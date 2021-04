Sonderschulen «Wir platzen aus allen Nähten»: Heilpädagogische Schule Heerbrugg leitet rechtliche Schritte gegen den Kanton ein Die Heilpädagogische Schule Heerbrugg hat ein Platzproblem und plant deshalb ein Provisorium. Der Kanton lehnt es ab, die Container mitzufinanzieren. Jetzt reicht die Schule Beschwerde gegen diesen Entscheid ein. Adrian Vögele 27.04.2021, 19.12 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Heilpädagogische Schule (HPS) in Heerbrugg.

Bild: Arthur Gamsa

Der Kanton St.Gallen soll seine Sonderschulen stärken: Dies hat das Kantonsparlament in der Aprilsession beschlossen. Kapazitätsengpässe sollen nicht mehr vorkommen ‒ jedes Kind mit einem ausgewiesenen Bedarf müsse einen Platz erhalten. Dafür sollen etwa bereits stillgelegte Plätze reaktiviert werden können. Die Regierung hatte sich gegen die Neuregelung gewehrt.

Bildungschef Stefan Kölliker sagte, bei der Sonderschulquote belege St.Gallen schon heute schweizweit eine Spitzenplatz, und die Anzahl dieser Schülerinnen und Schüler könne praktisch nur über die Anzahl Plätze gesteuert werden. Auch gebe es derzeit keine Wartelisten im Kanton. Die Haltung der Parlamentsmehrheit widerspreche dem Ziel des kantonalen Sonderpädagogikkonzepts, wonach Kinder wenn immer möglich in den Regelklassen zu unterrichten seien. Die SVP-Fraktion sprach sich dagegen aus, «dass ein Angebot geschaffen wird, wenn gar kein Bedarf besteht». Die Gesetzesanpassung ist noch nicht in Kraft, die zweite Lesung im Parlament steht noch bevor.

Carsten Zeiske, Präsident Heilpädagogische Vereinigung Rheintal (HPV) Bild: Gert Bruderer

Nun meldet sich die Heilpädagogische Schule (HPS) Heerbrugg zu Wort. Sie hat einen Leistungsauftrag des Kantons ‒ und ein akutes Problem, wie Carsten Zeiske sagt: «Wir platzen aus allen Nähten», so der Präsident der Heilpädagogischen Vereinigung Rheintal (HPV), welche die Schule trägt. Die HPS ist für eine Zielgrösse von 76 bis 83 Schülerinnen und Schülern ausgelegt, das Maximum gemäss Leistungsvereinbarung sind 96 Plätze. Heute unterrichtet die Schule 97 Kinder und Jugendliche ‒ und auf das kommende Schuljahr werde die Zahl auf 106 steigen, so Zeiske. Die Schülerzahlen nähmen seit Jahren zu, sagt Institutsleiter Urs Bösch - «jetzt kommen wir an den Punkt, an dem es eskaliert».

Provisorium kostet über 200'000 Franken

Die Schule hat zusätzliche, provisorische Räume vorgesehen. Dafür sollen Container auf dem Schulareal aufgestellt werden. Das koste zwischen 250'000 und 300'000 Franken, so Zeiske. Zur Finanzierung hat die HPV einen Antrag beim Kanton gestellt. Dieser wurde Anfang April abgelehnt. Gleichzeitig sei aber unklar, was mit den betroffenen Kindern und Jugendlichen geschehen solle, wenn die Kapazitätsgrenze der Schule erreicht sei, sagt Zeiske:

«Müssen wir Wartelisten einführen? Müssen wir die Plätze verlosen?»

Klar sei einzig, dass am Ende die Kinder die Leidtragenden seien. Die Schule wird nun Beschwerde gegen den ablehnenden Entscheid des Kantons einlegen.

In der Leistungsvereinbarung von 2017 heisst es: «Eine Überschreitung des maximalen Platzangebots ist vorübergehend und in Einzelfällen möglich.» Darauf beruft sich auch das Bildungsdepartement in seiner ablehnenden Verfügung. Wenn eine Sonderschule «überbucht» sei, müssten Alternativen gesucht werden, etwa im Austausch mit anderen Sonderschulen. Erst wenn sich eine solche Situation über Jahre hinweg wiederhole, sei eine Erhöhung der Kapazitäten zu prüfen.

«Kinder und Eltern müssen rasch wissen, wie es weitergeht»

Von einer temporären Überschreitung kann aber aus Sicht der HPS nicht die Rede sein: «Schülerinnen und Schüler, die bei uns eintreten, bleiben in der Regel zwölf bis fünfzehn Jahre», so Bösch. Und: Wenn der Bedarf für den Unterricht in der Sonderschule ausgewiesen sei, hätten die Kinder einen rechtlichen Anspruch darauf. Die Zahlen, mit denen der Kanton operiere, entsprächen nicht der Realität. Die HPS hofft auf einen raschen Entscheid über die Beschwerde. «Wir müssen das kommende Schuljahr planen können», sagt Schulleiterin Irène Inauen. Kinder und Eltern müssten wissen, wie es weitergehe.

«Laufendes Gerichtsverfahren»: Der Kanton äussert sich vorerst nicht

Zeiske betont, die Schule wolle keinen Streit mit dem Kanton vom Zaun brechen. Aber sie sei gezwungen, zu handeln. Bösch ergänzt, es komme nicht in Frage, dass die Schule Spendengelder antasten müsse, um notwendige Infrastruktur zu finanzieren.

Welche Lösung strebt nun der Kanton an? Man sei orientiert über die Beschwerde der HPV beim Verwaltungsgericht, teilt das Bildungsdepartement mit. «Während laufender Gerichtsverfahren enthalten wir uns öffentlicher Stellungnahmen.»