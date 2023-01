Sirnach: Autofahrer bei Unfall eingeklemmt und vor Ort verstorben

Sirnach Tödlicher Unfall: Mann kracht mit Auto in Mauer, wird eingeklemmt und verstirbt vor Ort – Identität des Opfers unklar Montagnacht kam ein Autofahrer in Sirnach von der Strasse ab und prallte mit dem Fahrzeug in die Mauer einer Unterführung. Der Mann wurde im Auto eingeklemmt und verstarb vor Ort. 31.01.2023, 09.34 Uhr

Der Autofahrer konnte nur noch tot aus dem Fahrzeug geborgen werden. Bild: Kantonspolizei Thurgau

Der Autofahrer war am Montag kurz nach 22 Uhr auf der Fischingerstrasse in Richtung Zentrum unterwegs. Am Ortseingang von Sirnach kam das Auto laut einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Thurgau rechts von der Strasse ab und prallte frontal in die Mauer der Bahnunterführung.