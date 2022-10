Kündigungen bei der Polizei: Die Situation in der Ostschweiz

Sicherheit Von 3 auf 15: Auch die Stadtpolizei St.Gallen verzeichnet mehr Kündigungen – wie sieht es in den anderen Ostschweizer Korps aus? Immer mehr St.Galler Kantonspolizisten und -polizistinnen laufen am Limit – und nun davon. Eine Umfrage zeigt: Auch bei der Kantonspolizei Thurgau und der Stadtpolizei St.Gallen nehmen die Abgänge zu. David Grob 1 Kommentar 07.10.2022, 19.00 Uhr

Fordert die Stadtpolizei zunehmend: Die Präsenz in der St.Galler Innenstadt an Wochenenden. Bild: Raphael Rohner

(9. Oktober 2021)

Die Kantonspolizei St.Gallen verzeichnet in diesem Jahr einen deutlichen Anstieg an Kündigungen: Bis August haben bereits doppelt so viele Polizistinnen und Polizisten den Job gewechselt wie normalerweise innert eines Jahres. Wie sieht es in anderen Polizeikorps der Ostschweiz aus?

Die kurze Antwort: Auch die Kantonspolizei Thurgau und die Stadtpolizei St.Gallen verzeichnen mehr Abgänge.

Die Anzahl Kündigungen nimmt auch bei der Kantonspolizei Thurgau Jahr für Jahr zu. Hängten in den Jahr 2017 bis 2019 noch rund neun Polizistinnen oder Polizisten jährlich ihren Job an den Nagel, so steigt die Zahl seit 2020 an. 2021 haben 24 Mitarbeitende der Kantonspolizei gekündigt. Im laufenden Jahr waren es bis 1. Oktober deren 22. Geht die Entwicklung so weiter, sind es Ende Jahr 29.

Der Unterschied zur Kantonspolizei St.Gallen: Der Anstieg ist weniger abrupt. Und es sind mehr Kündigungen – bei kleinerem Korps. Die Kantonspolizei St.Gallen zählt knapp 750 Vollzeitstellen, bei der Kantonspolizei Thurgau sind es knapp 400. Das Korps der Kapo Thurgau wird aber derzeit aufgestockt. 475 Polizistinnen und Polizisten sollen es schlussendlich sein. So sind im Jahr 2022 45 neue Mitarbeitende zur Kantonspolizei Thurgau gestossen, schreibt die Medienstelle auf Anfrage. Das Korps der Kapo SG wurde zuletzt 2015 um rund hundert Stellen ausgebaut.

Eine Polizistin der Kantonspolizei Thurgau bei einer Fahrzeugkontrolle. Bild: Christian Merz, Keystone

Auch die St.Galler Stadtpolizei hat 2022 einen Anstieg von Kündigungen zu verzeichnen. Und ähnlich wie bei der Kantonspolizei St.Gallen ist der Anstieg in diesem Jahr frappant. Waren es 2021 noch drei eingegangene Kündigungen, so sind es in diesem Jahr bis 7. Oktober bereits deren 15.

Doch es gibt einen entscheidenden Unterschied zur Situation bei der Kantonspolizei St.Gallen. Während sich die Mehrheit der scheidenden Kantonspolizisten beruflich neuorientiert – sprich keine Polizistinnen mehr sein wollen –, bleiben ehemalige Stadtpolizisten dem Beruf erhalten. «Zehn wechselten zu einem anderen Korps, fünf arbeiten zukünftig nicht mehr bei der Polizei», schreibt die Stadtpolizei.

Zwei Stadtpolizistinnen im St.Galler Klosterviertel. Bild: Raphael Rohner (26. Januar 2021)

Anders sieht es im Appenzellerland aus. Die Anzahl Kündigungen liegt bei beiden Kapos der Halbkantone im jährlichen Schnitt. «Wir haben eine gute Situation», sagt etwa Christian Schmid, Kommandant der Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden. Was läuft im Appenzellerland anders als in anderen Kantonen? Schmid sieht einen Vorteil in der Kleinheit des ländlichen Kantons. Probleme wie in urbaneren Räumen bestünden so deutlich weniger. Schmid schiebt ein Aber nach:

«Auch Innerrhoden ist kein Schlaraffenland für Polizistinnen oder Polizisten.»

Es sind Verkehrs- und Bergunfälle, aber auch Kriminaldelikte, welche die Kapo AI stark beschäftigen.

Eine Polizistin der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden im Einsatz. Symbolbild: Gian Ehrenzeller, Keystone

Es kommt nicht auf die Korpsgrösse an Bei Vergleichen zwischen Polizeikorps ist es ähnlich wie bei Corona: Nicht die reinen Fallzahlen sind aussagekräftig, sondern die Inzidenz. Die Fallzahlen, das sind bei der Polizei die Korpsgrössen, die Inzidenz, die Bevölkerungsgrösse pro Polizist oder Polizistin. Im Kanton Appenzell Innerrhoden entfallen auf einen Polizisten/eine Polizistin 549 Personen. In Appenzell Ausserrhoden sind es mit 609 Personen pro Polizist/Polizistin etwas mehr. Im Kanton Thurgau sind es 714 Personen pro Polizist/Polizistin. Für den Kanton St.Gallen wird die Rechnung etwas komplizierter. Denn das Gebiet der Stadt St.Gallen wird sowohl von der Stadtpolizei als auch von der Kantonspolizei abgedeckt. Gemäss St.Galler Kantonsregierung entfallen ausserhalb des Stadtgebiets auf einen Polizisten/eine Polizistin 632 Personen. In der Stadt St.Gallen sind es 328 Personen pro Polizist/Polizistin. (dar)

Die Belastung nimmt in allen Korps zu

Mit wem wir auch sprechen, eines ist klar: Der Druck steigt auf alle Polizeikorps. In den letzten beiden Jahren habe sich die bereits hohe Belastung erhöht, schreibt die Kantonspolizei Thurgau auf Anfrage.

«Damit hat auch die Unzufriedenheit und Ungeduld von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nochmals zugenommen.»

Ein Sprecher der Stadtpolizei St.Gallen nennt die Präsenz in der Innenstadt an Wochenenden und zunehmend polizeilich auffällige Personen als grosse Herausforderungen. Hinzukommen die ausserordentlichen Grossveranstaltungen 2022, welche zuletzt auch die Überzeit bei der Kapo SG ansteigen liessen. Und so schlussendlich zur temporären Schliessung verschiedener Regionalposten führte.

Obschon die Kantonspolizeien Innerrhoden und Ausserrhoden nicht von mehr Kündigungen betroffen sind, stellen auch sie Veränderungen fest. Die Anforderungen seien gestiegen, sagt ein Sprecher der Kantonspolizei Ausserrhoden. «Wenn die Personaldecke zwischenzeitlich dünn ist, kann die Belastung für einzelne gross werden. Die Situation fordert uns.» Gleichzeitig werde es schwieriger, geeignete Personen für den Beruf zu finden.

Christian Schmid, Kommandant der Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden stellt einen Anstieg ausserordentlicher Einsätze fest. Mehr Einbrüche etwa, was fürs Appenzellerland speziell sei. Oder die Bergunfälle, die im Sommer zugenommen haben. So etwa eine junge Frau, die mit ihrer Tochter tödlich verunglückt ist.

«Dies kann insbesondere für junge Väter oder Mütter im Korps psychisch belastend sein.»

Und auch für die Kantonspolizei Innerrhoden kommen ausserkantonale Grosseinsätze hinzu. Etwa bei Sportanlässen.

Der Blick in die Nachbarschaft zeigt: Die angespannte Personalsituation ist kein Ostschweizer Phänomen. So verzeichnete auch die Kantonspolizei Zürich 2021 deutlich mehr Abgänge als im Fünfjahresdurchschnitt. Und die Stadtpolizei Zürich schliesst im September und Oktober verschiedene Regionalwachen in den Kreisen der Stadt über Nacht.

Polizeiverband kritisiert das neue Lohnsystem in der Kantonspolizei St.Gallen

Thema im Korps der Kantonspolizei St.Gallen ist auch das neue Lohnsystem (NeLo) des Kantons St.Gallen. Mit dessen Einführung wurden individuelle Leistungslöhne möglich. Wie misst man die Leistung einer Polizistin? Man habe in den Standortgesprächen eine Leistungsbeurteilung eingebaut, sagt Bruno Zanga, Kommandant der Kantonspolizei St.Gallen. Dabei würden Ziele und Kompetenzen mit der Leistung der Mitarbeitenden verglichen und besprochen. «Wir verteilen im Prinzip Noten und können so vergleichen.»

Doch Leistungslöhne seien seit drei Jahren praktisch inexistent, schreibt der Verband der Kantonspolizei St.Gallen, der die Interessen der Polizeikräfte vertritt, in einer Medienmitteilung. «Innerhalb der Kantonspolizei St.Gallen wird dies als ungerechtfertigte Sparmassnahme empfunden.» Kündigungen seien auch darauf zurückzuführen. Weiter fordert der Verband eine Erhöhung des Personalbestandes, um die Polizistinnen und Polizisten zu entlasten.

