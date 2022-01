Spende Im Heimetli freut man sich auf Kebab: Hugelshofer schenkt Kindern Essensgutschein von 1500 Franken Stephan Biasi gewann vor Weihnachten einen Radio-Wettbewerb. Doch anstatt den hohen Gewinn mit Freunden oder Familie zu teilen, übergab der Servicemonteur den «Just Eat»-Gutschein ans Kinderheim Heimetli in Sommeri. Aylin Erol 09.01.2022, 16.16 Uhr

«Heimetli»-Heimleiterin Dominique Rupp erhält von Stephan Biasi und seiner Tochter Fleur den Gutschein. Bild: Helio Hickl

Stephan Biasi, Sie haben dem Kinderheim Heimetli am Freitag einen Lieferservice-Gutschein im Wert von 1500 Franken gespendet. Normalerweise spendet man doch einfach Geld. Wie ist es dazu gekommen?

Stephan Biasi: Vor den Weihnachten hörte ich auf dem Nachhauseweg im Radio von der Aktion von «Just Eat». Dort wurde ein Gutschein an eine Person vergeben, die das Geschenk gemäss den anrufenden Hörern am meisten verdient hätten. Beim Zuhören von diesen Geschichten fand ich dann plötzlich: Eigentlich sollte mehr als nur eine Person an diesem Geschenk Freude haben können.

Und so meldeten Sie sich mit dem Kinderheim Heimetli?

Genau. Vielleicht ist mir die Idee auch gekommen, weil ich in diesem Jahr zum ersten Mal Papa geworden bin. Auf jeden Fall schaute ich, ob es ein Kinderheim bei mir in der Nähe von Hugelshofen gibt. Das Heimetli sah so heimelig und schön aus, dass ich mich sofort dafür entschied und mich beim Radiosender meldete. Das Heim unterstützt Kinder in schwierigen Lebenssituationen.

Was macht das Kinderheim genau?

Und wie war schliesslich die Reaktion der Kinder bei der Übergabe?

Alle haben sich sehr gefreut. Die Kinder wissen auch schon, was sie bestellen möchten: Kebab ist hoch im Kurs, aber auch Pasta und Pizza. Eine kleine Führung durchs Heim habe ich auch bekommen. Es war wirklich sehr schön. Ich habe davor nur ein Mal etwas gespendet, für ein Kinderheim in Peru, für das sich mein Gotti einsetzte. Es ist schön zu sehen, wenn eine Spende wirklich direkt da ankommt, wo sie soll.

Restaurant Giusis erste Spendenaktion Ebenfalls viel gespendet wurde in Amriswil. Zum ersten Mal organisierte das Restaurant Giusi um Weihnachten einen Charity-Event. Bei einem Mittagessen mit Livemusik konnten Mitarbeitende von Amriswiler Betrieben und die Firmen selbst direkt spenden. Die so zusammen gekommenen 5000 Franken gehen an Kinder der Klienten des Amriswiler Sozialamts. (aye)