1000 Ukraine-Flüchtlinge kaufen im Caritas-Markt St.Gallen ein

Sozialhilfe Elf Franken pro Tag müssen reichen: Caritas-Markt in St.Gallen ist seit Kriegsausbruch Anlaufstelle für ukrainische Geflüchtete Seit Februar sind über 50’000 Personen aus der Ukraine in die Schweiz geflüchtet. Viele von ihnen gehörten in ihrer Heimat zum Mittelstand und führten ein gutes Leben. Jetzt müssen sie mit elf Franken pro Tag auskommen. In St.Gallen ist der Caritas-Markt deshalb zur beliebten Adresse geworden. Stefan Marolf Jetzt kommentieren 27.05.2022, 05.00 Uhr

Der Caritas-Markt in St.Gallen bietet alles, was jeder andere Supermarkt auch bietet – nur günstiger. Bild: Alexandra Wey/PD

Nichts läge Philipp Holderegger ferner, als den russischen Angriff auf die Ukraine zu seinen Gunsten zu nutzen. Und trotzdem: Für den Geschäftsführer der Caritas St.Gallen-Appenzell läuft es seit März wie geschmiert. Die Umsätze des Caritas-Markts an der Langgasse unweit des Olma-Geländes bewegen sich weit über dem Niveau der Vormonate.

Sowohl im März als auch im April 2022 lagen die Umsätze im Laden, der Produkte des täglichen Bedarfs bis zu 50 Prozent günstiger als andere Supermärkte verkauft, deutlich über 60’000 Franken – in den acht Monaten davor waren es zwischen 42’000 und 57’000 Franken. Philipp Holderegger nennt den Grund für den Anstieg:

«In den letzten sechs Wochen haben wir Tag für Tag 30 bis 50 neue Kulturlegis für Geflüchtete aus der Ukraine ausgestellt.»

Die Kulturlegi ist eine Art Ausweis für Bedürftige. Mit diversen Vergünstigungen von 30 bis 70 Prozent auf Museumseintritte, Theateraufführungen oder Sportevents ermöglicht sie Menschen mit knappem Budget die Teilnahme am kulturellen Leben. Und sie berechtigt zu Einkäufen in den Schweizer Caritas-Märkten. «Unsere Faustregel ist: Wer Prämienverbilligungen kriegt, erhält auch eine Kulturlegi», sagt Holderegger.

Der Flüchtlingsansturm hat den Aufwand verdoppelt

In diese Faustregel fallen auch die Geflüchteten aus der Ukraine. Sie, die in ihrer Heimat in vielen Fällen zum Mittelstand gehörten und ein gutes Leben führten, müssen jetzt mit höchstens 450 Franken im Monat auskommen. Davon sind elf Franken pro Tag für Lebensmittel und Hygieneartikel gedacht. «Coop und Migros sind mit elf Franken Budget unerschwinglich», sagt Holderegger – naheliegend also, dass sich die Geflüchteten aus der Ukraine an der Langgasse in St.Gallen melden.

Seit dem 24. März und bis zum Donnerstagmittag hat die Caritas St.Gallen-Appenzell 941 Kulturlegis an Ukrainerinnen und Ukrainer ausgestellt. Holderegger sagt:

«Wir mussten temporär jemanden anstellen, um den Aufwand bewältigen zu können.»

Reichen 450 Franken für ein «menschenwürdiges Leben»?

Seit dem Kriegsausbruch herrscht im Caritas-Markt Hochbetrieb. Philipp Holderegger sagt: «Immer, wenn es ganz vielen Menschen schlecht geht, läuft der Markt – ein Beweis dafür, wie wichtig dieses Angebot ist.» Pro Woche kommen im Schnitt aktuell rund 860 Kundinnen und Kunden, während es vor dem Krieg gut 150 weniger waren.

«Die Durchschnittskundin gibt bei uns 15 Franken für einen Einkauf aus», sagt Philipp Holderegger. Besonders die Menschen aus der Ukraine müssen dabei jeden Franken umdrehen, denn: Finanziell sind sie deutlich schlechter gestellt als Personen mit einem B-Ausweis. Anerkannte Flüchtlinge sind Schweizer Sozialhilfeempfängerinnen und -empfängern gleichgestellt und erhalten 997 Franken pro Monat – rund doppelt so viel wie Personen mit S-Status und vorläufig Aufgenommene.

«Meiner Meinung nach sind die Ansätze der Asyl-Sozialhilfe tief angesetzt. 450 Franken für eine Einzelperson sind für eine rudimentäre Existenzsicherung ausreichend, für einen langfristigen Aufenthalt aber sehr knapp bemessen», sagt dazu Philip Fehr. Er leitet bei den Sozialen Diensten der Stadt St.Gallen das Koordinationsteam Ukraine und spricht sich für eine Anpassung der Sozialhilfebeiträge für Personen mit «rückkehrorientiertem Status» aus.

Ähnlich sieht es Philipp Holderegger:

«Ob für ein menschenwürdiges Leben 450 Franken reichen, darf diskutiert werden.»

Diese Diskussion müssten Gesellschaft und Politik führen. Verantwortlich für die Höhe der Sozialhilfebeiträge im Kanton St.Gallen ist die Konferenz der Sozialhilfe, kurz KOS. Deren Präsident Heinz Indermaur teilt mit: «Das Bundesrecht bestimmt, dass die Ansätze für die Unterstützung von Asylsuchenden und Schutzbedürftigen unter den Ansätzen der einheimischen Bevölkerung festgelegt werden müssen.»

Ein Grund, weshalb Geflüchtete mit Status S weniger Geld erhielten als anerkannte Flüchtlinge: Der B-Ausweis beinhalte ein Bleiberecht, Flüchtlinge mit S-Status müssten wieder in ihr Herkunftsland zurückkehren. Der Gesetzgeber begründe die tieferen Beträge damit, dass sich Personen mit S-Status nicht integrieren müssten, so Indermaur.

Über eine Erhöhung der Beiträge kann die KOS ohnehin nicht allein entscheiden – die Vereinigung der St.Galler Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten müsste zustimmen. Indermaur schreibt, man sei mit ihr «in dieser Frage bereits vor dem Ukraine-Krieg in einem konstruktiven Austausch» gestanden.

«Sie realisieren nicht, wie wenig elf Franken sind»

Dass die Geflüchteten aus der Ukraine wegen ihres plötzlich tiefen Einkommens frustriert sind, glaubt Holderegger nicht. «Sie haben noch gar nicht realisiert, wie wenig Geld die elf Franken für Schweizer Verhältnisse sind.» Während sich andere Flüchtlinge, zum Beispiel aus Afghanistan, auf ihrer langen Reise in die Schweiz schon an Entbehrungen gewöhnten, sei das bei den Ukraine-Flüchtlingen anders.

Philipp Holderegger, Geschäftsführer der Caritas St.Gallen-Appenzell. Bild: Stefan Marolf

«Die Menschen aus der Ukraine kommen aus dem Mittelstand und haben auch diese Haltung. Sie sehen sich noch nicht als zuunterst in der Hackordnung», sagt Holderegger. Weil die meisten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ohnehin nicht in der Schweiz bleiben wollten, sei es gut möglich, dass sie schon wieder in ihrer Heimat seien, bevor dieses Bewusstsein eintrete.

Holderegger sagt das, ohne zu werten, und illustriert mit einem Beispiel, was er meint:

«Für mich ist es normal, dass ich jeden Mittag auswärts essen gehe und dann vielleicht noch einen Kaffee trinke. Geflüchtete aus Afghanistan oder Syrien haben diese Vorstellung aus ihrer Realität gestrichen.»

Die Menschen aus der Ukraine sähen ihre Situation im Moment wohl eher noch so wie er selbst, spekuliert Holderegger.

Die Ukraine drängt andere Probleme in den Hintergrund

Ein möglicher Grund dafür: Die Menschen aus der Ukraine würden in der Schweiz ganz anders empfangen als Geflüchtete aus Afghanistan oder aus Syrien. Holderegger sagt: «Normalerweise kommen junge Männer, und wir nehmen sie als Bedrohung wahr. Aus der Ukraine kommen vor allem Frauen und Kinder, das löst den Beschützerinstinkt in uns aus.»

Holderegger freut sich zwar über die Solidarität mit den Menschen aus der Ukraine, sagt aber:

«Es ist erschreckend, mit welcher Leichtigkeit zwischen Ukraine-Flüchtlingen und allen anderen unterschieden wird.»

Menschen aus Syrien seien vor den gleichen Bomben geflüchtet wie die Ukrainerinnen und Ukrainer. «Ich will nicht das Ukraine-Problem kleiner, sondern die anderen Konflikte im Bewusstsein grösser machen.»

Der Nachschub ist sichergestellt

Nima Della Libera, Leiterin des St.Galler Caritas-Markts. Bild: Stefan Marolf

Umso wichtiger sei es für die Caritas St.Gallen-Appenzell, alle Bedürftigen gleich zu behandeln, sagt Holderegger. Zumindest im Markt an der Langgasse sei genug für alle da, sagt Ladenleiterin Nima Della Libera. Die Caritas-Märkte hätten, wie andere Supermarktketten auch, eine Zentrale und ein Lagersystem. Das Lager in Sempach wird unter anderem mit Restposten der grossen Schweizer Discounter gefüllt – und auch da ist keine Knappheit zu befürchten, wie Holderegger erklärt.

«Man muss die Relationen sehen. Die Migros St.Fiden macht unseren Jahresumsatz in zwei Tagen.»

Mehr Sorgen als der Nachschub bereitet Della Libera die Preisentwicklung gewisser Produkte. Sie sagt: «Wegen der Energiekosten ist das Gemüse in den letzten Wochen deutlich teurer geworden.» Ein Preisanstieg von nur schon einem Franken sei für die Kundschaft des Caritas-Marktes schwer zu verkraften, sagt Holderegger, denn: «Er kann darüber entscheiden, ob das Geld für eine Packung Nudeln reicht oder nicht.»

