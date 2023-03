St.Galler Spitäler fahren einen Verlust von 53 Millionen ein

Spitalfinanzen 53 Millionen Franken: So gross ist der aktuelle Verlust der St.Galler Spitäler – und sie finden so rasch nicht aus den roten Zahlen heraus Nun liegen die Zahlen der St. Galler Spitäler für das Jahr 2022 auf dem Tisch: Ihr Verlust fällt 16 Millionen Franken höher als budgetiert aus. Und das, obwohl sie gesamthaft mehr Umsatz als im Vorjahr erwirtschaften konnten. Regula Weik 1 Kommentar 08.03.2023, 10.00 Uhr

Kantonsspital St. Gallen: hohe Gebäude, hohe Verluste. Bild: Michel Canonica (November 2022)

Die Zahlen überraschen nicht. Leider. Sie sind erneut rot. Wie schon in den Vorjahren. Und wie auch in den kommenden Jahren. Die St. Galler Spitäler bewegen sich schon länger und wohl auch noch länger im roten Bereich.

Für das laufende Jahr wird mit einem Verlust von 46 Millionen Franken gerechnet. Das vergangene Jahr schlossen die St. Galler Spitäler mit einem Verlust von 52,6 Millionen Franken ab. Ohne die Wertberichtigung für das Spital Walenstadt von 8,1 Millionen Franken - das Sarganserländer Spital wurde Ende 2022 nach Graubünden verkauft - würde der Verlust 44,5 Millionen betragen. Das möbelt den Abschluss 2022 zwar etwas auf, lässt die Zahlen aber noch lange nicht glänzen.

Kantonsspital taucht ab

Zwischen den einzelnen Spitalregionen gibt es erhebliche Unterschiede. Über Budget – wenn auch im roten Bereich – hat nur die Spitalregion Fürstenland-Toggenburg das Jahr abgeschlossen. Ihr Minus beträgt 4,3 Millionen Franken, der kleinste Verlust aller vier Spitalregionen.

Alle andern Regionen schliessen schlechter als budgetiert ab. Am auffälligsten ist der Abschluss des Kantonsspitals St. Gallen: Es schreibt bei einem Umsatz von 970 Millionen Franken einen Verlust von 23 Millionen, budgetiert war einer von 9 Millionen gewesen - und das bei mehr stationären und mehr ambulanten Patientinnen und Patienten. «Zu schaffen machte dem Kantonsspital vor allem die Tarifsituation», hält der Verwaltungsrat der St. Galler Spitalverbunde in seiner Medienmitteilung fest. Die Tarife seien seit Jahren zu tief, die Teuerung habe die Situation zusätzlich verschärft.

Unabhängig davon ist klar: Das Kantonsspital muss in den nächsten Jahren sparen. Die Rede ist von «unternehmerischen Lösungen, um Beiträge zur Verbesserung der finanziellen Situation zu leisten». So wurden sechs Projekte angeschoben, «um eine nachhaltige Gesundung des Unternehmens zu erreichen».

Die Spitalregion Rheintal-Werdenberg-Sarganserland fuhr 2022 einen Verlust von 17,3 Millionen ein, das Spital Linth einen Verlust von 8 Millionen.

Finanzsituation wird Parlament erneut umtreiben

Die aktuellen Zahlen werden die Diskussionen über den finanziellen Zustand der St. Galler Spitäler erneut aufflammen lassen. Das Kantonsparlament hat eben erst einer teuren Finanzspritze von 163 Millionen für die Spitäler zugestimmt – mehr oder weniger freudvoll.

Mit den 163 Millionen will der Kanton ab 2026 in allen vier Spitalverbunden eine Eigenkapitalquote von 23 Prozent erreichen. Können die Spitäler damit ins Lot gebracht werden? Daran gab es in der Parlamentsdebatte grosse Zweifel. Von einer kurzfristigen Verbesserung war die Rede und davon, dass die St. Galler Spitäler mit dieser Eigenkapitalquote noch immer zu den am schlechtesten kapitalisierten der Schweiz gehören. «Es wird nicht ausreichen», sagte etwa SP-Kantonsrat Dario Sulzer klipp und klar. «Uns fehlt der Glaube, dass es gut kommt.»

Die Bürgerlichen sahen ganz klar auch die Spitäler in der Pflicht. Auch sie müssten ihren Beitrag leisten. Für SVP-Kantonsrat Christof Hartmann war klar: «Dies muss das letzte Mal sein, dass der Steuerzahler zur Kasse gebeten wird.» Und was sagte Gesundheitschef Bruno Damann? «Die Spitäler müssen Sparmassnahmen treffen. Die Regierung will nicht endlos Geld einschiessen.»

Die Parlamentsmitglieder werden die aktuellen Jahresabschlüsse der Spitäler denn auch sehr genau unter die Lupe nehmen. Vorstösse und Nachfragen sind fast so sicher wie das Amen in der Kirche.

Die Spitäler sind ein Milliardenunternehmen

Die St. Galler Spitäler sind ein Milliardenunternehmen. 2022 erzielten sie einen Gesamtumsatz von 1,36 Milliarden Franken. Dies sind 12 Millionen mehr als im Vorjahr.

Über die gesamte Spitalgruppe wurden 2022 total 62’044 stationäre Patientinnen und Patienten behandelt – 1,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Anzahl der stationären Austritte liegt damit aber noch immer unter dem Niveau vor der Pandemie (2019: 65’492).

Anders sieht es bei den ambulanten Frequenzen aus. Sie stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 5,1 Prozent und im Vergleich zu vor Corona um 3,3 Prozent.

