Grüne statt weisse Weihnachten im Obertoggenburg

Skitourismus Grüne statt weisse Weihnachten: Das Obertoggenburg wartet auf den grossen Schnee Im Obertoggenburg beleben der Tagestourismus und die Besitzerinnen und Besitzer von Zweitwohnungen für gewöhnlich die Dörfer und Skipisten – doch nicht an diesem Weihnachtswochenende. Ein Besuch in einer grünen Kulisse, die sich längst hätte in strahlendem Weiss präsentieren sollen. Christiana Sutter 26.12.2022

Alt St.Johann: Die Skilehrerinnen und -lehrer auf dem «Blätz »Schnee der Skischulwiese. Bild: Christiana Sutter

Tagen weihnachtliche Musik. Die bekannten Songs vermitteln in den Texten den Traum von weissen Weihnachten. Diese sind dieses Jahr tatsächlich nur ein Traum geblieben. Denn der Regen und die hohen Temperaturen verändern das weisse Wintermärchen, auch im Obertoggenburg. Wobei in Alt St. Johann die rot bekleideten Skilehrerinnen und -lehrer auf der Skischulwiese im Dorf dennoch den «Blätz» technischen Schnee herrichten.

Alex Singenberger, Marketing und Verkauf Toggenburg Bergbahnen AG Bild: Christiana Sutter

Denn Unterricht für die Kleinsten ist in der Skischule Chäserrugg möglich. «Wir unterrichten bereits seit zehn Tagen. In der Weihnachtswoche waren es rund 70 einheimische Kinder. In der Altjahrswoche starten dann die Kurse mit auswärtigen Gästen», sagt Alex Singenberger, Verantwortlicher für Marketing und Verkauf der Bergbahnen Toggenburg AG. Die Gäste haben gebucht und die Skilehrerinnen und Skilehrer sind bestrebt, dass sie auch zum Skifahren kommen. «Natürlich hätten wir gerne viel Schnee und blauen Himmel, aber wir sind trotzdem motiviert», sagt Singenberger. Auch die Piste am Ruestel und die Verbindungspiste zur Sellamatt ist für den Skibetrieb hergerichtet.

Unterwasser, im Hintergrund die Skipiste ins Dorf Alt St.Johann. Bild: Christiana Sutter

Kein Ansturm auf die Skiausrüstung

In Wildhaus ist die Situation anders. «Bis auf weiteres findet kein Skiunterricht statt», sagt Jasmin Schmid von der Skischule Wildhaus. An Heiligabend waren die Bergbahnen Wildhaus geschlossen, für Sonntag konnten einige Pisten wieder hergerichtet werden. Etwas entfernt von der Skischulwiese liegt das Sportgeschäft Sutter-Sport. Der Laden befindet sich direkt an der Langlaufloipe und nahe der Talstation der Sellamattbahn in Alt St. Johann.

Stefan Sutter, Sutter-Sport Alt St.Johann Bild: Christiana Sutter

Im Inneren riecht es nach Skiwachs. «Die Kunden bringen die Ski zum Service, damit sie dann parat sind, wenn wieder Naturschnee liegt», sagt der 61-jährige Stefan Sutter. Zusammen mit einem Mitarbeiter ist er beim Znüni, der in diesen Tagen etwas ausgedehnter ausfällt, da der Ansturm für die Vermietung von Skiausrüstung ausbleibt. Sutter wirkt trotz der misslichen Wetterlage entspannt. Denn es ist nicht das erste Mal, dass an Weihnachten Tauwetter herrscht, «das gab’s immer mal wieder». Stefan Sutter rechnet nicht damit, dass es 2022 nochmals haufenweise Schnee geben wird. «Wenn es Anfang Januar schneit, entspannt sich die Situation wieder», ist der Sporthändler überzeugt.

Jay und Lorenz Altenbach aus Dornach, Solothurn Bild: Christiana Sutter

«Wenn wir kommen, sind wir im Weihnachtsmodus»

Oberhalb von Unterwasser, auf der Sonnenseite, liegt das Ferienhaus der Familie Altenbach. Das Haus liegt auf rund 1000 Metern Höhe, darum herum ist es grün. Jay und Lorenz Altenbach aus Dornach sind bereits seit Anfang der Weihnachtswoche in ihrem Ferienhaus. «Wenn wir zu dieser Jahreszeit ins Haus kommen, sind wir im Weihnachtsmodus», sagt Jay Altenbach. Seit 35 Jahren reisen sie regelmässig ins Obertoggenburg.

«Wir haben schon öfter grüne Weihnachten erlebt, der Schnee ist nicht ausschlaggebend für die Weihnachtsstimmung.»

Jay und Lorenz Altenbach geniessen den Abstand zum Arbeitsalltag. «Hier oben sind wir spontan. Wir dürfen und müssen nichts», sagt sie. Lorenz Altenbach kann hier oben abschalten, «lesen, für die Familie kochen und im Haus werkeln». Das Paar freut sich auf Weihnachten, das Fest mit der Familie. Die beiden Töchter kommen mit Partner, Hund und dem 13 Monate alten Enkel zu Besuch.

Technisch beschneite Schneehaufen in Alt St.Johann. Bild: Christiana Sutter

«Wenn es nicht gerade stürmt, gehen wir auch bei Regen spazieren.» Sein Blick schweift bei diesen Worten aus dem Fenster, er schmunzelt. Denn an diesem Morgen geniessen die beiden lieber ihr Ferienhaus und freuen sich auf das Familienfest an Heiligabend.

«Den Schnee vermissen wir, aber es belastet nicht»

Monika und Friedrich Toggenburg aus Buchs, St.Gallen Bild: Christiana Sutter

Es ist Samstag, 24. Dezember. Oben auf der Passhöhe sind Gäste und Einheimische unterwegs für die letzten Lebensmitteleinkäufe. Ansonsten ist es ruhig und menschenleer auf den Strassen in Wildhaus, Unterwasser und Alt St. Johann. Winter vermitteln einzig die flatternden Fahnen mit Motiven der kalten Jahreszeit am Strassenrand. Die Hände vollbepackt bringen Monika und Friedrich Toggenburg aus Buchs die Einkäufe zum Auto. Die Familie hat seit mehreren Jahren eine Ferienwohnung in Wildhaus. «Wir sind sehr häufig hier oben, hauptsächlich an den Wochenenden», sagt Friedrich Toggenburg. «Den Schnee vermissen wir, aber es belastet uns nicht», ergänzt seine Frau. Die Toggenburgers lieben den Wintersport, sie fahren Ski, gehen Schneeschuhwandern und verbringen Zeit in der verschneiten Natur. Auch jetzt, bei dem regnerischen Wetter, nehmen sie sich vor, spazieren zu gehen – «unsere Kinder womöglich nicht», sagt Monika Toggenburger schmunzelnd. «Das Wichtigste während dieser Tage ist es, dass wir abschalten können. Das gelingt uns hier oben perfekt, auch ohne Schnee.»

Elisabeth Boser, Toggenburg Tourismus Bild: Christiana Sutter

Im Büro von Toggenburg Tourismus in Wildhaus steht Elisabeth Boser am Tresen. Sie ist Mitarbeiterin des Gästeservices und hält an diesem verregneten Tag die Stellung. «Wir haben für die Feiertage Alternativangebote zusammengestellt», sagt sie und weist auf einen Flyer hin. Es sind kulinarische Erlebnisse, Besuche in Museen oder Ausstellungen, aber auch Angebote in der Natur. Denn wandern oder mit den Bergbahnen fahren kann man zu jeder Jahreszeit im Obertoggenburg.

Kein Regen mehr: Ab auf die Skipiste

Daniel Martin aus Bachenbülach, Zürich Bild: Christiana Sutter

Am Morgen des 25. Dezembers werden Einheimische und Gäste mit blauem Himmel überrascht. Der Regen hat aufgehört. Das ist für einige Skifahrerinnen und -fahrer Anlass genug, auf die Piste zu gehen. Auch Daniel Martin aus Bachenbülach fährt Ski am Ruestel. Für eine kurze Pause hat er seine Bretter vor dem Zinggenpub auf der Sellamatt parkiert. «Meine Frau und die Kinder sind zu Hause geblieben.» Die Martins haben ein Ferienhaus in Wildhaus. «Es ist schon schade, dass wir keine romantische Winterweihnacht feiern können», sagt der begeisterte Skifahrer. «Ein Christbaum in der Stube, viel Weiss um das Haus, die Kinder, die im Schnee spielen können – schade.» Daniel Martin ist guten Mutes für die kommende Neujahrswoche. «Wir werden trotzdem so oft wie möglich auf die Piste gehen.»

