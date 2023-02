Ausländische Geheimdienste spionieren an Ostschweizer Hochschulen

Spionage Wie Geheimdienste aus China und Russland Studierende an Schweizer Universitäten mit 007-Tricks ausspionieren Eine dubiose Freundschaftsanfrage über soziale Medien oder gar eine freundliche Bekanntschaft mit einer neuen Austauschstudentin aus Russland oder China: Immer mehr Studierende geraten in den Fokus ausländischer Spione. Der Nachrichtendienst des Bundes alarmiert die Hochschulen. Raphael Rohner Jetzt kommentieren 16.02.2023, 04.00 Uhr

Der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) warnt vor Spionen an Hochschulen. Bild: Raphael Rohner

Ein Doktorand der Universität St.Gallen bekam vor einiger Zeit immer wieder Kontaktanfragen über die sozialen Medien. Während er sich zu Beginn über das Interesse einiger Studenten aus asiatischen Ländern freute, wurde es ihm irgendwann dann doch unheimlich: «Mir kam dieser plötzliche Fame seltsam vor. Auf ihren Profilen schienen die Unbekannten Studierende fernöstlicher Universitäten zu sein, doch sagte mir mein Bauchgefühl, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Sie wollten auch immer mehr Details über ein abgeschlossenes Projekt wissen, bei dem ich nur am Rande mitgearbeitet hatte.» Der Doktorand löschte schliesslich seinen Account und erstellte einen neuen.

Geraten Studierende etwa ins Visier von ausländischen Geheimdiensten und Spionen? Genau davor warnt der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) in einer neuen Informationsbroschüre für Schweizer Hochschulen. Der HSG-Student ist kein Einzelfall – im Gegenteil: Weil sich die Universitäten und Hochschulen immer besser vor Zugriffen von aussen schützen, geraten immer mehr Studierenden und Dozenten ins Visier von ausländischen Geheimdiensten und Wirtschaftsspionen. Dabei spielt die offene Kultur der Schweizer Universitäten und Hochschulen den ausländischen Agentinnen und Agenten in die Hände. Der Nachrichtendienst schreibt auf Anfrage:

«Die Möglichkeiten der verbotenen Nachrichtenbeschaffung sind heutzutage simpel: Eine Anfrage über die sozialen Medien genügt, um an Informationen zu gelangen – sofern man nicht sensibel ist oder misstrauisch wird.»

Die Lizenz zum Studieren

Weitere Beispiele für Versuche von verbotener Informationsbeschaffung listet der NDB ebenfalls auf. Eine Studentin etwa, die sich in ihrem Auslandssemester in einem asiatischen Land mit einer vermeintlichen Mitstudentin angefreundet hat, geriet dadurch unbemerkt in die Fänge eines ausländischen Nachrichtendienstes. Die Schweizerin wurde über ihre Kollegin von der Universität angefragt, ob sie gegen Bezahlung Berichte für ein Forschungsinstitut schreiben würde. Das Forschungsinstitut entpuppte sich als getarnter staatlicher Nachrichtendienst, der ausländische Studenten als Mittel einsetzt, um Informationen ihrer Hochschulen zu bekommen.

Dem NDB sind bestehende Verbindungen zwischen zivilen chinesischen Universitäten und staatlichen Institutionen wie Sicherheitsdiensten und dem Militär bekannt. Diese Tatsache kann besonders im Rahmen von Forschungskooperationen mit Schweizer Instituten mögliche Risiken mit sich bringen. Im Hinblick auf einen illegalen Wissenstransfer betrachtet der NDB die angewandte Forschung in technischen und naturwissenschaftlichen Fachbereichen als besonders kritisch.

Der Nachrichtendienst kommentiert das jedoch äusserst diplomatisch: «Die internationale Zusammenarbeit und der Wissensaustausch sind für den Forschungsbereich von zentraler Bedeutung und sollen nicht behindert werden. Es ist aber wichtig, dass sich Bildungs- und Forschungsinstitute möglicher Bedrohungen bewusst sind und einen vorsichtigen Umgang mit kritischem Know-how pflegen», sagt Mediensprecherin Sonja Margelist vom NDB.

Es liege daher in der Verantwortung der Universitäten und Hochschulen, sich bei Forschungskooperationen im Vorfeld gründlich über das ausländische Partnerinstitut und dessen Absichten zu informieren, sowie mögliche Sicherheits- oder Spionagerisiken mit den zuständigen Behörden abzuklären.

China hat grosses Interesse am Wissen vieler Hochschulen der Schweiz. Bild: Raphael Rohner

Schon länger ist bekannt, dass ein Netzwerk der Kommunistischen Partei mit dem Ministerium für Staatssicherheit der Volksrepublik China in Deutschland im Verborgenen Einfluss auf ihre Landsleute ausüben. Auch gäbe es parteinahe Studenten und Studierendenvereinigungen, die von sich aus auch aktiv werden können, sofern jemand auffällt, sagt Ralph Weber, China-Experte und Professor an der Universität Basel, in einem Artikel der NZZ.

Liebesgrüsse aus Moskau

Seit dem Krieg in der Ukraine haben auch die Aktivitäten russischer Nachrichtendienste zugenommen, schreibt der Nachrichtendienst des Bundes. Die Systematik des verbotenen Nachrichtendienstes sei überall ähnlich: Nicht nur aus Fernost wird sich Zugriff an Schweizer Hochschulen verschafft, sondern auch aus Russland. Moskau hat ebenso in die Informationsbeschaffung investiert.

Auf Linked-in finden sich viele russische Think-Tanks, die Schweizer Fachkräfte anwerben wollen. Gerade im akademischen Umfeld sind auch Start-ups aus Russland beliebt: Es geht um lukrative Jobangebote für Studierende oder die Finanzierung von Forschungsprojekten. «Gelingen solche Zugangsversuche der ausländischen Mächte nicht, sind auch Cyberangriffe auf Hochschulen nicht auszuschliessen», schreibt der Nachrichtendienst. Mit grosser Wahrscheinlichkeit ist genau das an der Universität Zürich passiert, wo Anfang Februar Unbekannte versucht haben, die Sicherheitssysteme der Hochschule zu knacken.

Ein weiteres Risiko für Hochschulen sind laut dem NDB auch die Zugriffsmöglichkeiten der Mitarbeiter und Studierenden von ausserhalb. Seit der Coronapandemie haben sich Fernzugriffsmöglichkeiten überall etabliert. «Bei diesem raschen Digitalisierungssprung fehlte bei vielen Systemen die Zeit für eine ausreichende Sicherheitsüberprüfung. Häufig werden zudem private Geräte für diese Zugriffe genutzt, die nicht vollständig kontrolliert werden können», heisst es beim Nachrichtendienst. Es sei auch unwahrscheinlich, dass Organisationen ihre Systeme nachträglich auditieren und den möglichen Zugriffsmöglichkeiten den Riegel schieben.

Durch Homeoffice haben die Zugriffsmöglichkeiten für Spione und Hacker zugenommen. Grafik: NDB

Ostschweizer Hochschulen halten sich bedeckt

Ostschweizer Hochschulen gehen mit der Bedrohungslage unterschiedlich um. Die Universität St.Gallen hält sich eher bedeckt: «Wir befassen uns mit>

Auch bei der Ostschweizer Fachhochschule OST hält man sich zurück mit Informationen gegen aussen. Seit einiger Zeit habe man einen Leiter Informationssicherheit angestellt, sagt Mediensprecher Willi Meissner auf Anfrage. Meissner ergänzt: «Spionage sowie weiteren Bedrohungen wie Cyberangriffen setzt die OST einen Mix aus technischen und organisatorischen Massnahmen entgegen, um das Risiko zu minimieren. Am Beispiel eines vertraulichen oder sensiblen Forschungsprojekts kann etwa vertraglich, organisatorisch und technisch sichergestellt werden, dass nur die direkt ins Projekt involvierten Personen Zugriff auf die damit verbundenen Daten und Räume erhalten.» Konkrete Fälle von Spionage seien bei beiden Hochschulen nicht bekannt, doch würde im Verdachtsfall umfassend behördlich ermittelt.

Studierende sollen sich im Verdachtsfall direkt beim Nachrichtendienst melden. Bild: Raphael Rohner

Verdächtiges Verhalten direkt dem Nachrichtendienst melden

Ein Blick in die Jahresberichte des Nachrichtendienstes zeigt, dass die Anzahl der sogenannten «Massnahmen» gegen verbotene nachrichtendienstliche Tätigkeiten 2022 zugenommen haben. 56 Massnahmen wurden ergriffen, im Jahr davor waren es gerade einmal sechs. Unter Massnahmen versteht der Nachrichtendienst unter anderem eine Aufklärung mit technischen Mitteln, etwa eine Kabelaufklärung.

Dabei werden Telekommunikationsdaten erhoben und ausgewertet – auf gut Deutsch: Der Nachrichtendienst hört und liest mit. Ebenso kann der Nachrichtendienst Kommunikationswege im Ausland entschlüsseln und so Informationen beschaffen. Die bewilligungspflichtigen Massnahmen werden in der Schweiz durch das Justizdepartement bewilligt und durch eine unabhängige Aufsichtsbehörde kontrolliert.

Damit der Nachrichtendienst allfällige Bedrohungen möglichst frühzeitig erkennen und Massnahmen einleiten kann, ist der Dienst auf ein rasches Handeln der Betroffenen angewiesen. Im neuesten Ratgeber des Nachrichtendienstes wird Mitgliedern von Hochschulen und Studierenden geraten, sich direkt mit der Kantonspolizei und dem Nachrichtendienst in Kontakt zu setzen. «Wer dubiose Anfragen bekommt oder wem ein suspektes Verhalten auffällt, soll Beweise wie E-Mails oder Chatverläufe sichern. Wir werden diese Hinweise dann prüfen und die Situation diskret beurteilen», sagt Margelist. Etwaige Einsätze oder Ermittlungen in der Ostschweiz vom Nachrichtendienst des Bundes werden weder dementiert noch kommentiert.