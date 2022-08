Sicherheitsabbau «Gar keine Freude»: Schliessung der Polizeiposten sorgt für Widerstand in Politik und Bevölkerung Seit Mitte Juli sind mehrere Polizeiposten im Kanton St.Gallen temporär geschlossen oder in reduziertem Betrieb. Einige Gemeinden befürchten nun dauerhafte Schliessungen. SVP-Kantonsrat Sandro Wasserfallen verlangt derweil in einem Vorstoss nach Antworten von der Regierung. Renato Schatz Jetzt kommentieren 08.08.2022, 20.33 Uhr

Der geschlossene Polizeiposten in Goldach. Bild: Benjamin Manser

Seit dem 18. Juli werden die Polizeiposten in Schänis, Flums, Gams, Uznach und Flawil nur noch mit reduziertem Personal geführt. Jene in Goldach, Wittenbach, Oberriet, Bad Ragaz und Walenstadt wurden gar temporär geschlossen. Der Grund für die Massnahmen: Personalengpässe.

Dies, weil Überstunden abgebaut werden müssen. Und diese häuften sich zuletzt, etwa wegen der Ukraine-Konferenz in Lugano oder dem Weltwirtschaftsforum in Davos, wie die Kantonspolizei St.Gallen im damaligen Communiqué schrieb. Auch hätte die «Zunahme von zeitintensiven Einsätzen im zwischenmenschlichen Bereich», also private oder öffentliche Streitereien, für Überstunden gesorgt.

Angst vor nachhaltigen Schliessungen

Nun regt sich Widerstand seitens der Politik. SVP-Kantonsrat Sandro Wasserfallen reichte am vergangenen Freitag eine Einfache Anfrage ein. Er will von der Regierung unter anderem wissen, wie sie künftig Personalengpässe bei der Polizei sowie temporäre Schliessungen der Posten verhindern will. Ausserdem fragt Wasserfallen, warum trotz Ausbau des Polizeikorps die aktuellen Massnahmen ergriffen werden mussten.

Der St.Galler SVP-Kantonsrat Sandro Wasserfallen. Bild: Benjamin Manser

Am Telefon erläutert Wasserfallen: «Die Bevölkerung hat wenig davon, wenn die Polizei bei der Ukraine-Konferenz in Lugano im Einsatz ist. Es ist vor allem dann fragwürdig, wenn sie danach nicht mehr in den St.Galler Gemeinden präsent ist.» Er befürchtet, dass aus den temporären plötzlich nachhaltige Schliessungen werden, «dass es dann heisst: Es funktioniert ja auch mit weniger Personal».

Pierluigi Chiodini ist Gemeinderatsschreiber in Bad Ragaz, das derzeit ohne Polizeiposten auskommen muss. Mittlerweile hält er eine definitive Schliessung für möglich. Er sagt: «Wenn man so überrascht wird wie wir, dann weiss ich auch nicht, was noch passieren wird.» Mit «überrascht» meint Chiodini:

«Am 14. Juli, vier Tage vor der Schliessung, sind wir überfallmässig über diese Massnahme in Kenntnis gesetzt worden.»

Die Gemeinde hat sich anschliessend beschwert, auch beim zuständigen Regierungsrat Fredy Fässler. In Bad Ragaz stört man sich aber nicht nur über das Vorgehen, sondern auch über die Massnahme selber. Chiodini: «Aus der Bevölkerung gibt es Voten von Leuten, die mit der Schliessung nicht einverstanden sind.» Überdies sei bei manchen Menschen die Hemmschwelle nun höher, die Polizei zu rufen. Was sagen andere Gemeinden?

Kritik und Verständnis

«Aus Sicht der Bevölkerung und des Gemeinderates ist die temporäre Schliessung des Postens ein Verlust», lässt Walenstadt mitteilen. Es sei «nicht wegzudiskutieren», dass die Beamten schneller vor Ort seien, wenn sie von einem lokalen Posten ausrücken könnten. Aus Oberriet heisst es, man habe «gar keine Freude» an der temporären Schliessung. Verständnis für die Polizistinnen und Polizisten bringen alle mit. Wittenbachs Gemeindepräsident Oliver Gröble auch für die Massnahme, er sagt aber:

«Dieses Verständnis hört auf, wenn die Schliessung dauerhaft sein sollte.»

Bloss: Die Möglichkeiten der Politik sind begrenzt. Wasserfallen sagt: «Die Regierung kann der Polizei bei der Einsatzplanung nicht reinreden. Aber wir können Druck machen.» Das geschieht nun. Der Vorstoss dürfte bis zur Septembersession des Kantonsrates beantwortet werden.

Stand jetzt soll bei den betroffenen Polizeiposten ab dem 24. Oktober wieder Normalbetrieb herrschen.

