Spiritualität Die Münsterlinger Spitalseelsorgerinnen sagen den Kranken nicht, was sie glauben sollen: «Jeder träumt sich den Himmel ein wenig anders» Sie treffen auf Patchwork-Spiritualität und die Frage «Warum gerade ich?». Die Arbeit der beiden Seelsorgerinnen im Kantonsspital Münsterlingen hat sich verändert. Weniger konfessionell, dafür mehr Ökumene und Spiritual Care. Ida Sandl 30.10.2021, 05.20 Uhr

Die katholische Spitalseelsorgerin Barbara Huster im Raum der Stille im Kantonsspital Münsterlingen. Bild: Tobias Garcia

Ein Patient wünschte sich Engel auf dem Nachttisch und an seinem Krankenbett, ein anderer eine Ikone. «Wenn es ihnen guttut», sagt Barbara Huster, 58 Jahre alt und katholische Spitalseelsorgerin. Sie trägt einen weissen Kittel, wie ihn auch Pflegerinnen tragen, das sperrige Mobiltelefon steckt in der Tasche, macht sie erreichbar – eine bodenständige Frau mit halblangen Haaren und einem warmen Lächeln. Durch die grossen Fenster der Spitalcafeteria strahlt die Herbstsonne. Der Bodensee wirkt nah und doch unendlich weit weg.

Viele Menschen kennen die Sakramente nicht mehr

Barbara Huster war Pfarreiseelsorgerin und Gemeindeleiterin, kreuz und quer im Bistum Basel sei sie herumgekommen. Dass sie gebürtige Deutsche ist, hört man fast nicht mehr. Seit zehn Jahren arbeitet sie im Kantonsspital Münsterlingen. Anfangs habe sie regelmässig einen Priester rufen müssen, damit er katholischen Patienten die Krankensalbung spende. Letzte Ölung wurde sie früher genannt, weil dabei Stirn und Handinnenflächen des Kranken mit geweihtem Öl bestrichen werden. Heute komme dies vielleicht noch ein- bis zweimal im Jahr vor. Viele Menschen wüssten gar nicht mehr, welche Bedeutung die Sakramente haben, sagt Huster. Dagegen werde sie öfter gefragt, ob sie einen Segen für den Kranken sprechen wolle.

«Man braucht nicht unbedingt mehr einen Priester, aber man braucht ein Ritual.»

Die Gesellschaft hat sich gewandelt und mit ihr auch die Spitalseelsorge. Barbara Huster ist katholisch, ihre Kollegin Karin Kaspers-Elekes evangelisch. Sie haben beide ihr eigenes Profil und auch das ist wichtig in der Spitalseelsorge. Aber: «Wir missionieren nicht», sagt Karin Kaspers-Elekes, eine blonde Frau mit wachen Augen. Wie Barbara Huster ist auch sie 58 Jahre alt, ein Zufall. Sie sitzt in ihrem kleinen Büro, Schreibtisch, Computer, viele Bücher und eine flache Schale mit grauem Sand. Im Sand formen sich feine Linien zu Kreisen.

Karin Kaspers-Elekes ist evangelische Spitalseelsorgerin im Kantonsspital Münsterlingen. Bild: Tobias Garcia

Beide Frauen haben psychologische Zusatzausbildungen und je einen Abschluss in Spiritual Care. Katrin Kaspers-Elekes sogar einen Master. Früher gingen sie von Zimmer zu Zimmer, streng nach Konfessionen getrennt. Heute werden sie oft gerufen, nicht nur von den Patienten selbst, sondern von Ärztinnen und Ärzten oder Pflegekräften, die spüren, dass der Kranke etwas braucht, das über das körperliche Wohlbefinden hinaus geht. Die Seelsorgerinnen gehören zum Team. Und die Spiritualität, die Sehnsucht nach etwas Höherem, gilt als Teil des Heilungsprozesses.

Spiritualität also ein anerkanntes Grundbedürfnis des Menschen. Der Thurgau hat «das Recht auf spirituelle Begleitung» in seinem Konzept zur Palliative Care festgeschrieben. Karin Kaspers-Elekes sagt:

«Religion ist eine Übereinkunft,

Glaube eine persönliche Entscheidung, Spiritualität ist die Suche nach dem Mehr des Lebens.»

«Ich gehe nicht in die Kirche, aber ich glaube schon an öppis», ist ein Satz, den die Spitalseelsorgerinnen sehr oft hören. Öppis kann viel sein. Oft ist es ein Patchwork aus verschiedenen Traditionen. «Wir sagen den Kranken nicht, was sie zu glauben haben», sagt Karin Kaspers-Elekes. Es sei ihnen auch überlassen, ob Gott ins Spiel kommt. Eine Frau sagte zu Barbara Huster:

«Ich nenne es nicht so, aber eigentlich ist es Gott.»

Entscheidend sei, was dem oder der Kranken guttut. Das kann ein Gebet aus der Kindheit sein, vom Gedächtnis plötzlich wieder hochgespült. Es kann zum Halt werden in einer als unsicher erlebten Zeit. «Jeder träumt sich den Himmel ein wenig anders», sagt Karin Kaspers-Elekes.

Die katholische Seelsorgerin Barbara Huster zündet eine Osterkerze an. Bild: Tobias Garcia

Zu diesem breiten Verständnis passt, dass die einstige Spitalkapelle jetzt «Raum der Stille» heisst. Hier werden auch die Gottesdienste gefeiert. Ein Kreuz hängt hier nicht, dafür brennt eine Osterkerze, das Symbol der Auferstehung. Seit kurzem gibt es auch einen Gebetsteppich. Eines Tages sei er auf dem Tisch gelegen, sauber gefaltet und fast bescheiden ganz am Rande, erzählt Karin Kaspers-Elekes. Man habe ihn ins Regal gelegt. Ein Angebot.

Der Anblick von Verstorbenen macht manchen Angst

Bei aller Toleranz, gibt es auch Grenzen: «Wenn es zu esoterisch wird, kann ich nicht mehr mitgehen», sagt Barbara Huster. Dann versucht sie den Kranken zu ermöglichen, was er sich wünscht. Falls es der Wunsch ist, stellen die Seelsorgerinnen auch den Kontakt zu jemanden aus einer anderen Glaubensgemeinschaft her.

In den letzten Jahren wird Barbara Huster immer mal wieder von Angehörigen gefragt, sie zu verstorbenen Patienten zu begleiten und dort bei ihnen zu bleiben. Der Anblick des Verstorbenen mache ihnen Angst. Barbara Huster ist überzeugt: «Wir haben die Verabschiedungskultur verloren.» Dabei wäre es wichtig, auch den Tod ins Leben zu integrieren. Karin Kaspers-Elekes sagt: «Wer sich mit seiner Spiritualität auseinandersetzt, hat eine Lebensressource, auf die er am Ende zurückgreifen kann.»

Zur Person Karin Kaspers-Elekes Sie ist Pfarrerin, hat Diplom-Pädagogik und MASSc Spiritual Care in Basel studiert. Als Gemeindepfarrerin hat sie 1995 Palliative Care mitgestaltet. Die langjährige Präsidentin von Palliative Ostschweiz arbeitet in der Co-Leitung des Ethikforums und in der Krisenintervention für Mitarbeitende im Kantonsspital Münsterlingen mit. Karin Kaspers-Elekes lebt in Horn, sie ist verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn.

Zur Person Barbara Huster Sie hat als Pfarreiseelsorgerin und Gemeindeleiterin gearbeitet, Barbara Huster hat Theologie studiert und Ausbildungen in Logotherapie, Existenzanalyse, Notfallseelsorge und Spiritual Care absolviert. Sie gehört dem Care-Team Thurgau an, das in traumatischen Situationen Betroffene und Angehörige betreut. Barbara Huster lebt mit ihrem Mann in Birwinken.

Was ist Spiritual Care? Seit Mitte der 80er-Jahre definiert die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Gesundheit als «vollkommenes Wohlbefinden in körperlicher, geistiger, sozialer und spiritueller Hinsicht». Spiritualität wird dabei verstanden als die Verbundenheit eines Menschen mit dem, was sein Leben letztlich trägt und wie er Sinn, Bedeutung und alles, was jenseits der Gegenständlichen liegt, erfährt. Die Spitalseelsorgerin Karin Kaspers-Elekes beschreibt Spiritual Care als «die gemeinsame Sorge der im Gesundheitswesen tätigen Berufe auch für die spirituellen Bedürfnisse des Menschen». So ist Spiritual Care auch bereits Teil medizinischer und pflegerischer Aus- und Weiterbildung. (san)