Sicherheit Die Polizei, dein Freund und Sozialarbeiter: Gewaltbereitschaft in der Ostschweiz nimmt zu – gleichzeitig fehlt es an Polizistinnen und Polizisten In Berlin wurden Polizei- und Rettungskräfte an Silvester gezielt mit Böllern und Raketen beschossen. Und auch im Kanton St.Gallen ging es zum Jahreswechsel turbulenter zu als in anderen Jahren. Die Polizeikorps in der ganzen Ostschweiz vermelden eine zunehmende Gewaltbereitschaft in der Bevölkerung. Hängen deshalb so viele Polizeikräfte den Job an den Nagel? Aylin Erol Jetzt kommentieren 03.01.2023, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die zunehmende Gewaltbereitschaft in der Bevölkerung war bei den Osterkrawallen 2021 in der Stadt St.Gallen sichtbar. Bild: Sandro Büchler

Brände, Verletzte, eine Bombendrohung – die Kantonspolizei St.Gallen hatte an Silvester alle Hände voll zu tun, und zwar wortwörtlich. Die Einsatzkräfte waren im Dauereinsatz. Und das in einer Nacht, in der es aus dem Nachbarland Deutschland noch schockierendere Nachrichten zu vernehmen gab: An Silvester wurden in Berlin Polizei- und Rettungskräfte mit Böllern und Raketen beschossen und die Feuerwehr von Unbekannten gar absichtlich in einen Hinterhalt gelockt. Die Berliner Polizei meldet 41 Verletzte in ihren Reihen.

Es stellen sich deshalb durchaus die Fragen: Hat die Gewaltbereitschaft gegenüber Rettungs- und Polizeikräften auch in der Ostschweiz zugenommen? Und kehren deshalb so viele Polizistinnen und Polizisten ihrem Beruf den Rücken?

Berlin am 31.12.2022: Polizeibeamte stehen hinter explodierendem Feuerwerk, das ihnen Unbekannte angeworfen haben. Bild: Julius-Christian Schreiner/DPA TNN

Auf die erste Frage kommt von allen Ostschweizer Polizeikorps dieselbe Antwort: «Ja, die Gewaltbereitschaft in der Bevölkerung gegenüber einander, aber auch gegenüber Polizeikräften hat zugenommen.» Diese Entwicklung beobachtet man im Thurgau, in St.Gallen und den beiden Appenzell gleichermassen schon seit einigen Jahren.

Der Respekt gegenüber Beamten hat allgemein abgenommen und bei Streitereien wird schneller die Polizei gerufen als selbst geschlichtet, heisst es von allen Seiten. Das kostet die Polizistinnen und Polizisten im Alltag heute mehr Nerven als noch vor 20 Jahren. Ganz so einfach lassen sich damit die Personalprobleme der Korps aber nicht erklären. Immerhin kommt jeder Kanton unterschiedlich gut über die Runden.

Kapo St.Gallen kann nicht mehr immer ausrücken

In ihrer Medienmitteilung vom 1. Januar schrieb die Kantonspolizei St.Gallen selbst: «Infolge fehlender polizeilicher Ressourcen konnte nur bei acht Ruhestörungen interveniert werden.»

Damit musste die Kantonspolizei St.Gallen wegen Personalmangels einmal mehr Abstriche machen. Bereits im vergangenen Sommer schloss sie die Polizeiposten in Goldach, Wittenbach, Oberriet und Walenstadt vorübergehend. Und im August 2022 beklagte die Kapo St.Gallen gar doppelt so viele Abgänge als in einem normalen Jahr. 30 Polizistinnen und Polizisten verliessen die St.Galler Korps. 20 davon kündigten. Aber auch die Kantonspolizei Thurgau vermeldete im vergangenen Jahr überdurchschnittlich viele Abgänge.

Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, zählt auf: «In St.Gallen haben wir alles: Grenzen zu Nachbarländern, Seen, Berge, eine Autobahn, die durch den ganzen Kanton verläuft, Ballungszentren, Städte, Migration.» Das alles seien Rahmenbedingungen, die bereits viele Polizeieinsätze mit sich bringen würden. «Und trotzdem haben wir im schweizweiten Vergleich im Kanton St.Gallen viel weniger Personal pro Einwohnende zur Verfügung», sagt Krüsi. Würde man die Stadtpolizei abziehen, befände sich der Kanton St.Gallen auf Platz 20.

Besetzung einer Stelle dauert lange

Im Thurgau versucht man optimistischer in die Zukunft zu blicken. Seitdem dort der Grosse Rat im Mai 2020 eine Erhöhung des maximalen Sollbestands der Kantonspolizei genehmigt hatte, konnte der Personalbestand von 384 Polizistinnen und Polizisten auf 417 erhöht werden. In den nächsten beiden Jahren sollen nochmals 48 dazukommen. Damit wären Ende 2024 allerdings noch immer zehn genehmigte Stellen offen.

Der Thurgau zeigt, dass es lange geht, bis eine Stelle bei der Polizei besetzt werden kann. Immerhin dauert die Ausbildung zwei Jahre. Für das bestehende Personal kann sich diese Zeit besonders lange anfühlen.

«In den letzten beiden Jahren hat die bereits hohe Belastung in den allermeisten kantonalen Korps der Schweiz und die damit verbundene Unzufriedenheit und Ungeduld von Mitarbeitenden nochmals zugenommen. Die Kantonspolizei Thurgau bildet hierbei keine Ausnahme», sagt Matthias Graf, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau. Ob die zunehmende Gewaltbereitschaft gegenüber Polizistinnen und Polizisten ebenfalls ein Grund für diese Entwicklung ist, könne er nicht abschliessend beurteilen.

Die Polizei, dein Helfer und Sozialarbeiter

Während im Kanton Appenzell Innerrhoden noch alle Stellen besetzt sind und man mit diesem Personal bisher gut über die Runden kommt, kann es in Ausserrhoden immer mal wieder dazukommen, dass gewisse Einsätze aufgrund knapper Personalressourcen warten müssen. «Bei einem Unfall mit einem Wildtier kann es da schon vorkommen, dass wir die Betroffenen darum bitten, nach Hause zu gehen und sich am nächsten Tag bei uns zu melden», sagt Daniel Manser, Mediensprecher der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden.

Hanspeter Krüsi von der Kantonspolizei St.Gallen bereitet das Sorgen. Wenn es so weitergehe, werde die Polizei im Alltag immer häufiger darüber entscheiden müssen, wo sie ihre Ressourcen einsetzen will und wo nicht.

«Das ist höchst problematisch für die innere Sicherheit des Kantons, ja gar der ganzen Schweiz.»

Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Die zunehmende Gewaltbereitschaft der Bevölkerung untereinander machten den Beruf nicht gezwungenermassen unattraktiv. «Dafür werden Polizistinnen und Polizisten ja geschult», sagt Krüsi. Doch zu den Aufgaben der Polizei gesellten sich immer häufiger Aufgaben von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern: Streit schlichten, für Ruhe sorgen, gefährdete, psychisch labile oder unter Drogen stehende Personen betreuen. Und das alles 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag.

«Das sind keine Arbeitsbedingungen, die bei den jungen Leuten gut ankommen», sagt Krüsi. Dass Arbeitnehmende zunehmend Flexibilität, Vereinbarkeit von Freizeit und Arbeit und gute Entlöhnung für unregelmässige Arbeitszeiten fordern, beobachtet man in allen Ostschweizer Polizeikorps.

Kampf um Arbeitskräfte zwischen den Kantonen

Dem versucht man entgegenzukommen, so gut es die kantonalen Rahmenbedingungen eben erlauben. Denn wie Daniel Manser von der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden sagt: «Heute ist es einfacher, vom einen Polizeikorps zum anderen in einem Nachbarkanton zu wechseln.» Die Ausbildung sei in der Ostschweiz vereinheitlicht worden. Die Arbeitsabläufe unterschieden sich weniger stark. Die Kantonspolizeien als Arbeitgeber müssen konkurrenzfähig sein.

Das ist je nach Budget des Kantons aber schwierig, ganz besonders im St.Galler Linthgebiet. Dort würden sich gemäss Mediensprecher Krüsi schon die einen oder anderen überlegen, ob sie nicht für den angrenzenden Kanton Zürich arbeiten wollten. «Gerade in Bezug auf den Lohn oder auch beim Teuerungsausgleich bietet Zürich mehr», sagt Krüsi.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen