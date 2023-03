Long Covid: Mangelnde Unterstützung für St.Galler Patienten

Spätfolgen «Gegen Long Covid gibt es leider noch keine Wunderpille»: St.Galler Arzt über strikte Krankenkassen und frustrierte Patientinnen und Patienten Georg Hafer leitet das medizinische Ambulatorium im Kantonsspital St.Gallen und betreut Long-Covid-Betroffene. Neben ihren Symptomen haben diese öfters mit mangelnder Unterstützung seitens Krankenkassen und IV zu kämpfen, berichtet er. Doch Hafer sieht Licht am Horizont. Luca Hochreutener Jetzt kommentieren 18.03.2023, 05.00 Uhr

Georg Hafer ist Leiter des medizinischen Ambulatoriums des KSSG. Er und sein Team führen die Sprechstunden mit Long-Covid-Betroffenen durch. Bild: Ralph Ribi

Long Covid: Viele kennen irgendwen, der davon betroffen ist. Immer wieder hört man von Personen, die es «gröber» erwischt hat. Erdrückende Müdigkeit und Erschöpfung, Konzentrationsprobleme und Einschränkungen in der Motorik sind nur einige von vielen Symptomen, die bei Betroffenen auftreten können.

Doch damit nicht genug: Gemäss Recherchen des SRF fühlen sich Betroffene von Krankenkassen und Sozialversicherungsanstalten unzureichend unterstützt. Eine Beobachtung, die Reto Pfändler, Mediensprecher der SVA St.Gallen, nicht bestätigen kann. Entsprechende negative Rückmeldungen seien dort keine eingegangen.

Laut Pfändler sei es trotzdem durchaus möglich, dass sich Erkrankte im Stich gelassen fühlen. Die bisherige Unwissenheit über Long Covid und das Fehlen verlässlicher Therapien stelle die Krankenversicherer und später die IV nämlich vor grosse Herausforderungen.

Eine Fülle von Symptomen

Diejenigen, die es «gröber» erwischt hat, werden mit grosser Wahrscheinlichkeit dem medizinischen Ambulatorium des Kantonsspitals St.Gallen (KSSG) zugewiesen. Dessen ärztlicher Leiter, Georg Hafer, führt zusammen mit seinem Team die Sprechstunden durch und stellt, sofern die Kriterien erfüllt sind, die Diagnosen Long Covid und Post Covid.

Solche Sprechstunden bietet das KSSG seit knapp zwei Jahren, also seit Frühjahr 2021, an. Spricht Hafer über Long Covid, bestätigen sich Reto Pfändlers Angaben über die Komplexität der Erkrankung.

Das medizinische Ambulatorium des KSSG ist für die Betreuung von Long-Covid-Patientinnen und -Patienten zuständig. Bild: Ralph Ribi

Anhand der Blutwerte könne Long Covid nicht eindeutig nachgewiesen werden. «Stattdessen gibt es eine Fülle von Symptomen. Bisher sind es rund 200, wovon einige häufiger, einige seltener zu beobachten sind.» Die meisten, die zu ihm kommen, seien von Erschöpfung geplagt, die häufig nach körperlicher oder geistiger Belastung im Alltag auftritt.

Nachweislich wirksame Therapiemöglichkeiten fehlen: «Eine Rehabilitation ist zwar möglich. Es braucht aber meist viel Geduld und Disziplin», sagt Hafer.

Den Patientinnen und Patienten würde in vielen Fällen ein «Pacing» verschrieben. Dies bedeutet, dass die Betroffenen sich im Alltag streng unter der Belastungsgrenze bewegen, damit sie keine Rückschläge erleiden. Je nach Belastungsgrenze sei im weiteren Verlauf eine langsame und vorsichtige Steigerung möglich. So könnten die Symptome mit der Zeit gelindert werden.

KSSG warnt vor Selbsttherapien

Mit Medikamenten gegen Long Covid werde im KSSG hingegen wenig gearbeitet. «Damit sind wir noch sehr vorsichtig», sagt Hafer. Der Grund: Vermeintliche Allheilmittel hätten bisher nie den erhofften Erfolg gebracht.

«Gegen Long Covid gibt es halt noch keine Wunderpille.»

Dies wollen aber einige seiner Patientinnen und Patienten nicht wahrhaben, so dass sie selbst nach Therapien suchen. Meist im Internet. «Die Leute wollen mehr gegen ihre Leiden tun, das Pacing geht ihnen zu langsam.» Er habe zum Beispiel Patientinnen und Patienten erlebt, die vom Schwarzmarkt bezogene HIV-Medikamente nehmen. «Auch wenn die Not nachvollziehbar ist: Die Gefahr von schweren Nebenwirkungen solcher Selbsttherapien ist gross, und das Verhältnis von Nutzen und Risiko ungünstig», sagt Hafer.

Georg Hafer hatte schon einige experimentierfreudige Patientinnen und Patienten. Bild: Ralph Ribi

Kürzlich erschien in der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» ein Artikel mit der Überschrift: «Diabetes-Mittel bietet guten Schutz vor Long Covid». Auf diesen angesprochen, runzelt Hafer die Stirn. «Ich bin sehr unglücklich über solche medialen Schnellschüsse», sagt er. Jedes Mal, wenn ein vermeintlicher Durchbruch vorschnell verkündet werde, schöpfen Betroffene Hoffnung, die früher oder später zerstört werde. Der dadurch entstandene Frust erschwere den Umgang mit der Erkrankung.

Krankenkassen verweigern Kostenübernahme

IV-Abklärungen dauern oft zu lange, sagt Georg Hafer. Bild: Urs Jaudas

Häufig richte sich dieser Frust gegen die Versicherungen. Oft zu Recht, wie Hafer findet: Die Abklärungen für die Invalidenversicherung dauerten zu lange, dazu stellten die Krankentaggeldversicherer den Erkrankten schier unmögliche Anforderungen, um sich ins Berufsleben zurückzukämpfen, berichtet Hafer. In einzelnen Fällen würden die Krankentaggelder deutlich zu früh eingestellt.

«Gewisse Krankenkassen sind zudem sehr restriktiv». Manchmal übernähmen sie nur eine unzureichende Zahl von Therapieanwendungen, die für die Rehabilitation der Betroffenen nicht ausreichen. Das führe dazu, dass Menschen einerseits keine Therapien mehr in Anspruch nehmen könnten und andererseits keine Chance hätten, wieder in den Alltag zurückzufinden. «Und das nur, weil die Diagnose noch nicht abschliessend bewiesen werden kann», so Hafer.

Die Krankenkassen beziehen sich häufig auf ein medizinisches Gutachten, das von externen Vertrauensärzten erstellt wird, die keinen direkten Bezug zu der Patientin oder dem Patienten haben. Als Arzt kann Hafer deren Entscheidungsprozess oft nicht beeinflussen.

Versicherer: «Keine Kritik bekannt»

Was sagen die Krankenkassen dazu? Silvia Schnidrig, Mediensprecherin der Swica schreibt auf Anfrage: «Wir können diese Kritik nicht nachvollziehen.» Bei der Beurteilung, ob es sich bei einer Erkrankung tatsächlich um einen Post-Covid-Fall handle, richte sich die Swica nach den Empfehlungen der Swiss Insurance Medicine (SIM). Diese Frage ist dann wichtig, wenn es um die Auszahlung des Krankentaggelds geht. Weiter schreibt sie:

«Das Ziel ist stets, die Menschen nicht zu früh, aber doch so schnell wie möglich und bestenfalls beim selben Arbeitgeber wieder in den Arbeitsprozess zu integrieren.»

Aussenansicht des CSS-Gebäudes in Luzern. Bild: Pius Amrein

Die CSS hat sich vor rund drei Jahren aus dem Firmenkundengeschäft zurückgezogen. Angesprochen auf die unzureichende Unterstützung bei der Rehabilitation der Betroffenen schreibt Medienverantwortliche Sabine Betschart: «Im Grundsatz bestimmt das Krankenversicherungsgesetz (KVG) die Leistungspflicht.» Werden Leistungen oder Medikamente verabreicht, welche nicht mit dem KVG konform seien, dürften die KVG-Versicherer auch keine Leistungen bezahlen. Von der Kritik, wie Hafer sie äussert, habe die CSS aber noch nichts gehört, schreibt Betschart.

Mit wie vielen Long-Covid-Betroffenen haben die Versicherungen überhaupt zu tun? «Wir haben keine spezifischen Zahlen für den Raum St.Gallen», schreibt Silvia Schnidrig von Swica. Schweizweit wurden der Krankenkasse 550 Post-Covid-Fälle gemeldet. 200 davon wird heute noch Krankentaggeld gezahlt. Als reiner Krankenversicherer hat die CSS keinerlei Daten zu den Symptome ihrer Kundinnen und Kunden.

Licht am Horizont

Reto Pfändler von der SVA gibt an, dass im Kanton St.Gallen lediglich 54 von 4500 IV-Anmeldungen im Jahr 2022 die Diagnose Long Covid enthielten. In den meisten Fällen sei Long Covid nicht die alleinige Diagnose gewesen, vielmehr hätten bereits bestehende Erkrankungen zu einer Arbeitsunfähigkeit geführt. Lediglich in einem Fall wurde aufgrund von Long Covid eine IV-Rente ausgesprochen.

Zwar lässt die Unterstützung der Krankenkassen und IV laut Hafer noch zu wünschen übrig. Allerdings ist er optimistisch, dass sich dies bessern wird. «Ich sehe eine Bewegung in die richtige Richtung. Es gibt eine Bereitschaft, sich mit dem Thema konstruktiv auseinanderzusetzen.» Schliesslich, sagt er, lasse sich Long Covid mittlerweile nicht mehr ignorieren.

