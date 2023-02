Bundeshaus evakuiert: Wie sicher ist der St.Galler Kantonsrat

Sicherheit «Hundertprozentige Sicherheit kann man nie garantieren»: Kapo-Mediensprecher Hanspeter Krüsi über die Vorkehrungen im St.Galler Kantonsrat Nachdem am Dienstag ein Mann in Kampfmontur ins Bundeshaus eindringen wollte, wurde das Parlamentsgebäude evakuiert und darum herum alles abgesperrt. Dennoch nannte der Ausserrhoder Ständerat Andrea Caroni die Aktion «konzeptlos». Wie steht es um das Sicherheitskonzept der aktuell stattfindenden St.Galler Kantonsratssession? Enrico Kampmann Jetzt kommentieren 15.02.2023, 14.52 Uhr

Im Zusammenhang mit dem Grosseinsatz der Polizei beim Bundeshaus in Bern sind am Dienstag, 14. Februar 2023, mehrere Gebäude evakuiert und der Bundesplatz sowie einige Strassen weiträumig abgesperrt worden. Bild: Manuel Lopez / KEYSTONE

Am Dienstagnachmittag, kurz nach 14 Uhr, versuchte ein Mann in Kampfmontur, ins Bundeshaus in Bern einzudringen. Wie der «Blick» zuerst berichtete, hielten ihn Sicherheitsleute jedoch vor dem Eingang an und nach einem ruhigen Wortwechsel wurde er festgenommen und auf einen Polizeiposten gebracht.

Wirklich brenzlig scheint die Lage nie gewesen zu sein, dennoch führte die Aktion zu einem polizeilichen Grosseinsatz. Das Parlamentsgebäude und weitere Teile des Bundeshauses wurden umgehend evakuiert, der Bundesplatz und zahlreiche umliegende Strassen vollständig abgesperrt.

Der Ausserrhoder FDP-Ständerat Andrea Caroni gehörte zu den Parlementarierinnen und Parlamentariern, die das Bundeshaus verlassen mussten. Gegenüber «20 Minuten» gab er an, die Evakuierung sei «zumindest aus Sicht der Betroffenen konzeptlos» verlaufen. Und zum «Blick» sagte er: «Das Evakuierungsdispositiv im Bundeshaus sollten wir nochmals überprüfen.»

Derzeit findet im Regierungsgebäude in St.Gallen die Kantonsratssession statt. Nach den Vorkommnissen am Dienstag in Bern und Caronis Ausführungen dazu stellt sich die Frage: Wie steht es um die Sicherheit im St.Galler Kantonsratssaal?

Politische Transparente in den Kantonsrat geschmuggelt

Hanspeter Krüsi, Polizeisprecher der Kantonspolizei (Kapo), sagt, die Kapo habe sich intensiv mit dem Sicherheitskonzept der Kantonsratssessionen auseinandergesetzt und überprüfe dieses laufend. Für die Umsetzung seien sowohl der Sicherheitsbeauftragte des Regierungsgebäudes, Polizistinnen und Polizisten wie auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von privaten Sicherheitsfirmen im Einsatz. Wie viele es genau sind, gibt Krüsi «aus taktischen Gründen» nicht bekannt.

Hanspeter Krüsi, Leiter Kommunikation der Kantonspolizei St.Gallen. Bild: Arthur Gamsa

Doch folgendes verrät Krüsi über die Sicherheitsvorkehrungen während der Session: Der Kantonsratssaal hat zwei Eingänge. Einer davon sei nur für die Ratsmitglieder mit einem entsprechenden Badge zugänglich. Alle anderen benutzten den Besuchereingang. Hier würden bei einer Sicherheitskontrolle Jacken, Taschen und Rucksäcke auf Waffen und andere gefährliche Gegenstände durchsucht. Ein Metalldetektor sei auch vor Ort.

Darüber hinaus sei ein Alarmsystem im Einsatz. Im Fall, dass dieses ausgelöst werde, würden zusätzliche Einheiten der Kantons- und Stadtpolizei ausrücken.

Laut Krüsi kam es bei einer Kantonsratssession bisher noch nie zu einem Vorfall oder auch nur zu Drohungen. Nur politische Transparente seien schon einmal in den Saal geschmuggelt worden. Gewalt sei aber keine im Spiel gewesen.

«Doch ob das Dispositiv dann im Ernstfall genauso funktioniert wie auf dem Papier, ist immer schwer zu sagen.»

Vor Zug gab es kaum Vorkehrungen

Die Sicherheitsvorkehrungen im Kantonsrat sind gemäss Krüsi in Folge des Attentats in Zug 2001 getroffen worden. Bei einem Amoklauf, der heute als eines der schlimmsten Verbrechen der Schweizer Kriminalgeschichte gilt, drang ein 57-jähriger Schweizer während einer Sitzung des Kantonsrates ins Parlamentsgebäude in Zug ein und tötete 14 Politikerinnen und Politiker, bevor er sich selbst richtete. Vor dem Vorfall habe es praktisch keine Sicherheitsmassnahmen gegeben, man habe sie nicht für nötig gehalten, sagt Krüsi.

Seit deren Einführung nach dem Attentat seien die Massnahmen mehr oder weniger auf dem gleichen Niveau. Eine Verschärfung habe es über die letzten Jahre keine gegeben. Geprobt habe man den Ernstfall oder eine Evakuation in St.Gallen nie. Doch Krüsi sagt, dass die Leute vor Ort wüssten, was zu tun sei, wenn etwas passiere.

«Hundertprozentige Sicherheit kann man jedoch nie garantieren.»