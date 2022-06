Forderung: Die St.Galler Spitäler müssen entpolitisiert werden

Spitalreform «Die St.Galler Spitäler müssen entpolitisiert werden» – eine Forderung mit Sprengkraft, die Spitaldebatte ist noch lange nicht ausgestanden Die St.Galler Bürgerlichen sind sich einig: Die öffentlichen Spitäler müssen mehr unternehmerische Freiheiten erhalten. So wie sie heute aufgestellt seien, könnten sie gegenüber ausserkantonaler und privater Konkurrenz nur schwer bestehen. Die Reform der Spitalorganisation ist angestossen – das Ergebnis offen. Regula Weik Jetzt kommentieren 21.06.2022, 12.00 Uhr

Hängen selber auch an der Infusion: Die St.Galler Spitäler benötigen immer wieder Finanzhilfe vom Kanton. Bild: TBM

Ende Jahr verliert der Kanton St.Gallen ein weiteres Spital – minus vier lautet dannzumal die vorläufige Bilanz. Doch bislang zahlen sich die Veränderungen der Spitallandschaft nicht aus. Im Gegenteil: Die neue Strategie verschlingt viel Geld, es mussten hohe Abschreibungen vorgenommen werden. Die Folge: Die Finanzlage der Spitäler ist nach wie vor prekär und so bald werden sie aus dem Loch nicht herauskommen.

Das weiss auch die Regierung. Sie plant eine 163-Millionen-Finanzspritze für die Spitäler. Es ist nicht die erste Hilfe. Ist die neue Spitalstrategie ein Fass ohne Boden? «Die Abschreibungen sind unschön, doch ein solcher Prozess kostet zuerst immer Geld. Hätten wir nichts unternommen, würden uns die Kosten noch mehr davonlaufen», sagte Gesundheitschef Bruno Damann kürzlich im TVO-Talk. Welche Überlegung steckt hinter der Kapitalerhöhung? «Die Spitäler brauchen mehr Freiheit», sagt Damann.

Diese Aussage des Gesundheitschefs kommt nicht von ungefähr und steht auch nicht im luftleeren Raum. Das Kantonsparlament hat nämlich die Regierung beauftragt, die heutigen vier Spitalverbunde zusammenzulegen und dabei verschiedene Rechtsformen zu prüfen. Die Vorschläge der Regierung liegen noch nicht auf dem Tisch. Doch das Thema scheint zu brennen: In der Junisession haben die bürgerlichen Fraktionen mehrere Vorstösse eingereicht.

Die St.Galler Spitäler müssen neu aufgestellt werden: Es soll künftig nur noch eine Spitalorganisation geben. Das verlangte die SVP-Fraktion im Herbst in einer Motion. Und ging gleich noch einen Schritt weiter: Sie forderte eine Spital-AG, die sich im Besitz des Kantons befindet. Die Regierung unterstützte die Stossrichtung des Vorstosses. Doch sie hatte einen Vorbehalt: Sie wollte verschiedene organisatorische Formen prüfen.

Und so kam es dann auch: Das Kantonsparlament erteilte ihr den Auftrag, die Spitalverbunde zu fusionieren und dabei verschiedene Varianten und Rechtsformen abzuklären. Dieser Prozess läuft noch.

Heute sind die öffentlichen Spitäler im Kanton in vier regionalen Spitalverbunden organisiert, mit je einer Geschäftsleitung und einer eigenen Rechnung. Die strategische Leitung hat ein gemeinsamer Verwaltungsrat, präsidiert von Felix Sennhauser.

Die Mitte, die Partei von Gesundheitschef Damann, hat eine klare Vorstellung, wie die öffentlichen Spitäler künftig aufgestellt sein sollen: Sie fordert deren Verselbstständigung. Politik und öffentliche Spitäler müssten entflochten werden - mit dem Ziel: mehr unternehmerische Freiheiten für die Spitäler, weniger finanzielle Risiken für den Kanton.

Die aktuelle, öffentlich-rechtliche Spitalorganisation sei in einer Zeit, in der Entscheide schnell getroffen werden müssten, «zu schwerfällig und zu langsam», so die Mitte/EVP-Fraktion.

«Die St.Galler Spitäler brauchen grössere Unabhängigkeit und unternehmerische Freiheiten, sonst sind sie auf dem Markt benachteiligt.»

In dieselbe Richtung arbeitet die FDP-Fraktion: «Es ist höchste Zeit, dass die St.Galler Spitäler entpolitisiert werden.»

Die St.Galler Spitalverbunde seien heute «den strikten Vorgaben und den Launen der Politik unterworfen». Die notwendige unternehmerische Gestaltungsfreiheit fehle. «Jeder notwendigen strukturellen Veränderung geht ein träger politischer Prozess voraus.»

Für die Freisinnigen ist klar: Besteller, Erbringer und Bezahler von Gesundheitsleistungen dürften nicht mehr identisch oder voneinander abhängig sein. Und:

«Fragen zu Standorten und Leistungskonzentrationen sind unternehmerisch und nicht politisch zu beantworten.»

Die SVP geht mit den beiden andern bürgerlichen Fraktionen einig: «Der politische Einfluss auf die Spitäler muss reduziert werden.» Es sei höchste Zeit, die notwendigen Korrekturen bei der Spitalorganisation anzugehen. Die SVP wirft – wie die FDP – die Frage auf, ob «konsequenterweise nicht auch die Festlegung der Spitalstandorte» in die Kompetenz der neuen Organisation überführt werden müsste.

«Nur wenn die St.Galler Spitäler von der Politik unabhängig werden, können sie aus der Verlustzone herausfinden.»

Die Fraktion fordert die Regierung deshalb auf, mit der neuen Organisation zügig vorwärtszumachen. Dabei müsse eine Form gefunden werden, die «primär auf betriebswirtschaftliche Entscheidungen ausgerichtet» ist – wie etwa eine Aktiengesellschaft oder eine privatrechtliche Stiftung.

Mitte und EVP belassen es nicht bei dem einen Vorstoss. Sie schieben einen weiteren nach, der in dieselbe Richtung zielt. Der Fraktion ist aufgefallen: Es werden immer mehr ausserkantonale Anbieter (Thurmed-Gruppe, Kantonsspital Graubünden, Spital Glarus) und Privatkliniken (Berit, Hirslanden) im Kanton St.Gallen aktiv. Im Unterschied zu den hiesigen Spitalverbunden seien diese alle privatrechtlich organisiert, entweder als privatrechtliche Aktiengesellschaft oder als privatrechtliche Stiftung. Die St.Galler Spitäler müssten dringend gleich lange Spiesse wie die Konkurrenz erhalten, um im Haifischbecken Gesundheitswesen bestehen zu können.

Bei den drei bisherigen Spitalverkäufen gab stets der Preis zu reden. Der Grund: Die Verkäufe hatten teils hohe Abschreibungen zur Folge. Die Mitte/EVP-Fraktion will nun wissen, wie die jeweiligen Verkaufpreise zu Stande kamen, wer die Verhandlungen führte und ob stets dieselben Verkaufsbedingungen gegolten hätten.

Die Regierung hat sämtliche Vorstösse noch nicht beantwortet.

