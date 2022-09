St.Galler Spitäler: Mehr unternehmerischer Spielraum tut not

Spitalreform Die St.Galler Regierung will den Spitälern mehr unternehmerischen Spielraum geben – eine Entpolitisierung lehnt sie ab Die St.Galler Bürgerlichen sind sich einig: Die öffentlichen Spitäler müssen mehr unternehmerische Freiheiten erhalten. Mit Vorstössen haben sie Druck gemacht und die Regierung zu einer Stellungnahme herausgefordert – mit dem Ergebnis: Sie sieht es genauso. Wie die Spitalreform endet, bleibt trotzdem offen. Regula Weik Jetzt kommentieren 02.09.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hängen selber auch an der Infusion: Die St.Galler Spitäler benötigen immer wieder Finanzhilfe vom Kanton. Bild: TBM

Es werden immer weniger öffentliche Spitäler im Kanton St.Gallen, doch die verbleibenden stecken im Loch. Ihre Finanzlage ist prekär. Die Regierung will ihnen deshalb mit 163 Millionen Franken unter die Arme greifen. Es ist nicht die erste Finanzhilfe. Ob es die letzte ist? Die Regierung verspricht es. Was gibt ihr diese Hoffnung? Mit der Kapitalerhöhung sollen die Spitäler mehr Freiheit erhalten. Das tue Not.

Mehr Freiheit für die Spitäler - die bürgerlichen Fraktionen im Kantonsparlament dürften erfreut auf diese Aussage der Regierung reagieren. In der Junisession hatten sie erneut mit mehreren Vorstössen Druck gemacht – nun hält die Regierung in ihren Antworten fest:

«Der unternehmerische Spielraum der St.Galler Spitäler muss zwingend erhöht werden.»

Nur so könnten sie sich inskünftig gegenüber der Konkurrenz auf dem Markt behaupten. Der Blick über die Kantonsgrenze zeige: Die Spital Thurgau AG oder das Kantonsspital Graubünden verfügten über deutlich mehr Freiheiten – und erzielten bessere Unternehmensergebnisse.

Sollen die Spitäler entpolitisiert werden?

Das St.Galler Kantonsparlament hat die Regierung schon länger beauftragt, die heutigen vier Spitalverbunde zusammenzulegen und dabei verschiedene Rechtsformen zu prüfen. Die Vorschläge der Regierung liegen noch nicht auf dem Tisch. Auch in ihren aktuellen Antworten lässt sie diese Frage offen. Doch sie betont:

«Der unternehmerische Spielraum kann auch ohne privatrechtliche Struktur erhöht werden.»

Zu einer Entpolitisierung der St.Galler Spitäler – wie sie von Bürgerlichen gefordert wird – äussert sie sich nicht direkt. Doch aus verschiedenen Formulierungen wird deutlich: Ganz so weit will sie nicht gehen. So hält sie unter anderem fest: Ob eine Entpolitisierung Auswirkungen auf die Qualität der Leistungserbringer habe, sei fraglich.

Neue Rechtsform oder Gesetz anpassen?

Sie sei noch nicht dazu gekommen, sich mit den Vor- und Nachteilen verschiedener Rechtsformen oder mit Eigentumsfragen auseinanderzusetzen, hält die Regierung fest. Klar ist: Sollen die Spitäler mehr unternehmerischen Spielraum erhalten, könnte die heutige Rechtsform der selbstständig öffentlich-rechtlichen Anstalt grundsätzlich beibehalten werden – allerdings: Das Gesetz über die Spitalverbunde müsste angepasst werden.

Sollen die St.Galler Spitäler gleich lange Spiesse wie ihre ausserkantonalen und privaten Mitbewerber erhalten, müssten etwa die Einschränkungen bei der Realisierung ambulanter Angebote ausserhalb der Spitalareale aufgehoben werden; die Nachbarkantone können solche Entscheide ohne Absprache mit der Politik treffen. Bei Erwerb oder Vermietung von Immobilien redet in St.Gallen die Regierung mit, die Spitalstandorte legt das Kantonsparlament fest; auch solche Genehmigungsvorbehalte müssten fallen. Die Regierung will daher neben verschiedenen Rechtsformen auch Gesetzesanpassungen prüfen.

Heute sind die öffentlichen Spitäler im Kanton in vier regionalen Spitalverbunden organisiert, je mit einer Geschäftsleitung und einer eigenen Rechnung. Die strategische Leitung hat ein gemeinsamer Verwaltungsrat, präsidiert von Felix Sennhauser.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen