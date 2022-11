St.Galler Regierung will Bedrohungsmanagement verbessern

Sicherheit «Niemand will in Angst leben»: Nachtrag zum Polizeigesetz kommt nun vor den Kantonsrat – das sagt ein Strafrechtsexperte zur neuen Regelung Die St.Galler Regierung will das Bedrohungs- und Risikomanagement der Polizei verbessern. Bei Gefährdungsmeldungen soll der Datenaustausch zwischen Behörden erleichtert werden, ausserdem erhält die Polizei einige zusätzliche Befugnisse. Der Strafrechtsexperte Lukas Gschwend ordnet ein. Luca Hochreutener Jetzt kommentieren 04.11.2022, 13.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die präventive Polizeiarbeit soll durch den Gesetzesnachtrag unterstützt werden, schreibt die Regierung in ihrer Medienmitteilung. Bild: Ralph Ribi

Verbrechen zu verhindern, bevor sie begangen werden. Das ist die Vision, die der «Modernisierung des Polizeirechts», über welche der Kanton St.Gallen vergangenen Dienstag informierte, zugrunde liegt. Es ist die Realisierung des XIV. Nachtrags, der im Februar den Parteien zur Vernehmlassung geschickt und nun dem Kantonsrat zugeleitet wurde, der darüber beraten wird.

Gemäss Medienmitteilung sollen der Polizei die Rechtsgrundlagen für ein besseres Bedrohungs- und Risikomanagement gegeben werden. Gefahren für Leib und Leben sollen so besser erkannt, eingeschätzt und abgewehrt werden können. «Die Regierung will die bisher weitgehend auf die reine Strafverfolgung ausgerichtete Polizeiarbeit weiterentwickeln», heisst es.

Was steht drin?

Dies soll mit Hilfe eines vereinfachten Datenaustausches zwischen der Polizei und anderen Behörden sowie ausserkantonalen Polizeien erreicht werden. «Das Datenschutzgesetz ist in dieser Frage ziemlich restriktiv. Die Regierung möchte deshalb eine klare Rechtsgrundlage für den Informationsaustausch schaffen», sagt Hans-Rudolf Arta, Generalsekretär des Sicherheits- und Justizdepartements des Kantons St.Gallen. Einbussen mache man dadurch beim Datenschutz nicht. Im Gegenteil; Arta sagt:

Hans-Rudolf Arta, Generalsekretär des Sicherheits- und Justizdepartements Kanton St.Gallen. Bild: PD

«Durch präzisere Regeln wird der Datenschutz wahrscheinlich sogar verbessert.»

Weiter sehen die Gesetzesnachträge vor, dass die Polizei mit möglichen Gefährderinnen oder Gefährdern ein persönliches Gespräch führen darf. «Bei so einer Gefährderansprache soll signalisiert werden, dass man die Person auf dem Radar hat», sagt Arta. «Zudem versucht die Polizei, die Person über ihr Verhalten aufzuklären und zu informieren.»

Sollte das persönliche Gespräch nicht fruchten, dürften an die potenziellen Opfer deren Personendaten weitergegeben werden. «Das wird wohl nur selten vorkommen, weil man die möglichen Opfer nicht verunsichern will. Niemand will in Angst leben», sagt Arta. In manchen Fällen könne die Weitergabe von Personendaten aber nötig sein, damit der oder die Bedrohte Vorsicht walten oder sich beraten lassen könne.

Weiter ist im Nachtrag enthalten, dass die Polizei allfällige Gefährderinnen und Gefährder anhalten und diese durchsuchen darf. Aktuell ist dies nur bei einem direkten Tatverdacht möglich. Geht von einem mitgeführten Gegenstand eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung aus, soll dieser sichergestellt werden. «Die betroffenen Personen sollen dabei ein Auskunftsrecht über den Grund der polizeilichen Anhaltung erhalten», sagt Arta.

Ferner würde das Polizeigesetz an das Schengen-Recht angepasst, wonach eine verdeckte Registrierung ermöglicht wird. Die Fach- und Anlaufstelle Radikalisierung und Extremismus (FAREX) soll überdies eine gesetzliche Grundlage erhalten, damit diese weiterarbeiten könne, sobald ihre Pilotphase zu Ende ist.

Überfälliger Schritt

Lukas Gschwend ist ordentlicher Professor für Rechtsgeschichte, Rechtssoziologie und Strafrecht an der Universität St.Gallen (HSG). Zusammenfassend sagt er über den Nachtrag:

Lukas Gschwend, ordentlicher Professor für Rechtsgeschichte, Rechtssoziologie und Strafrecht an der Universität St.Gallen (HSG). Bild: PD

«Schon seit einiger Zeit gibt es den Trend, dass staatliches Handeln stärker geregelt wird.»

Generalklauseln seien beim Bedrohungs- und Risikomanagement keine ausreichende Grundlage. Die Regierung verfolge offensichtlich eine stärkere Umsetzung des Legalitätsprinzips. «Klare Normen schützen die Bürgerinnen und Bürger, während sie die Arbeit der Polizei erleichtern», sagt Gschwend.

«Deshalb begrüsse ich diese Vorlage.»

Die Vereinfachung des Informationsaustausches bezeichnet Gschwend als «längst überfälligen Schritt». Im Rahmen eines ernsthaften Risikomanagements müssen laut Gschwend zwingend wichtige Informationen weitergegeben werden. «Bei der Erfassung von Gefährderinnen und Gefährdern haben Behörden zu lange isoliert voneinander gearbeitet», sagt er.

Die Prognose Artas, der Datenschutz würde durch diese Regeln verbessert, teilt auch Gschwend. «Allerdings müssen sich die Beamten der Sensibilität der Daten bewusst sein und dementsprechend geschult werden», sagt er. In einem Grenzbereich bewege man sich hierbei allerdings bei der Weitergabe von Personendaten an ein mögliches Opfer. «Dass dies unter bestimmten Voraussetzungen nötig ist, leuchtet mir ein», sagt Gschwend. «Diese Entscheidung ist aber oft schwierig zu fällen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen