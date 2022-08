St.Galler Spitäler: Sanierungspaket ist vertagt

Spitalfinanzen Die 163-Millionen-Finanzspritze für die St.Galler Spitäler lässt auf sich warten – das Geschäft wird vertagt, die Gründe bleiben im Dunkeln Die St.Galler Regierung will den Spitälern mit einer Kapitalerhöhung von 163 Millionen Franken helfen. Die vorberatende Kommission hat getagt – und will dies Ende Oktober erneut tun. Dies dahin schweigt sie. Die Sanierungspaket für die Spitäler ist damit für die Septembersession vom Tisch. Das könnten die Gründe sein. Regula Weik Jetzt kommentieren 29.08.2022, 12.15 Uhr

Das Spital Grabs soll ausgebaut, seine Kapazitäten um 50 Betten erhöht werden. Bild: WO

Die Septembersession des St.Galler Kantonsparlaments rückt näher. Seit einigen Tagen tröpfeln regelmässig Stellungnahmen der vorberatenden Kommissionen herein. Auch die Finanzkommission liess sich vernehmen und löste einen kleineren Skandal aus. Die Regierung will die Ukraine finanziell unterstützen; sie will bis 2025 maximal acht Millionen Franken für Hilfe vor Ort und Wiederaufbau ausgeben. Die Finanzkommission will davon nichts wissen. Die bürgerliche Mehrheit in der Kommission hält dieses Hilfsgeld für unnötig. SP und Grüne sind empört.

Um Geld, allerdings um wesentlich mehr als bei der Hilfe für die Ukraine, geht es auch bei einem anderen, für die Septembersession geplanten Geschäft: dem Sanierungspaket für die St.Galler Spitäler.

163 Millionen hier, 100 Millionen dort

Die St.Galler Spitäler stecken schon länger im Schlamassel. Und sie dürften so schnell nicht wieder aus dem finanziellen Loch kommen. Wie prekär ihre Finanzlage ist, verrät das Eigenkapital: Jenes der Spitalregion Fürstenland-Toggenburg war bereits Ende 2021 negativ; sie ist damit eigentlich bankrott. Das Eigenkapital des Spitals Linth wird 2023 aufgebraucht sein, jenes der Spitalregion Rheintal-Werdenberg-Sarganserland 2025.

Ein Sanierungspaket stand schon länger im Raum. Im Frühling legte es die Regierung auf den Tisch: Sie will den Spitälern mit 163 Millionen Franken unter die Arme greifen. Damit soll erreicht werden, dass die Spitäler mittelfristig selbsttragend sind und ihre Investitionen selber tätigen können. 2025/2026 sollen sie wieder schwarze Zahlen schreiben.

Gleichzeitig hat die Regierung ein rückzahlbares Darlehen von 100 Millionen Franken für die Spitalregion Rheintal-Werdenberg-Sarganserland in die Vorlage gepackt. Das Spital Grabs soll ausgebaut, seine Kapazitäten um 50 Betten aufgestockt werden - da Altstätten 2027 geschlossen und Walenstadt auf Ende Jahr ans Kantonsspital Graubünden verkauft werden soll.

Kommission hüllt sich in Schweigen

Walter Gartmann, Kantonsrat, Kommissionspräsident und Präsident der St.Galler SVP. Bild: Benjamin Manser

Die vorberatende Kommission hat sich, anders als üblich, bislang nicht geäussert. Sie traf sich Mitte Monat. Auf Nachfrage erklärt Walter Gartmann, Kommissionspräsident und SVP-Parteipräsident: «Die Kommission tagt wieder Ende Oktober.» Will heissen: Die «Spitalrettungsaktion» ist vertagt. Das Kantonsparlament wird im September nicht darüber entscheiden.

Das überrascht. Denn die marode Situation der Spitäler wird sich ohne Hilfe nicht verbessern. Kritik am Plan der Regierung hatte im Frühling einzig die SP geäussert. Die nun notwendige Finanzspritze zeige deutlich die Folgen der «verfehlten Spitalstrategie» auf. Die Fraktion taxierte die neue Finanzvorlage zudem als «absolut intransparent». Die Regierung hatte auf ein zweites Covid-Hilfspaket für die Spitäler verzichtet. Die Pandemie sei nur ein Teil der Not der Spitäler. Was es brauche, sei ein umfassendes Sanierungspaket - wie es nun vorliege.

Wo liegt der Hund begraben?

Dass die anderen Parteien die Füsse still halten, bedeutet kaum, dass sie über die hohe Sanierungssumme erfreut sind. Dem Kantonsparlament wird aber nicht viel anderes übrig bleiben, als den 163 Millionen mehr oder wenige freudvoll zuzustimmen - oder einzelne Spitäler vor die Hunde gehen zulassen und die Gesundheitsversorgung im Kanton zu gefährden.

Die Finanzspritze dürfte daher kaum der Grund für die vermuteten Mühen der vorberatenden Kommission sein. Diese dürften vielmehr im zweiten Teil der Vorlage begründet sein – dem Darlehen für Grabs.

Auch da hatte die SP bereits im Frühling angemerkt: «Wir wollen diesen Kantonsratsbeschluss separat diskutieren.» In den vergangenen Wochen waren vereinzelt auch bürgerliche Stimmen laut geworden, die sich an den «dürftigen» Ausführungen zu Grabs störten. Im über 50 Seiten dicken Bericht ans Kantonsparlament widmet die Regierung lediglich zwei Seiten dem 100-Millionen-Darlehen für die Erweiterung des Spitals Grabs. So ist nicht auszuschliessen, dass die Mehrheit der Kommission dazu tendiert, von der Regierung zwei separate Vorlagen zu verlangen - und dies der Grund für die Verzögerung ist.

Dabei könnten auch die Vorgänge im Fürstentum Liechtenstein mitgespielt haben. Der dortige Spitalneubau wurde nämlich gestoppt - wegen Kostenüberschreitungen. Die Kritiker des neuen Landesspitals - die Bevölkerung hatte 2019 einem Neubau zugestimmt - warfen denn auch prompt erneut die Frage auf, ob Liechtenstein mit knapp 40'000 Einwohnern überhaupt ein eigenes Spital brauche. Diese Debatte dürfe auch diesseits des Rheins gehört worden sein. Möglicherweise legt die Kommission der Regierung nahe, Kontakt mit den Nachbarn aufzunehmen und über eine allfällige vertiefte Zusammenarbeit mit Grabs zu diskutieren.

Fragen zu allfälligen Beschlüssen oder Aufträgen für die Regierung bleiben unbeantwortet. Kommissionspräsident Gartmann sagt lediglich: «Wir bitten Sie um Geduld.»

