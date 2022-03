Fachverbände fordern Wettbewerb für St.Galler Spitalhochhaus

Spitalbauten «Grobfahrlässig und ignorant»: Architekturverbände kritisieren Planung für neues St.Galler Spitalhochhaus Die Fachverbände SIA und BSA protestieren gegen das ausgeschriebene Planerwahlverfahren für den Erweiterungsbau Haus 08 des Kantonsspitals St.Gallen. Ein 250-Millionen-Projekt mit überregionaler städtebaulicher Bedeutung benötige einen Wettbewerb. Die Spitalanlagengesellschaft weist die Kritik zurück: Das Verfahren erfülle alle Vorgaben und sei auf grossen Anklang gestossen. Marcel Elsener Jetzt kommentieren 22.03.2022, 05.02 Uhr

Grossbaustelle St.Galler Kantonsspitalareal: Im Ensemble mit dem neuen Bettenturm (links) ist etwa dort, wo der Kran rechts steht, ein zusätzliches Hochhaus mit direkter Verbindung zum neuen Kinderspital geplant. Bild: Ralph Ribi

Seit April 2018 läuft der Ausbau des Kantonsspitals St. Gallen auf Hochtouren, in Spitzenzeiten arbeiten bis zu 500 Handwerkerinnen und Handwerker auf der Grossbaustelle in St. Fiden. Derzeit in Bau sind die Neubauten Haus 07A und das Ostschweizer Kinderspital, gefolgt vom Haus 07B. Die Bauphasen des Mammutprojekts unter dem Titel «Come Together» können auf einer Webcam verfolgt und auf öffentlichen Bauführungen erlebt werden.

Nun ist die Planung für das dritte Hochhaus angelaufen, das Haus 08, das direkt an die Häuser 07A/B und ans neue Kinderspital angebunden wird. Bauherrin ist das Kantonsspital respektive deren Spitalanlagengesellschaft, die dem 2008 erstellten und 2018 überarbeiteten und genehmigten Masterplan zur Entwicklung des Gesamtareals folgt. Der Neubau Haus 08 soll mit Investitionskosten von 252 Millionen Franken ein Bauvolumen von 32’000 Quadratmetern Geschossflächen für ambulante klinische Nutzungen, Operationssäle, öffentliche Restaurants, Bettenstationen und Flächen für tertiäre Infrastruktur bereitstellen.

Zur öffentlichen Ausschreibung entschied sich der Verwaltungsrat der Spitalverbunde für ein sogenanntes Planerwahlverfahren, weil das Volumen und die Konstruktionsart des Hauses im Masterplan bereits enthalten sind und es mehr um die Generalplanung samt Spitalprozessen und weniger um die Architektur gehe.

Fachverbände pochen auf städtebauliche Bedeutung und regionale Beteiligung

Die Selektion von Generalplanern statt eines Architekturwettbewerbs empört die Fachverbände BSA Ostschweiz und SIA St.Gallen/Appenzell. Ein leistungsorientiertes Planerwahlverfahren sei das «falsche Instrument» für ein derart anspruchsvolles und grosses Bauprojekt, schreiben die Vorsitzenden Eva Keller und Daniel Cavelti namens der Verbände: «Das geplante Gebäude ist in seiner öffentlichen Nutzung für den Kanton St.Gallen, im städtebaulichen Kontext der Stadt St.Gallen wie auch in der Projektgrösse ein bedeutendes Bauvorhaben mit prägnanter Strahlkraft in der gesamten Ostschweiz.»

Der SIA habe das gewählte Verfahren wegen der Vermischung von leistungs- und lösungsorientierten Anforderungen schon bei der Konsultation im März 2021 mit «grossem Unverständnis» bemängelt. Nun fordern die Fachverbände Bauherren, Veranstalter und Jury auf, das Verfahren zu revidieren und neu auszuschreiben, sodass das öffentliche Bauprojekt in der Beschaffung der Planungsleistungen «neben den wirtschaftlichen und funktionalen Kriterien auch den baukulturellen Aspekten in genügendem Masse Rechnung trägt».

Modell der Neubauten rund ums Kantonsspital: Das bezeichnete Hochhaus ergänzt den Bettenturm (links) und das neue Kinderspital (direkt dahinter). Bild: PD

Dieselbe Kritik bekräftigt der BWA Ostschweiz als Beobachter von Wettbewerben und Ausschreibungen (wie sein Kürzel besagt). Ein Bauvorhaben dieser Grössenordnung als Planerwahl auszuloben, sei «grobfahrlässig» (bezüglich ortsbaulichen Stellenwerts und des Umfangs der Bauaufgabe) und «ignorant» (gegenüber der Baukultur Ostschweiz) zugleich, schreibt sein Präsidium mit Rico Lauper und Andy Senn. «Der Studienauftrag oder der Projektwettbewerb wären da die richtigen Verfahren», zumal die architektonische und konstruktive Aufgabe dieser Art trotz der Vorgaben Baufeld, Achsenraster und Geschossigkeit einen erheblichen Gestaltungsspielraum zulasse.

Schliesslich wendet sich mit einem weiteren Schreiben auch der SIA Schweiz an die Bauherrschaft, «um die nationale Bedeutung des Verfahrens zu unterstreichen». Dass sich die zentrale Organisation zu einem regionalen Verfahren äussert, ist selten der Fall.

Kantonsspital legt Schwerpunkt auf Planer mit Spitalbau-Know-how

Die Immobilienverantwortlichen des Kantonsspitals sehen das anders. Man habe die Vorbehalte zum Verfahren in der Vorbereitung geprüft und einbezogen, erklärt KSSG-Mediensprecher Philipp Lutz.

«Die Argumente für ein gestalterisches Ausschreibungsverfahren sind aus unserer Sicht nicht gegeben.»

Dies, weil die Rahmenbedingungen mit dem vorgegebenen Volumen, der Geschossigkeit, Grundrisskonstellation und Erschliessung grösstenteils definiert seien und der Gestaltungsspielraum im Projekt dementsprechend klein sei.

Ein Projektwettbewerb oder Studienauftrag wurden deshalb für das Haus H08 «als wenig zweckmässig betrachtet», sagt Lutz. «Vielmehr ist angesichts der Komplexität eines Spitalbaus die Auswahl eines Planerteams mit Know-how im Spitalbau entscheidend.» Primär soll mit dem Planerwahlverfahren «ein erfahrener Partner für die Planung und Realisierung» gesucht werden.

Die Stellungnahmen der Fachverbände SIA und BSA seien eine «Empfehlung ohne rechtliche Verbindlichkeit», hält Philipp Lutz fest. Die Vorbehalte seien von allen zuständigen Gremien – Verwaltungsrat der Spitalanlagengesellschaft, Geschäftsleitung des Kantonsspitals sowie Verwaltungsrat des Spitalverbunds – im Sommer 2020 zur Kenntnis genommen, jedoch das empfohlene Planerwahlverfahren überall einstimmig bestätigt worden. Die vorliegende Ausschreibung gewähre ein transparentes und faires Verfahren und entspreche selbstverständlich den Anforderungen des öffentlichen Beschaffungsrechts, fügt Lutz an.

Kantonsbaumeister begrüsst Verfahren und nimmt in Jury teil

Auf den Entscheid der Spitalanlagengesellschaft hat der Kanton keinen Einfluss mehr. Der Grund sind die neu geregelten Besitzverhältnisse: Der Kanton hat die Spitalimmobilien inklusive Boden sowie die laufenden Spitalbauten per Anfang 2017 an das Kantonsspital übertragen. Hierzu wurde eine selbstständige öffentlich-rechtliche «Spitalanlagengesellschaft Kantonsspital St.Gallen» gegründet, die als hundertprozentige Tochtergesellschaft des Kantonsspitals eine Trennung zwischen dem Kerngeschäft des Spitals und der Immobilienbewirtschaft gewährleistet.

Wenn nicht den Verwaltungsrat, so versuchten die regionalen Architekturverbände für ihr baukulturelles Anliegen die Jury des Verfahrens in die Pflicht zu nehmen. Einsitz nehmen dort unter anderem der St.Galler Architekt Kay Kröger und Kantonsbaumeister Michael Fischer. Weil der Kantonsbaumeister eine Vorbildfunktion für die öffentliche Baukultur habe, sei es fragwürdig, wenn er nun durch seine Juryteilnahme den umstrittenen Prozess legitimiere, meint SIA-Regionalpräsident Daniel Cavelti.

Auf Anfrage begründet Michael Fischer seinen Entscheid, als Kantonsbaumeister im Planerwahlgremium Einsitz zu nehmen. Welches Verfahren das richtige sei, müsse immer genau abgewogen werden und der Prozess fair und transparent sein, erklärt Fischer.

«Je nach Gestaltungsfreiraum ist es eine Leistungsofferte, ein Planerwahlverfahren, ein eingeladener oder offener Wettbewerb oder gar ein Studienauftrag.»

Dies sei in diesem Fall gemacht worden. Es sei ihm «bewusst, dass Fachverbände und Architekten Verfahren mit möglichst viel Spielraum für ihre Arbeit bevorzugen», meint Fischer. «Ich bin selbst Architekt und kann dieses Bedürfnis nachvollziehen. Im vorliegenden Fall ist das Planerwahlverfahren jedoch die richtige Wahl.» Der Lösungs- oder Gestaltungsfreiraum sei «aufgrund der bereits bestehenden Vorgaben stark eingeschränkt», stellt er fest. «Viele Rahmenbedingungen wie die städtebauliche Setzung (Sondernutzungsplan liegt vor), die Geschossigkeit, die Erschliessung und die Grundrissdisposition sind bereits definiert. Diese Punkte sprechen gegen ein Wettbewerbsverfahren.»

Die Bauherrschaft versuche «für diese komplexe und funktionalgetriebene Aufgabe ein kompetentes Team mit Erfahrungen im Spitalbau zu finden», so Fischer weiter. Jedoch brauche es auch entwerferische Fähigkeiten des Architekten: «Im Rahmen des Planerwahlverfahrens verlangen wir Aussagen zur Fassadengestaltung.» Die Ausschreibung des Planerwahlverfahrens entspreche den Anforderungen des öffentlichen Beschaffungsrechts und das Verfahren sei fair und transparent, betont Fischer:

«Deshalb habe ich mich entschieden, im Planerwahlgremium Einsitz zu nehmen.»

Den regionalen Verbänden bleibt die Enttäuschung

Die Verbände bleiben bei ihrer Kritik und setzen bei der Fairness des Verfahrens ein Fragezeichen, besonders mit Blick auf die regionalen Büros. Im Programm der Bewerbung müssen Gesamtplaner, Architekten und Spitalprozessplaner zwei Referenzobjekte in ähnlicher Grössenordnung ausweisen, wovon eines für den Spitalbau. Dies schränke das Teilnehmerfeld so extrem ein, sagt Daniel Cavelti, dass regionale Büros bis auf wenige Ausnahmen ausgeschlossen würden. Unter den Ostschweizer Büros, die in letzten Jahren Spitäler gebaut haben, ist nebst jenen von Staufer & Hasler (Frauenfeld) und Beat Consoni (St.Gallen) auch jenes von Andy Senn (St.Gallen). Sie alle zeigten sich solidarisch mit den Verbänden und hätten sich deshalb nicht beworben, heisst es seitens der Verbände.

Dem Unmut der Ostschweizer Architekten zum Trotz läuft das Verfahren der Spitalbauverantwortlichen für den Erweiterungsbau Haus 08 auf Kurs. Am 8. März ist die Frist für die Bewerbungen abgelaufen. «Mit insgesamt 19 Generalplanerteams, darunter viele namhafte und national bekannte Architekturbüros, haben sich mehr Teams für die Teilnahme am Planerwahlverfahren beworben als erwartet», sagt Mediensprecher Philipp Lutz. «Es freut uns, dass das Verfahren und die Ausschreibung auf so grosses Interesse und Anklang gestossen sind.»

