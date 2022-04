Die Kantonspolizei St.Gallen präsentiert den ersten Fokusbericht

Sicherheit «Nur 14 Prozent unserer Polizisten sind Frauen»: Die Kantonspolizei St.Gallen präsentiert erstmals einen digitalen Geschäftsbericht Hat die Kantonspolizei St.Gallen genug Personal? Wie viele der 220 Führungspersonen im Korps sind Frauen? Welche Delikte bringen die Polizei an den Anschlag? Diese Fragen beantwortet der Fokusbericht, den die Kantonspolizei St.Gallen am Donnerstag erstmals präsentiert hat. Stefan Marolf 28.04.2022, 18.00 Uhr

Von einer ausgeglichenen Geschlechterverteilung ist die St.Galler Kantonspolizei weit entfernt: Auf eine Polizistin kommen sechs Polizisten. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

«Ich muss sonst immer negative Botschaften überbringen, darum geniesse ich es heute.» Mit diesen Worten begrüsst Hanspeter Krüsi, Leiter Kommunikation der Kantonspolizei St.Gallen, am Donnerstagmorgen die Medienschaffenden im achten Stock des kantonalen Verwaltungsgebäudes an der Moosbruggstrasse. Sieben Journalistinnen und Journalisten sind der Einladung der Kantonspolizei St.Gallen gefolgt, verlockt durch eine vielsagende Einladung: Die Polizei verspricht einen digitalen Jahresbericht in einer Form, «welche in der Polizeilandschaft gesamtschweizerisch erstmalig ist».

Hanspeter Krüsi, Leiter Kommunikation der Kantonspolizei St.Gallen. Bild: PD

Die Idee eines Geschäftsberichts für die Polizei sei ihm zwar schon vor Jahren gekommen, erzählt Krüsi gleich zu Beginn. Er sei damit beim Kanton aber auf wenig Gegenliebe gestossen. Erst, als er eine digitale Variante vorgeschlagen habe, sei der Stein ins Rollen gekommen. Resultat der Initiative ist der Fokusbericht der Kantonspolizei, den Krüsi gestern gemeinsam mit dem St.Galler Justizdirektor Fredy Fässler und Kantonspolizei-Kommandant Bruno Zanga vorgestellt hat.

Ein Nachschlagwerk aus eigener Feder

«Wir sind überzeugt davon, dass die St.Galler Bürgerinnen und Bürger mehr über uns wissen wollen», sagt Krüsi. Diesem Bedürfnis wolle die Polizei nachkommen. «Wir machen heute den Anfang mit einem Vorzeigeprodukt.»

Das «Vorzeigeprodukt» ist eine Website, die Historisches, Statistiken und eine Art Geschäftsbericht kombiniert. Präsentiert werden die Inhalte nicht nur in Textform, sondern auch mit Videos und Podcastbeiträgen. Krüsi sagt:

«Kein anderes Polizeikorps in der Schweiz hat ein ähnliches Produkt. Das macht uns besonders stolz.»

Den Aufwand für den Fokusbericht in Stunden oder in Franken beziffern könne er nicht, sagt aber: «Es stecken schon mehrere Monate Arbeit drin.» Man habe das Projekt vor allem in ereignisarmen Zeiten vorangetrieben und «zum Schluss ein paar Überstunden gemacht».

St.Gallen hat eine der tiefsten Polizeidichten der Schweiz

Einer der vielen Aspekte, die der Fokusbericht beleuchtet, ist die Polizeidichte. Auf 637 Leute kommt im Kanton St.Gallen ein Polizist oder eine Polizistin. Im nationalen Vergleich landet St.Gallen damit auf dem 21. Platz. Der St.Galler Justizdirektor Fredy Fässler sagt: «Hinter uns sind nur Kleinkantone und der Kanton Aargau.»

Fredy Fässler, Justizdirektor des Kantons St.Gallen. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Am anderen Ende der Rangliste steht der Kanton Basel-Stadt. Dort ist die Polizeidichte mehr als doppelt so hoch wie in St.Gallen. Fredy Fässler sagt: «Ich finde Rang 21 schlecht.» In St.Gallen als Grenzkanton mit vielen Autobahnen sei die Polizei erst recht gefordert.

Immerhin: Seit 2015 konnte die Kantonspolizei St.Gallen den Bestand an Polizistinnen und Polizisten um 100 aufstocken. Weil in der gleichen Zeit aber auch die Bevölkerung gewachsen ist, schlägt sich das kaum in der Polizeidichte nieder.

Auf sechs Polizisten kommt eine Polizistin

Weil nicht nur die Bevölkerung wächst, sondern auch die Anforderungen an die Beamtinnen und Beamten steigen, fällt die Personalknappheit doppelt ins Gewicht. Polizeikommandant Zanga sagt:

«Die Digitalisierung der Polizeiarbeit bringt uns an die Leistungsgrenze.»

Bruno Zanga, Kommandant der Kantonspolizei St.Gallen. Bild: PD

Einerseits habe die Cyberkriminalität in gewissen Bereichen innerhalb eines Jahres um bis zu 60 Prozent zugenommen, andererseits würden Wirtschaftsdelikte im Zusammenhang mit der Coronapandemie die Polizei fordern, sagt Zanga. In beiden Bereichen fehlten Fachkräfte.

Weil das Korps aber gerade um 100 Personen aufgestockt wurde, ist ein weiterer Ausbau vorerst nicht in Sicht. Fredy Fässler sagt: «Wir müssen verfügbare Ressourcen nutzen.» Verfügbare Ressourcen, das sind bei der Kantonspolizei St.Gallen vor allem Männer. Bruno Zanga sagt:

«Nur 14 Prozent unserer Polizisten sind Frauen.»

Noch einseitiger ist das Verhältnis beim Führungspersonal. Der Fokusbericht zeigt, dass dort auf 213 Männer 7 Frauen kommen.

Die Kantonspolizei habe deshalb das Projekt Gender Diversity lanciert. Dessen Ziel beschreibt Bruno Zanga so: «Wir müssen ein Umdenken erreichen bei den Männern, die Chefs sind. Sie müssen Frauen von Anfang an die gleichen Chancen geben.»

Im Fokusbericht findet sich eine Liste mit verschiedenen Massnahmen zur Steigerung des Frauenanteils. Eine davon: mehr weibliche Präsenz auf den Social-Media-Kanälen der Polizei. Erfolge im Diversity-Projekt seien «in wenigen Jahren zu erwarten». Ob dem so ist, darüber wird die Kantonspolizei St.Gallen ab sofort regelmässig Auskunft geben – der nächste Fokusbericht soll im März 2023 erscheinen.