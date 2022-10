Kantonspolizei St.Gallen: Starke Zunahme an Kündigungen

Sicherheitspolitik Innert sieben Monaten kündigen so viele wie sonst in einem Jahr: Was ist bei der Kantonspolizei St.Gallen los? 2020 haben 13, 2021 sieben und bis August dieses Jahres 20 St.Galler Kantonspolizistinnen und -polizisten ihren Job an den Nagel gehängt. Häufigster Kündigungsgrund: die berufliche Neuorientierung ausserhalb der Polizei. Die Polizeiführung sucht Erklärungen, die Politik ist alarmiert. David Grob Jetzt kommentieren 05.10.2022, 19.54 Uhr

Zwei Beamte der Kantonspolizei St.Gallen auf Patrouille in Rheineck. Symbolbild: Gian Ehrenzeller / Keystone

(10. November 2021)

Es ist ein frappanter Anstieg: Im laufenden Jahr haben bereits 20 Mitarbeitende der Kantonspolizei gekündigt. Das entspricht der Verdoppelung der Kündigungen, die normalerweise innerhalb eines Jahres üblich sind – nach sieben Monaten. Dies ist der Antwort der St.Galler Regierung auf eine Einfache Anfrage aus dem St.Galler Kantonsrat zu entnehmen.

Anlass des Vorstosses, den SVP-Kantonsrat Sandro Wasserfallen Anfang August eingereicht hat, sind die temporären Schliessungen verschiedener Polizeiposten im Kanton St.Gallen während der Sommermonate. Die Kantonspolizei St.Gallen verkündete Mitte Juli Knall auf Fall, die Stationen Goldach, Wittenbach, Bad Ragaz und Walenstadt bis zum 23. Oktober ganz zu schliessen. Gleichzeitig wurde das Personal auf den Posten in Schänis, Uznach, Flums, Gams und Flawil reduziert.

Der Grund für die Schliessungen: Ausserordentliche Grossanlässe wie das WEF in Davos, die Ukraine-Konferenz in Lugano, die IWF-Konferenz in Bad Ragaz, um nur einige zu nennen, haben zu einer starken Zunahme an ausserordentlichen Einsätzen geführt. Hinzu kamen Sportanlässe, die Bewältigung der Migrationsströme an der Landesgrenze im Rheintal. Überstunden haben sich angehäuft, Ferien konnten nicht bezogen werden. Eindrückliche Zahlen liefert die Regierungsantwort:

«Bei rund 750 Polizistinnen und Polizisten bedeutet dies, dass im Jahr 2022 jede und jeder im Durchschnitt rund eine Arbeitswoche zusätzlich zu den ordentlichen Dienstzeiten gearbeitet haben wird.»

Kurz: Viele Polizistinnen und Polizisten liefen am Limit. Und laufen nun davon.

Angestaute Kündigungen während Corona – und jetzt der Dammbruch

Bruno Zanga, Polizeikommandant und damit höchster Polizist im Kanton St.Gallen, sitzt in einem Besprechungsraum des Polizeikommandos am Klosterplatz in St.Gallen und erläutert die Gründe für die Kündigungswelle. Und sagt, was mögliche politische Konsequenzen sein könnten.

Während der Pandemie hätten viele Arbeitnehmende Sicherheit gesucht, Jobwechsel habe man hinausgezögert. Jetzt, mit dem voraussichtlichen Ende der Pandemie, dem Ukraine-Krieg, der Energiekrise und der Teuerung, sei die Unsicherheit gestiegen.

«Wir hatten während der Pandemie nur wenig Kündigungen. Jetzt ist es zu einem Dammbruch gekommen.»

Und die Abgänge verursachen Probleme: Derzeit sind 10 bis 15 Stellen bei der Kantonspolizei St.Gallen offen. «Die Aufgaben werden auf wenige Schultern verteilt – und der Druck steigt.» Ein Teufelskreis? «Ich glaube, wir befinden uns noch nicht darin, doch die Situation ist alarmierend.» Weitere temporäre Schliessungen im nächsten Jahr kann Zanga als letzte Massnahme deshalb von vornherein nicht ausschliessen.

Bruno Zanga, Kommandant der St.Galler Kantonspolizei, während einer Medienkonferenz. Bild: Urs Bucher

(21. Mai 2021)

Die Unzufriedenheit ist auch in anderen Polizeikorps gross

Das Phänomen beschränkt sich nicht auf den Kanton St.Gallen. In vielen Polizeikorps habe die Unzufriedenheit aufgrund der Belastung zugenommen, heisst es seitens Kantonspolizei. Die Krux: Anders als in vielen Branchen sind Wechsel aus ähnlichen Berufen kaum möglich. Wer Polizistin werden will, ist zwangsläufig Quereinsteigerin und muss die Polizeischule durchlaufen. 35 Abgänger und Abgängerinnen sind vergangenen Freitag ins Korps aufgenommen worden. Doch die Lücke können auch sie nicht schliessen. Seit Anfang Jahr erfasst die Kantonspolizei in einer Statistik die Kündigungsgründe. Am häufigsten genannt: «eine berufliche Neuorientierung ausserhalb der Polizei». Ein Wechsel in ein anderes Polizeikorps ist hingegen selten.

Kurz: Polizisten wollen keine Polizisten mehr sein.

Zanga vermutet hinter solchen Kündigungen die starke Belastung: die 24-Stunden-Gesellschaft, mehr gesellschaftliche Probleme, zunehmende häusliche Gewalt und Streitereien. Doch die Anzahl erfasster Straftaten pro Jahr pendelt gemäss Kriminalstatistik in den vergangenen Jahren bei 25'000 Delikten. Nimmt die Belastung also gar nicht zu? Jammert die Kantonspolizei? Zanga sagt, viele Einsätze der Kantonspolizei fänden keinen Eingang in die Kriminalstatistik. Ein Beispiel: ein nächtlicher Polizeieinsatz, die Frau schreiend, der Mann betrunken, die Kinder weinend. Ein Streit, aber keine häusliche Gewalt. Und damit kein Offizialdelikt: Gibt es keine Anzeige, gibt es keine Straftat.

«Und gerade solche Einsätze haben zugenommen. Dies der Politik zu vermitteln, ist schwierig.»

Womit wir bei den politischen Konsequenzen wären. «Letzten Endes kann wohl nur die Politik helfen», sagt Zanga, «solange wir unsere Hausaufgaben gemacht haben.» Die da wären: den Betrieb zu optimieren, wo es nur gehe. Die Kantonspolizei hole aus den personellen Ressourcen das Maximum heraus, meint Zanga. «Wir müssen der Politik aufzeigen, was wir gemacht haben. Und was in Zukunft auf uns zukommt.»

Die Politik ist alarmiert

Die Politik. Damit ist auch Sandro Wasserfallen angesprochen, jener SVP-Kantonsrat aus Goldach, der die Einfache Anfrage an die Regierung Anfang August eingereicht hat. «Die Kündigungswelle ist sehr erschreckend», sagt Wasserfallen am Telefon. Er habe mit verschiedenen Polizisten gesprochen und die Rückmeldungen seien immer die gleichen: Die Polizisten würden Veränderungen im öffentlichen Raum feststellen – fehlender Respekt, freche Kommentare. Hinzu kommen laut Wasserfallen: Unzufriedenheit mit dem Lohn, eine Zunahme des administrativen Aufwandes.

SVP-Kantonsrat Sandro Wasserfallen an der Septembersession im St.Galler Kantonsparlament. Bild: Benjamin Manser

(21. September 2022)

Die Sicherheit sei gewährleistet, hiess es von Seiten Regierung und Polizei nach der temporären Schliessung im Juli 2022. «Dahinter setze ich ein grosses Fragezeichen», sagt Wasserfallen. Mit Ausrufezeichen. Denn der Kantonsrat ist nur halbwegs zufrieden mit der Antwort der Regierung.

«Es ist weder ein klares Bekenntnis zu den Polizeiposten, noch ist die politische Konsequenz klar.»

Und so befürchtet der Kantonsrat auch, die temporären Schliessungen könnten mittelfristig zu definitiven werden. «Mit der Rechtfertigung, im Sommer 2022 habe es ja funktioniert.»

Was für politische Konsequenzen zieht Wasserfallen nun aus den Kündigungen? Für den SVP-Politiker eine schwierige Frage, die sich auf die folgende Essenz herunterbrechen lässt: schlanke Staatsfinanzen oder mehr Sicherheit?

Antworten erhofft sich Wasserfallen vom Bericht «Innere Sicherheit», an dem der Kanton St.Gallen im Auftrag des Parlamentes derzeit arbeitet. Zuletzt hat der Kanton 2014 einen Bericht zur sicherheitsstrategischen Lage im Kanton veröffentlicht. Im Sommer 2023 soll der aktuelle Bericht vorliegen. Bis dahin sei der politische Handlungsspielraum beschränkt, sagt Wasserfallen. Klar ist für ihn aber: Sollte es in absehbarer Zeit zu neuerlichen temporären Schliessungen kommen, würde er aktiv.

