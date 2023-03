St.Galler Spitäler fahren einen Verlust von 53 Millionen ein

Spitalfinanzen «Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos»: Verwaltungsratspräsident der St. Galler Spitäler zum Verlust von 53 Millionen Franken Nun liegen die aktuellen Zahlen der St. Galler Spitäler auf dem Tisch: Ihr Verlust für 2022 beträgt 53 Millionen Franken. «Das Ergebnis ist unbefriedigend», sagt Felix H. Sennhauser, Verwaltungsratspräsident der St. Galler Spitäler. Ab 2027 sieht er für die gesamte Spitalgruppe schwarz und nicht mehr rot. Regula Weik und Rossella Blattmann 4 Kommentare Aktualisiert 08.03.2023, 17.17 Uhr

Düstere Finanzlage, düsterer Blick: Felix H. Sennhauser, Verwaltungsratspräsident der St. Galler Spitäler, am Mittwoch vor den Medien. Bild: Michel Canonica

Die Zahlen überraschen nicht. Leider. Sie sind erneut rot. Wie schon in den vergangenen Jahren. Und wie auch in den kommenden Jahren. Die St. Galler Spitäler bewegen sich schon länger und wohl auch noch länger im roten Bereich.

Für das laufende Jahr rechnen die St. Galler Spitäler mit einem Verlust von 46 Millionen Franken. Das vergangene Jahr schlossen sie mit einem Verlust von 52,6 Millionen Franken ab. Ohne die Wertberichtigung für das Spital Walenstadt von 8,1 Millionen Franken – das Sarganserländer Spital wurde Ende 2022 nach Graubünden verkauft – würde der Verlust 44,5 Millionen betragen. Das möbelt den Abschluss 2022 zwar etwas auf, lässt die Zahlen aber noch lange nicht glänzen.

Kein Wunder also, dass sich männiglich fragt: Hat sich die ganze Übung mit der Schliessung von Landspitälern überhaupt gelohnt? Finden die St. Galler Spitäler jemals wieder aus dem finanziellen Schlamassel heraus? Unumwunden sagt Felix H. Sennhauser, Verwaltungsratspräsident der St. Galler Spitäler: «Das Ergebnis ist unbefriedigend. Wir sind noch weit weg vom angestrebten Ziel.» Medizinisch, fachlich seien die St. Galler Spitäler gut unterwegs. Finanziell würden sie das Ziel auch noch erreichen – nicht morgen, nicht übermorgen. Aber ab 2027 sieht Sennhauser für das Ergebnis der gesamten Spitalgruppe schwarz und nicht mehr rot. Sein heutiges Fazit: «Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos.»

Besser als budgetiert schliesst einzig die Spitalregion Fürstenland-Toggenburg ab. Aber auch sie steckt im Minus fest. Die Zahlen der anderen Regionen sind tiefer rot als budgetiert. Am auffälligsten ist der Abschluss des Kantonsspitals St. Gallen: Es schreibt bei einem Umsatz von 970 Millionen Franken einen Verlust von 23 Millionen, deutlich mehr als budgetiert. Und für 2023 sind die Aussichten ähnlich düster. Klar ist: Das Kantonsspital muss in den nächsten Jahren sparen. CEO Stefan Lichtensteiger spricht von von einer «substanziellen und nachhaltigen Ergebnisverbesserung von 50 Millionen Franken pro Jahr». Auch wenn es am Mittwoch an der Medienkonferenz kein Thema war: Ohne Personalabbau dürfte dieses Ziel kaum zu erreichen sein.

Stefan Lichtensteiger, CEO Kantonsspital St. Gallen. Bild: Michel Canonica

Auch wenn das Kantonsspital St. Gallen mehr stationäre Patientinnen und Patienten behandelte und die ambulanten Frequenzen deutlich über Budget lagen: Am Ende des Tages resultierte dennoch ein Verlust von 23 Millionen. Das ist notabene fast die Hälfte des Gesamtverlustes aller Spitäler von knapp 53 Millionen.

Stefan Lichtensteiger hatte sich an seiner ersten Jahresmedienkonferenz als neuer CEO des Kantonsspitals wohl freundlichere Zahlen und Botschaften erhofft. So kündigte er gleich sechs Projekte an – allesamt mit dem Ziel, die Kosten in den Griff zu bekommen.

Jochen Steinbrenner, CEO Spitalregion Rheintal-Werdenberg-Sarganserland. Bild: Michel Canonica

In der Spitalregion Rheintal-Werdenberg-Sarganserland resultiert ein Verlust von rund 17 Millionen Franken – das sind fast zwei Millionen Franken mehr als budgetiert. Im Abschluss zu berücksichtigten ist die Sonderabschreibung von 8,1 Millionen Franken für die Spitalimmobilie Walenstadt. Anders als die anderen Regionen steckten sie noch mitten im Transformationsprozess, sagte Jochen Steinbrenner. Mit dem Verkauf des Spitals Walenstadt sei der erste Schritt gemacht. Voraussichtlich 2027/28 ist im Spital Altstätten Lichterlöschen angesagt, dafür soll der Standort Grabs ausgebaut werden.

Nicole Ruhe, CEO Spital Linth. Bild: Michel Canonica

Seit Anfang Monat ist Nicole Ruhe CEO des Spitals Linth. Ein Thema, dass sie in Zukunft beschäftigt, ist die Arealplanung des Uznacher Pflegezentrums, das sich unmittelbar neben dem Spitalgebäude befindet. Aktuell wird das ehemalige Pflegezentrum vom Kanton St. Gallen für zwei Jahre als Asylzentrum zwischengenutzt. In der Vergangenheit hatte es dem Spital als «Auffangpool» für betagte Patienten gedient. Gemäss Ruhe laufen Gespräche mit der Gemeinde über eine künftige Arealplanung.

René Fiechter, CEO Spitalregion Fürstenland-Toggenburg. Bild: Michel Canonica

Einzig die Spitalregion Fürstenland-Toggenburg hat 2022 über Budget abgeschlossen – wenn auch noch immer im roten Bereich. Es resultierte ein Minus von 4,3 Millionen Franken – der kleinste Verlust der vier Spitalverbunde. Derweil sagt CEO-René Fiechter: «Auch wir hatten ein sehr bewegtes Jahr.» Er nimmt damit Bezug auf die «vielen baulichen Anpassungen» beim Spital Wil, diese waren nach der Schliessung des Spitals Wattwil vergangenen Frühling nötig geworden.

Mehrfach ist an diesem Vormittag von einer «sehr herausfordernden Situation für das Personal» die Rede – aufgrund des Fachkräftemangels. Und von hohen Kosten, die für temporäre Mitarbeitende anfielen; über alle vier Regionen sind es einige Millionen Mehrausgaben.

Zu schaffen machen den Spitälern, nicht nur jenen im Kanton St. Gallen, aber auch die zu tiefen Tarife. Sie sind seit Jahren ungenügend. Bloss: Sie müssen auf nationaler Ebene angepasst werden. «Tarifarische Anpassung sind zwingend», sagt Sennhauser. «Das Preisschild stimmt schon lange nicht mehr.» Die Teuerung und die höheren Energiekosten – allein am Kantonsspital sind es drei Millionen mehr – haben die Situation zusätzlich verschärft.

Das Areal des Kantonsspitals St. Gallen ist eine Grossbaustelle: Die Gebäude wachsen in die Höhe, die Zahlen stürzen in die Tiefe. Bild: Michel Canonica

Die Auslegeordnung der Zahlen macht einmal mehr deutlich: Ohne Staatshilfe wären mehrere St. Galler Spitäler bankrott. Die kürzlich vom Kantonsparlament beschlossene Finanzspritze von 163 Millionen Franken tut mehr als not; voraussichtlich im Frühsommer wird das Volk über einzelne Ausgaben an der Urne das letzte Wort haben. Die Bürgerlichen sahen in der Ratsdebatte auch die Spitäler in der Pflicht. Auch sie müssten ihren Beitrag leisten. Für SVP-Kantonsrat Christof Hartmann war klar: «Dies muss das letzte Mal sein, dass der Steuerzahler zur Kasse gebeten wird.» Und was sagte Gesundheitschef Bruno Damann? «Die Spitäler müssen Sparmassnahmen treffen. Die Regierung will nicht endlos Geld einschiessen.»

Gleichzeitig steht die Forderung im Raum, den Spitälern mehr unternehmerische Freiheiten einzuräumen, um konkurrenzfähiger zu werden. Diese Debatte wird hitzig und kontrovers geführt werden. In einem anderen Punkt ist sich das Parlament einig: Die vier Spitalverbunde sollen fusioniert werden.

Die St. Galler Spitäler sind ein Milliardenunternehmen. 2022 erzielten sie einen Gesamtumsatz von 1,36 Milliarden Franken, 12 Millionen mehr als im Vorjahr. Die Parlamentsmitglieder werden die aktuellen Jahresabschlüsse der Spitäler denn auch sehr genau unter die Lupe nehmen. Vorstösse und Nachfragen sind fast so sicher wie das Amen in der Kirche.

