der restlichen Gebäude und Neubau soll das neue Zentrum im Sommer 2024 den Betrieb aufnehmen. Solviva rechnet mit Investitionen von bis zu 35 Millionen Franken.

Erste Änderung Anfang Juni

Die Notfallversorgung von Flawil wird bereits ab Anfang Juni 2021 auf die neue Situation ausgerichtet. Ein rund um die Uhr geöffnetes Notfallzentrum erachtet die Ärzteschaft aufgrund der Nähe zu St.Gallen und Wil als nicht notwendig. Die stationären Angebote Palliative Care und Schmerztherapie werden Ende Juni 2021 definitiv nach St.Gallen verlegt. Infolge des Bauvorhabens sei der ursprünglich für eine fünfjährige Übergangsfrist vorgesehene Weiterbetrieb nicht mehr möglich, heisst es. Alle Mitarbeitenden des Spitals Flawil haben die Möglichkeit erhalten, an den Standort St.Gallen zu wechseln.

Die Politik hat bereits reagiert: Während die FDP und die Grünen die skizzierten Lösungen begrüssen, zeigt sich die SP über die Entwicklung in Flawil besorgt. Mit dem Wegfall von 75 Betten im Juni drohe eine Versorgungslücke, weil die zusätzlichen Kapazitäten in St.Gallen noch nicht bereit stünden. Diese Sorge sei unbegründet, antwortet Monika Engler, Projektleiterin Umsetzung kantonale Spitalstrategie: Man halte sich an das Versprechen, Kapazitäten rechtzeitig anderswo zu erweitern, «das Kantonsspital ist parat». Die von der SP vermisste Palliativmedizin («auf Zusagen ist wenig Verlass») könne im Neubau nicht realisiert werden, erklärt Engler – den Palliativbereich übernehme St.Gallen, was zusammen mit Wil auch für die Schmerzklinik gelte.

Empört ist die SP über die «plötzliche Kehrtwende», das Spital Flawil nicht weiter zu nutzen, sondern abzureissen:

«Eine solche Bausubstanzvernichtung ist alles andere als nachhaltig, weder aus ökologischer noch aus finanzpolitischer Sicht.»

Es stelle sich die Frage nach dem Preis für das öffentliche Spital und nach einem weiteren drohenden «Millionen-Abschreiber des Volksvermögens». Der Preis lasse sich schwer schätzen, meint Engler dazu, doch erfordere die komplett neue Nutzung etliche Wertberichtigungen. Auf dem Papier ist das Spital gemäss Bilanz fünf Millionen und sein Boden 2,7 Millionen wert.

In Wattwil plant die Solviva AG ein Kompetenzzentrum für Gesundheit, Notfall und spezialisierte Pflege. Die Toggenburger Bevölkerung könne auch künftig während sieben Tagen 24 Stunden auf ein Notfallzentrum setzen, heisst es. Nicht nur die Leistungen blieben etwa gleich, sondern auch die Leitung: Es übernehmen Kaderärztinnen und Kaderärzte, die heute die Notfallstation des Spitals Wattwil leiten. Ergänzt wird das Angebot mit einer kleinen Bettenstation von fünf Plätzen für die kurze stationäre Behandlung von einfachen medizinischen Fällen.

Die involvierten Partner hätten seit Dezember die Strategie mit dem Ziel umgesetzt, bei einer Zustimmung am 13. Juni an der Urne zum Nachtrag zum Kantonsratsbeschluss über die Erneuerung und Erweiterung des Spitals Wattwil «schnell Sicherheit und Klarheit für die Bevölkerung sowie die Mitarbeitenden schaffen zu können». Beim Notfallzentrum sind auch die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte im Toggenburg an Bord, die sich an Urabstimmung im Februar mit einer Zweidrittelmehrheit für eine Beteiligung an der «guten und pragmatischen Lösung» aussprachen. Entsprechend wollen sie die Integrierte Notfallpraxis gemeinsam mit der Spitalregion Fürstenland Toggenburg fortführen.

Seit 1. Februar führt das Kantonsspital St.Gallen den Standort Rorschach als Ambulatorium unter dem Namen «Ambi Rorschach». Das Angebot entspricht mehrheitlich dem bisherigen ambulanten Angebot. Das Ambi Rorschach soll im bestehenden Spitalgebäude weitergeführt werden, bis unter dem Lead der Stadt Rorschach und unter Einbezug der niedergelassenen Ärzteschaft an zentraler Lage ein neues Gesundheitszentrum bezogen werden kann. Das Kantonsspital St.Gallen plant, mit ambulanten Angeboten als Mieter dort einzuziehen.

In Altstätten wird eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der Stadt, der ansässigen Alters- und Pflegeheime, der niedergelassenen Ärzteschaft, der Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland und des Kantons die Konzeption des Gesundheits- und Notfallzentrums an die Hand nehmen. Dieses soll spätestens 2027 eröffnet werden.