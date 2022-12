Der Schnee schmilzt den Ostschweizer Skigebieten weg

Skisaison Unzuverlässige Frau Holle: In St.Galler Skigebieten bleiben viele Pisten über Weihnachten zu Ausgerechnet vor dem grossen Festtagsansturm schmilzt der Schnee weg. Für die St.Galler Skigebiete kommt das äusserst ungelegen. Nur in den Flumserbergen sind einige Pisten befahrbar. Malena Widmer Jetzt kommentieren 24.12.2022, 05.00 Uhr

Das Wetter ist zu warm: Die Pisten schmelzen den Ostschweizer Skigebieten weg. Bild: Michel Canonica

War vor einer Woche alles noch weiss, tropft und plätschert es inzwischen nur noch. Pünktlich auf die Feiertage hat sich der Schnee im Flachland grösstenteils verabschiedet. Und auch in den Bergen scheint der Winter eine Pause einzulegen, und es regnet zwischenzeitlich auf über 2000 Metern. Vermiest das den Ostschweizer Skigebieten das Geschäft über die Feiertage?

Pizol

«Hohe Temperaturen im Winter sind natürlich nicht optimal, doch auf jede Kaltfront folgt wieder eine Wärmeperiode», klingt es unbeeindruckt von Klaus Nussbaumer, CEO der Pizolbahnen. Wo am Donnerstag vor Weihnachten noch immerhin sieben der zwölf Anlagen in Betrieb und vier Pisten befahrbar waren, mussten für Freitag und Samstag die Anlagen sowie sämtliche Pisten geschlossen werden. Denn zu den warmen Temperaturen kommt noch das stürmische Wetter. Sollte aber demnächst wieder Neuschnee kommen, erwartet Nussbaumer trotzdem eine gute Saison.

Die Beschneiungsanlage sei am Pizol schon im November und Dezember in Betrieb gewesen. «Sie ist Grundlage für unser Wintergeschäft», sagt Nussbaumer. Damit aber weiter beschneit werden kann, sind tiefere Temperaturen notwendig.

Flumserberg

In den Flumserbergen ist man trotz des warmen Wetters guten Mutes. «Die instabile Wetterlage wird sich erfahrungsgemäss in den nächsten Tagen wieder normalisieren», sagt Katja Wildhaber von der Bergbahnen Flumserberg AG. Momentan sind im Skigebiet neun der 17 Anlagen in Betrieb. Bei der Pistenauswahl sind die Schneesportlerinnen und Schneesportler aber eingeschränkt. Am Freitag vor Weihnachten waren bloss 20 der insgesamt 65 Pistenkilometer befahrbar.

Weihnachtstauwetter Dass aus weiss kurz vor dem Ziel wieder grün wird, ist nicht ungewöhnlich – es ist sogar die Regel. Weisse Weihnachten waren vor allem im Flachland gemäss Meteo Schweiz zuletzt selten. Weihnachtstauwetter heisst das Phänomen, das den Schnee in zuverlässiger Regelmässigkeit kurz vor den Festtagen wegputzt. Ursache ist milde Atlantikluft, die aus Westen oder Südwesten nach Mitteleuropa strömt. Diese Wetterlage tritt in rund sieben von zehn Jahren auf. (rus)

Wildhaus

In Wildhaus mussten am Freitagmorgen alle Pisten geschlossen werden. «Die Temperaturen an sich wären nicht so schlimm, der Regen ist das Problem», sagt Urs Gantenbein, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Bergbahnen Wildhaus AG. Jetzt gilt es deshalb, den Regen abzuwarten und zu hoffen, dass dieser nicht zu viel des Kunstschnees zerstört. Sollte das Wetter über die Festtage dann wieder skifreundlicher sein, hofft Gantenbein, einen Teil der Pisten wieder freigeben zu können.

Chäserrugg

Im Skigebiet Chäserrugg waren bis vor kurzem vier Pisten geöffnet. Das sei das Basisangebot, sagt Alex Singenberger, Medienverantwortlicher der Toggenburger Bergbahnen. Diese wenigen offenen Pisten mussten am Freitag jedoch geschlossen werden. Sollten es die Wetterbedingungen zulassen, würden sie aber sobald wie möglich wieder freigegeben und laufend erweitert werden. Ansonsten sei ein Gipfelbesuch auch ohne Skifahren möglich, betont Singenberger.

