Das ist der neue Mann an der Spitze der St.Galler Spitäler

Spitalpolitik Dieser Mann muss künftig für Kritik an den Spitälern den Kopf hinhalten: Stefan Kuhn ist der neue Präsident des St.Galler Spitalverwaltungsrats Wechsel an der Spitze des Verwaltungsrats der St.Galler Spitalverbunde: Der St.Galler Unternehmer Stefan Kuhn löst Felix Sennhauser als Verwaltungsratspräsident ab. Sennhauser hat strube Zeiten erlebt. Was kommt auf seinen Nachfolger zu? Regula Weik Jetzt kommentieren 05.10.2022, 18.15 Uhr

Stefan Kuhn wird Nachfolger von Felix Sennhauser als Verwaltungsratspräsident der St.Galler Spitalverbunde. Bild: Michel Canonica

Er musste einiges einstecken – vom Vorwurf der Inkompetenz bis zur klaren Rücktrittsaufforderung: Felix Sennhauser, Verwaltungsratspräsident der St.Galler Spitalverbunde. Nun hört er auf. Nicht wegen des Drucks, nicht wegen der Anschuldigungen – aufgrund der Altersbeschränkung. Sennhauser wird nächstes Jahr 70. Ende März ist Schluss für ihn.

Sein Nachfolger wird Stefan Kuhn. So plant es die Regierung, das Kantonsparlament muss noch den Segen dazu geben. Der St.Galler Unternehmer - er ist Verwaltungsratspräsident der K+D-Gruppe - gehört dem Spitalverwaltungsrat seit Sommer 2021 an und amtet aktuell als Vizepräsident. Kuhn habe sich «bestens in die Geschäfte eingearbeitet», hält die Regierung fest. Er habe bereits in der Vergangenheit Mandate im Gesundheitswesen gehabt und bringe «den gewünschten Mix aus Kenntnissen der Branche und Unternehmertum» mit.

Oliver Peters, neuer Verwaltungsrat der St.Galler Spitalverbunde. Bild: Adrien Perritaz / Keystone

Neu Einsitz im Verwaltungsrat der Spitalverbunde nehmen auf April 2023 auch Holger Moch, Direktor des Instituts für Pathologie und Molekularpathologie am Universitätsspital Zürich, und Oliver Peters, ehemaliger Finanz- und Betriebschef sowie späterer stellvertretender CEO des Universitätsspitals Lausanne. Zeitgleich mit Sennhauser scheidet Leodegar Kaufmann, Ökonom HSG, aus dem Gremium aus.

Holger Moch, neuer Verwaltungsrat der St.Galler Spitalverbunde. Bild: PD

Geräuschlos ging in den vergangenen Jahren kaum eine Personalie über die Bühne. Die «Absegnung» der Mitglieder des Spitalverwaltungsrats durch das Kantonsparlament hatte es wiederholt in sich. Der Grund: die geplanten und beschlossenen Spitalschliessungen. Mehrmals nutzten Kritikerinnen und Kritiker der neuen Spitalpolitik die Gelegenheit, dem Gremium einen Denkzettel zu verpassen. Und ebenso regelmässig hielten die Befürworter entgegen, es zeuge von schlechtem Stil, den Überbringer der schlechten Botschaft abzustrafen.

Derweil ist die Umsetzung der neuen Spitalstrategie wacker fortgeschritten. Das Spital Rorschach ist geschlossen. Flawil und Wattwil sind verkauft. Ende Jahr wird auch Walenstadt in neue Hände übergeben. 2027 soll in Altstätten Lichterlöschen sein. Ist die Zeit, als sie Wogen massiv hochgingen, vorbei? Kann sich der neue Präsident, können sich die neuen Mitglieder des Spitalverwaltungsrats auf ruhige Zeiten freuen?

Kaum. Die Spitaldebatte ist noch lange nicht ausgestanden. Das zeigt sich aktuell beim 163-Millionen-Sanierungspaket für die defizitären Spitalverbunde wie auch beim 100-Millionen-Darlehen für den Ausbau des Spitals Grabs. Das Parlament hat beide Entscheide vertagt. Gleichzeitig erhöhen die bürgerlichen Fraktionen den Druck, den Spitälern mehr unternehmerische Freiheit einzuräumen und sie zu entpolitisieren, um konkurrenzfähiger zu werden. Eine Forderung mit Sprengkraft, wie erste Reaktionen zeigen.

In einem Punkt ist sich das Parlament einig: Die Spitalverbunde sollen fusioniert werden. Heute sind die öffentlichen Spitäler im Kanton in vier regionalen Verbunden organisiert, mit je einer Geschäftsleitung und einer eigenen Rechnung. Bei der künftigen Rechtsform dürften die Diskussionen allerdings wieder hochkochen. Die Regierung versprach, verschiedene Vorschläge zu prüfen. Diese lassen noch auf sich warten.

Schliesslich bleiben auch regionale Baustellen. Im Rheintal werden immer mal wieder Stimmen gegen die Schliessung von Altstätten laut. Und auch der geplante Ausbau von Wil ist noch keineswegs in trockenen Tüchern. Dem Spitalverwaltungsrat als strategischem Führungsorgan wird die Arbeit so rasch nicht ausgehen. Und auch der Wind, der ihm je nach Entscheid von einzelnen Parteien oder Regionen entgegenschlagen dürfte, wird vorerst frostig bleiben.

