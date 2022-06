Solarenergie «Geschwindigkeit muss um den Faktor drei bis vier erhöht werden»: So steht es um die Fotovoltaik in den Ostschweizer Kantonen In St.Gallen, dem Thurgau und den beiden Appenzell wurden 2021 über 350 Gigawattstunden Sonnenstrom produziert – das Potenzial wäre 14-mal so hoch. Die Übersicht zeigt, wo die einzelnen Kantone stehen und wie sie den Fotovoltaikausbau vorantreiben. Stefan Marolf Jetzt kommentieren 17.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Ausbau geht voran: In der Ostschweiz hat sich die Sonnenstromproduktion in den letzten fünf Jahren fast verdoppelt. Symbolbild: Christian Beutler / KEYSTONE

Ob ein wolkenloser Himmel und Temperaturen über 30 Grad angenehm sind, darüber lässt sich streiten. Sicher ist: Für Solaranlagen ist das Wetter, das zurzeit in der Ostschweiz herrscht, genau das richtige – sie laufen zur Hochform auf.

Über 350 Gigawattstunden Strom produzieren alle Fotovoltaikanlagen in St.Gallen, im Thurgau und in den beiden Appenzell pro Jahr. Zum Vergleich: Der Stromverbrauch des Kantons Appenzell Ausserrhoden wäre damit gedeckt. Das Potenzial ist aber noch lange nicht ausgeschöpft.

Riesiges Potenzial auf den Ostschweizer Dächern

Zahlen des Bundesamts für Statistik zeigen: Wäre auf jedem geeigneten Ostschweizer Dach eine Solaranlage installiert, könnten die vier Kantone das 14-Fache der heutigen Sonnenstrom-Ausbeute produzieren. Die Ausnutzung des Solarpotenzials variiert dabei zwischen 5,9 Prozent in Appenzell Ausserrhoden und 8,9 Prozent in Appenzell Innerrhoden. Auf die Gemeinden heruntergebrochen sind die Unterschiede deutlich grösser: Sie reichen von 1,52 Prozent in Gottlieben bis 21,54 Prozent in Amlikon-Bissegg.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Um das riesige Potenzial der Sonne als Stromlieferantin besser zu nutzen, verfolgen St.Gallen, der Thurgau und die beiden Appenzell unterschiedlich ambitionierte Ziele. Die Übersicht zeigt, welcher Kanton wo steht, mit welchen Mitteln der Sonnenstrom gefördert wird und welchen Stellenwert die Fotovoltaik hat.

Über 2400 Module produzieren auf dem Dach des Kybunparks Strom für fast 150 Haushalte. Bild: PD

Verglichen mit denen der Ostschweizer Nachbarn fallen die Zahlen zu Stromverbrauch und -produktion aus St.Gallen auf. Mit über 30 Prozent kann der Kanton den mit Abstand höchsten Teil seines Strombedarfs selbst decken – der Rest der Ostschweiz liegt zwischen 10 und 20 Prozent. Der hohe Wert im Kanton St.Gallen ist insbesondere auf die Wasserkraft zurückzuführen, die über 60 Prozent der kantonalen Stromproduktion liefert.

Die Fotovoltaik leistet im Gegensatz dazu einen vergleichsweise kleinen Beitrag zur erneuerbaren Stromversorgung: Während sie im Spitzenkanton Thurgau über 50 Prozent des erneuerbaren Stroms beisteuert, sind es in St.Gallen bloss rund 20. In absoluten Zahlen liegt St.Gallen mit 191 Gigawattstunden im Jahr 2021 allerdings immer noch deutlich vor dem Thurgau.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Neubauten müssen eigenen Strom produzieren

Bis 2030 will St.Gallen 350 Gigawattstunden Sonnenstrom produzieren. Mit dem aktuellen Ausbautempo – St.Gallen hat sich von 26 Gigawattstunden im Jahr 2013 auf die bereits erwähnten 191 gesteigert – liegt dieses Ziel in Reichweite. Der Kanton teilt auf Anfrage mit, es würden immer grössere Anlagen gebaut und die Nachfrage sei vorhanden, aber:

«Aufgrund von Lieferengpässen wird der Zubau mindestens im kommenden Jahr weniger stark zunehmen.»

Das Ausbauziel bleibe trotzdem realistisch und erreichbar. Weil es für Neubauten seit Juni 2021 bereits eine Pflicht zur Eigenstromproduktion gebe, sieht der Kanton insbesondere bei bereits bestehenden Gebäuden Potenzial: «Es werden nach wie vor Dachsanierungen ohne Bau von FV-Anlagen umgesetzt. Hier gibt es noch Luft nach oben.»

Eine Fläche von drei Fussballfeldern und Strom für 1500 Haushalte: Die Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Lidl-Verteilzentrums in Weinfelden ist die grösste im Thurgau. Bild: PD

Im Mai 2020 legte die Thurgauer Regierung dem Grossen Rat die Botschaft zum Energiekonzept 2020–2030 vor. Darin enthalten: ein Ausbau der Fotovoltaik-Stromproduktion auf 200 Gigawattstunden bis 2030. Zahlen des Kantons zeigen: Die Produktion hat sich zwischen 2015 und 2020 bereits fast verdoppelt, auf rund 137 Gigawattstunden. Macht der Thurgau so weiter, erreicht er das Ziel von 200 Gigawattstunden locker.

Walter Schönholzer, Baudirektor des Kantons Thurgau. Bild: Ralph Ribi

Der Thurgauer Baudirektor Walter Schönholzer schreibt auf Anfrage:

«Dieses Ziel war zu tief angesetzt.»

Der Regierungsrat habe sich deshalb dafür entschieden, einen Ausbau der Fotovoltaik auf 300 Gigawattstunden bis 2030 anzustreben. Gelingen soll das mit fünf Massnahmen, unter anderem durch den Ausbau der Fotovoltaik auf Gebäuden der öffentlichen Hand und durch den Thurgauer Energiepreis, der umweltfreundliche Gemeinden auszeichnet.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Der Thundorfer Windpark ist Teil der Pläne

Heute kann der Thurgau rund 15 Prozent seines Stromverbrauchs, etwa 260 Gigawattstunden, aus eigenen Quellen decken. Bis 2030 sollen es 495 Gigawattstunden sein. Für den Ausbau setzt Walter Schönholzer auch auf die Windenergie: «Der in Thundorf geplante Windpark wird dereinst 18’000 Haushalte mit Strom versorgen.»

Die grössten Solaranlagen im Kanton sind dagegen schon fast eine kleine Nummer: Die Fotovoltaikflächen auf dem Dach des Lidl-Verteilzentrums in Weinfelden, auf den Hallen des Transportunternehmens Rieser + Vetter in Frauenfeld und auf den Holzlagern der Firma Banderet in Arbon bringen zusammen Strom für gut 3000 Haushalte – ein Sechstel dessen, was der Windpark auf dem Wellenberg leisten könnte.

Die Solaranlage auf dem Dach der Textilfirma Tisca in Bühler ist eine der grössten im Kanton Appenzell Ausserrhoden und erst seit ein paar Wochen in Betrieb. Bild: SAK

Es ist ein ambitioniertes Ziel, das der Kanton Appenzell Ausserrhoden verfolgt. Er hält im Energiegesetz fest, bis 2035 mindestens 40 Prozent seines Stromverbrauchs aus erneuerbaren Quellen decken zu wollen. Im Jahr 2021 waren es knapp 12 Prozent, 2015 noch etwas mehr als 7. Steigert sich der Kanton wie bisher, landet er 2035 nicht bei den gewünschten 40, sondern eher bei etwas über 20 Prozent Selbstversorgungsgrad.

Christian Bernhardsgrütter weiss das. Der Leiter der kantonalen Abteilung Energie sagt:

«Die Ausbaugeschwindigkeit der neuen erneuerbaren Energien muss um den Faktor drei bis vier erhöht werden.»

Der Kanton setzt dabei in erster Linie auf die Fotovoltaik, denn: «Die Stromgestehungskosten sind tief und sie weist im Gegensatz zu anderen erneuerbaren Energien ein geringes Konfliktpotenzial auf.» Bei Windenergie, Wasserkraft und Strom aus Biomasse sei ein Ausbau schwieriger, trotzdem brauche es all diese erneuerbaren Energiequellen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

100'000 Franken für eine neue Solaranlage

Gelingen soll der Ausbau mit einer neuen Massnahme, die seit Anfang Jahr in Kraft ist: Der Kanton verdoppelt die Förderbeiträge des Bundes und unterstützt neue und die Erweiterung bestehender Anlagen mit bis zu 100'000 Franken.

Christian Bernhardsgrütter, Abteilungsleiter Energie Appenzell Ausserrhoden. Bild: PD

Dabei dürfe der Fokus aber nicht nur auf der Jahresproduktionsmenge liegen, schreibt Bernhardsgrütter. «Entscheidend ist die Versorgungssicherheit in den Wintermonaten.» Dazu könnten Fassaden-Fotovoltaikanlagen einen Beitrag leisten. «Für Gebäudebesitzerinnen und -besitzer fällt trotz geringerem Jahresertrag gegenüber einer optimalen Dachausrichtung der Eigenverbrauchsanteil tendenziell höher aus, was sich positiv auf die Wirtschaftlichkeit auswirkt», schreibt Bernhardsgrütter.

Die grösste Fotovoltaikanlage Innerrhodens ist das Solarfaltdach über dem Kronberg-Parkplatz. Bild: PD

Im Jahr 2021 hat Innerrhoden knapp 7,7 Gigawattstunden Fotovoltaikstrom produziert – fast 40 Prozent mehr als noch 2016. Damit kann der Kleinkanton etwas mehr als 7 Prozent seines Strombedarfs decken, wobei er fast 9 Prozent seines Solarpotenzials nutzt – Letzterer ist Ostschweizer Spitzenwert.

Klare Ziele zum Ausbau der erneuerbaren Energien nennt der Kanton nicht. Nimmt man allerdings die Energiestrategie des Bundes als Massstab – und das macht der Kanton in einem Bericht von 2014/15 –, müsste Innerrhoden seine Stromproduktion bis 2035 von heute etwas mehr als 15 Gigawattstunden auf über 100 steigern. Wie soll das gelingen? Baudirektor Ruedi Ulmann schreibt auf Anfrage lediglich: «Zurzeit ist das Bau- und Umweltdepartement daran, eine Klimastrategie auszuarbeiten.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Sonne und Wind statt Wasser

Das Potenzial bei der Wasserkraft sei weitgehend ausgereizt, denn: «Die Umweltbeeinflussung ist oftmals überdurchschnittlich hoch.» Innerrhoden werde deshalb «voraussichtlich» auf Fotovoltaikanlagen und Windenergie setzen, um die Produktion von erneuerbarem Strom zu erhöhen.

Ruedi Ulmann, Baudirektor des Kantons Appenzell Innerrhoden. Bild: Selina Schmid

Zumindest die Sonne böte reichlich Potenzial: Zahlen des Bundesamtes für Energie (BFE) zeigen, dass Innerrhoden auf allen geeigneten Dachflächen 127 – statt der aktuellen 7,7 – Gigawattstunden Sonnenstrom produzieren könnte. Ulmann schreibt:

«Fotovoltaik hat einen hohen Stellenwert. FV-Anlagen an Bauwerken sind für unser Landschaftsbild verträglich.»

Es müsse jede Fläche genutzt werden, und: «Gemäss Energiegesetz des Kantons muss bei jedem Neubau ein Teil der benötigten Elektrizität auf der Parzelle der Neubauten selber produziert werden.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen